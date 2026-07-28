Hà Nội kêu gọi làm sạch mã số thuế để ngăn chặn rủi ro pháp lý cho hộ kinh doanh

Chủ động "làm sạch" mã số thuế để tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh

Thuế TP. Hà Nội vừa phát đi Thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế trên địa bàn, kêu gọi chủ động rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế, hoàn tất các thủ tục còn tồn đọng.

Theo Thuế TP. Hà Nội, cùng với sự gia tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh, yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn nhiều trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định.

Thời gian qua, Thuế Hà Nội tổ chức hỗ trợ hộ kinh doanh trong “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”. Mới đây, Thuế Hà Nội đề nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chủ động kiểm tra tình trạng hoạt động của mã số thuế, đồng thời rà soát các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng.

Thực trạng này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với chính người nộp thuế. Khi chưa hoàn tất các thủ tục trước khi ngừng hoạt động, các nghĩa vụ về kê khai, quyết toán thuế, hóa đơn hoặc các khoản phải nộp vẫn có thể tiếp tục phát sinh, dẫn đến nguy cơ bị xử phạt vi phạm hành chính, tính tiền chậm nộp và phát sinh vướng mắc trong các thủ tục hành chính về sau.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng ghi nhận tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh để mua bán hóa đơn điện tử, gian lận thuế hoặc sử dụng pháp nhân phục vụ các hoạt động trái quy định. Đáng chú ý, đã xuất hiện những trường hợp người dân bị lợi dụng thông tin cá nhân để đứng tên thành lập doanh nghiệp mà không hề hay biết, kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý.

Từ thực tế trên, Thuế TP. Hà Nội đã phát động chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" và gửi Thư ngỏ tới cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhằm kêu gọi phối hợp rà soát, cập nhật và chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng Thuế TP. Hà Nội, việc làm sạch dữ liệu không nhằm tạo thêm thủ tục hành chính mà hướng tới tháo gỡ những tồn tại, bảo đảm dữ liệu người nộp thuế chính xác, đầy đủ, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như người dân.

Rà soát thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và hạn chế rủi ro pháp lý

Trong Thư ngỏ, Thuế TP. Hà Nội đề nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chủ động kiểm tra tình trạng hoạt động của mã số thuế, đồng thời rà soát các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng.

Đối với trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế được khuyến nghị sớm liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kê khai bổ sung (nếu còn thiếu), thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và hoàn tất các thủ tục theo quy định. Việc chủ động xử lý từ sớm sẽ giúp hạn chế phát sinh tiền chậm nộp, tiền xử phạt và tránh những vướng mắc pháp lý kéo dài.

Với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, cơ quan thuế đề nghị xác định rõ nhu cầu tiếp tục hay chấm dứt hoạt động để phối hợp xử lý phù hợp. Nếu có nhu cầu khôi phục hoạt động, người nộp thuế cần hoàn thiện các nghĩa vụ theo quy định; trường hợp không tiếp tục kinh doanh cần thực hiện đầy đủ thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để tránh phát sinh trách nhiệm pháp lý.

Một nội dung được Thuế TP. Hà Nội đặc biệt lưu ý là bảo vệ thông tin cá nhân. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc giao giấy tờ tùy thân để người khác sử dụng thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Đồng thời, nên thường xuyên tra cứu thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kịp thời phát hiện trường hợp thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được xác minh, xử lý. Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ bổ sung chức năng tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile nhằm hỗ trợ người dân kiểm tra thuận tiện hơn.

Theo Thuế TP. Hà Nội, việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế không chỉ phục vụ yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn giúp minh bạch các giao dịch thuế, hóa đơn điện tử, góp phần ngăn chặn tình trạng lợi dụng pháp nhân, mua bán hóa đơn trái phép, gian lận thuế và các hành vi vi phạm khác.

Cơ quan thuế khẳng định sẽ đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thiện chí hợp tác khắc phục các tồn tại về hồ sơ, nghĩa vụ thuế và thủ tục hành chính. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình không phối hợp hoặc lợi dụng pháp nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, ngành Thuế sẽ áp dụng đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm.

98% hộ kinh doanh đã có tài khoản giao dịch điện tử

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương thức quản lý thuế mới. Đơn vị đã tổ chức 3 cuộc họp chuyên đề, hơn 520 cuộc họp với các sở, ngành và địa phương; thành lập 1 tổ công tác cấp thành phố, 25 tổ công tác cấp cơ sở và 778 nhóm hỗ trợ trực tiếp.

Ngành Thuế cũng triển khai các chiến dịch cao điểm như "60 ngày chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai", "45 ngày làm sạch dữ liệu hộ, cá nhân kinh doanh" và "55 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh". Cùng với 1.320 buổi tập huấn, gần 520.000 bộ tài liệu hướng dẫn, gần 1,92 triệu ấn phẩm truyền thông, hơn 68.500 lượt hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến, các tổ công tác còn tổ chức 2.200 điểm hỗ trợ lưu động tại chợ, trung tâm thương mại và khu dân cư, tiếp cận khoảng 230.000 lượt hộ kinh doanh.

Đến nay, khoảng 98% hộ kinh doanh đã có tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng eTax Mobile; 100% hồ sơ khai thuế được nộp đúng hạn và khoảng 60% hộ đã thực hiện nộp thuế điện tử. Đối với hóa đơn điện tử, có 17.753 hộ thuộc diện bắt buộc đã đăng ký sử dụng, đạt 90,65%. Riêng nhóm hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng, khoảng 60% đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong khi doanh thu kê khai của nhóm này tăng 75% so với trước khi chuyển đổi.

Kiểm tra thuế điện tử: Minh bạch hơn, thuận lợi hơn cho người nộp thuế VOV.VN - Lần đầu tiên, hoạt động kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử được quy định tại Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15.