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Hạn chót 31/7, hộ kinh doanh phải hoàn thành khai thuế, thông báo doanh thu

Thứ Ba, 09:16, 28/07/2026
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VOV.VN - Nhiều cơ quan thuế tại các tỉnh, thành phố trên cả nước vừa phát đi thông báo ngày 31/7 là thời hạn cuối để người nộp thuế, hộ kinh doanh... khẩn trương hoàn thành các thủ tục kê khai, đăng ký và thông báo thông tin.

Theo cơ quan thuế, người nộp thuế cần chủ động rà soát để xác định mình có thuộc diện phải kê khai hoặc thông báo hay không, đồng thời hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đúng thời hạn nhằm bảo đảm quyền lợi và tránh bị xử lý vi phạm hành chính.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026, nếu doanh thu thực tế phát sinh từ khi bắt đầu kinh doanh đến hết ngày 30/6 đạt từ 1 tỷ đồng trở xuống, phải thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh trước ngày 31/7 theo Mẫu số 01/TKN-CNKD.

han chot 31 7, ho kinh doanh phai hoan thanh khai thue, thong bao doanh thu hinh anh 1

Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống nhưng chưa thông báo tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh cũng phải hoàn tất việc thông báo theo Mẫu số 01/BK-STK trước thời hạn này.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê bất động sản lựa chọn hình thức khai thuế trực tiếp hoặc khai thuế hai lần trong năm, ngày 31/7 cũng là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Hồ sơ gồm Mẫu số 01/BĐS và Bảng kê chi tiết 01/BK-BĐS đối với trường hợp có nhiều bất động sản cho thuê.

Ngoài ra, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo quý có doanh thu dự kiến trong năm 2026 trên 1 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng, hoặc mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm và có doanh thu thực tế phát sinh đến hết ngày 30/6 trong khoảng này, phải nộp hồ sơ khai thuế quý II theo Mẫu số 01/CNKD chậm nhất vào ngày 31/7.

Không chỉ hộ kinh doanh, các doanh nghiệp và tổ chức kê khai thuế theo quý cũng phải hoàn thành hồ sơ khai thuế quý II trước thời hạn. Đối với thuế giá trị gia tăng, quy định áp dụng cho doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm 2025 từ 50 tỷ đồng trở xuống. Hồ sơ khai thuế sử dụng Mẫu số 01/GTGT (phương pháp khấu trừ) hoặc Mẫu số 04/GTGT (phương pháp trực tiếp).

Với thuế thu nhập cá nhân, tất cả doanh nghiệp, tổ chức có phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải nộp hồ sơ khai thuế quý II theo Mẫu số 05/KK-TNCN.

Người nộp thuế có thể thực hiện kê khai trực tuyến thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công ngành Thuế. Cơ quan thuế khuyến nghị không nên chờ đến sát thời hạn 31/7 mới thực hiện để tránh tình trạng quá tải hệ thống hoặc phát sinh sai sót.

Đáng lưu ý, một số hộ kinh doanh mới thành lập trong 6 tháng đầu năm có thể gặp tình trạng tờ khai Mẫu 01/TKN-CNKD bị từ chối hoặc không gửi được. Nguyên nhân phổ biến là chọn sai đối tượng kê khai, chọn nhầm kỳ tính thuế "Năm 2026" thay vì "Kỳ 6 tháng đầu năm 2026", kê khai doanh thu bằng 0, hoặc mã số thuế đang ở trạng thái ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Ngoài ra, việc chưa thông báo tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh theo Mẫu 01/BK-STK cũng có thể khiến hồ sơ không được tiếp nhận.

Cơ quan thuế khuyến cáo hộ kinh doanh kiểm tra kỹ các thông tin trước khi gửi tờ khai. Trường hợp chưa phát sinh doanh thu, mã số thuế không hoạt động hoặc tiếp tục gặp lỗi khi kê khai, người nộp thuế nên liên hệ trực tiếp cán bộ quản lý địa bàn để được kiểm tra và hướng dẫn.

 

Tuấn Linh/VOV.VN
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