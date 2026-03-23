Hàng không Việt đứng trước “bão giá nhiên liệu”, chuẩn bị tăng phí bay quốc tế

Thứ Hai, 19:43, 23/03/2026
VOV.VN - Trước áp lực giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông, các hãng hàng không Việt Nam đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế, dự kiến có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026.

Do ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao trong bối cảnh xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, các hãng hàng không Việt Nam đang phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, đồng thời xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu đối với các đường bay quốc tế.

hang khong viet dung truoc bao gia nhien lieu , chuan bi tang phi bay quoc te hinh anh 1
Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài 

Theo báo cáo đánh giá tác động từ cuộc xung đột Trung Đông tới lĩnh vực hàng không Việt Nam, ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hàng không (Jet A-1) đã khiến các hãng bay trong nước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu.

Trước tình hình này, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) xác định ưu tiên duy trì các đường bay kết nối hàng không quốc gia, đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại; đồng thời tiếp tục duy trì các đường bay huyết mạch nội địa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tuy nhiên, để cân đối khai thác, Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng một số đường bay từ ngày 1/4/2026, gồm: Hải Phòng - Buôn Ma Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá và TP.HCM - Điện Biên. Tổng số chuyến bay bị hủy trên các đường bay này khoảng 23 chuyến/tuần.

Về diễn biến thị trường năng lượng, trong các ngày từ 20 - 22/3/2026, giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng tại Trung Đông. Giá dầu thô Brent dao động quanh mức 110 - 120 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở mức khoảng 110 - 114 USD/thùng.

Tại khu vực châu Á, giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 duy trì ở mức rất cao, phổ biến trong khoảng 220 - 230 USD/thùng. Chênh lệch giá giữa nhiên liệu hàng không và dầu thô tiếp tục nới rộng, với mức cao nhất ghi nhận lên tới 39,6 USD/thùng.

Theo khảo sát nhanh của Cục Hàng không Việt Nam ngày 20/3/2026 đối với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, hơn 60% hãng đã, đang hoặc dự kiến điều chỉnh tăng phụ thu nhiên liệu hoặc giá vé từ trung tuần tháng 3/2026.

Các hãng áp dụng hai hình thức chính. Thứ nhất, không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến từ 5 - 20% tùy theo đường bay và hạng dịch vụ, như Air France, Thai Airways hay United Airlines.

Thứ hai, áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng như một khoản bổ sung ngoài giá vé cơ bản, điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu. Một số hãng như Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways hay China Southern Airlines đã triển khai hoặc tăng mức phụ thu với biên độ từ khoảng 130.000 đồng đến trên 10 triệu đồng mỗi vé, tùy theo cự ly và hạng dịch vụ.

Đối với vận tải hàng hóa, một số hãng như Lufthansa và Korean Air áp dụng phụ thu nhiên liệu ở mức khoảng 17.000 - 40.000 đồng/kg.

“Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam cũng đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026”, ông Đỗ Hồng Cẩm cho biết.

mb12.png

Hàng không Việt Nam phản ứng ra sao trước chiến sự ở Trung Đông?

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không chủ động theo dõi, đánh giá rủi ro, kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay quốc tế.

Phi Long/VOV.VN
Giá nhiên liệu bay tăng gấp 3, hàng không Việt Nam tìm giải pháp ứng phó khẩn cấp

VOV.VN - Giá nhiên liệu bay Jet A1 tăng gấp ba do xung đột tại Trung Đông đang tạo áp lực lớn lên ngành hàng không. Trước nguy cơ chi phí khai thác tăng mạnh và rủi ro thiếu nguồn cung, ngành hàng không Việt Nam đã khẩn trương họp bàn các giải pháp ứng phó nhằm bảo đảm hoạt động bay không bị gián đoạn.

Các hãng hàng không Trung Đông hỗ trợ hành khách Việt Nam do bị hủy chuyến

VOV.VN - Trước tác động từ tình hình chiến sự tại Trung Đông khiến một số chuyến bay bị hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác, nhiều hãng hàng không quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam đã triển khai chính sách hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi cho hành khách.

Hàng không Việt Nam tăng trưởng trong bối cảnh nhiều thách thức

VOV.VN - Dù đội tàu bay sụt giảm và thời tiết cực đoan, ngành hàng không Việt Nam vẫn duy trì sản lượng vận chuyển tăng. Cục Hàng không khẳng định an toàn bay là ưu tiên tuyệt đối, không đánh đổi bằng bất cứ lý do nào.

