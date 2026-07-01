Hệ số điều chỉnh giá đất tại TP.HCM chính thức có hiệu lực từ 1/7

Quy định cụ thể cách xác định hệ số K năm 2026

Theo quyết định, hệ số K áp dụng cho các trường hợp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội. Cách tính theo công thức K=K1 x K2 x K3, trong đó:

K là hệ số điều chỉnh giá đất, K1 là hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường, K2 là hệ số điều chỉnh theo quy hoạch (áp dụng cho dự án đầu tư theo quy hoạch xây dựng) và K3 là hệ số điều chỉnh theo yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất.

Hệ số K năm 2026 tại TP.HCM chính thức có hiệu lực (Ảnh: T.H)

Quyết định nêu, hệ số K1=1 đối với các loại đất trong bảng giá đất đã được TP.HCM ban hành.

Hệ số K2 từ 1 đến 1,30 đối với dự án nhà ở thấp tầng (liền kề, biệt thự), dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Hệ số K2 đối với dự án cao tầng từ 1 đến 1,70.

Hệ số K3=1 đối với các loại đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2025 của HĐND TP.HCM.

Lãnh đạo UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp hệ số K chưa phù hợp với tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, báo cáo UBND TP.HCM quyết định sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất.

Đồng thời, lãnh đạo Thành phố giao các Sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các tổ chức, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quyết định nêu trên.