Việt Nam tự đào tạo nhân lực kỹ sư bảo dưỡng tàu bay tiêu chuẩn châu Âu

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kỹ thuật máy bay (VAECO), đơn vị thành viên của Vietnam Airlines, vừa được Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) phê chuẩn là tổ chức đào tạo bảo dưỡng theo tiêu chuẩn EASA Part 147.

Vietnam Airlines đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực và hoàn thiện quy trình vận hành theo chuẩn quốc tế.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam một tổ chức đạt chứng nhận này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực đào tạo nhân lực kỹ thuật của ngành Hàng không theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Giảm rõ rệt chi phí đào tạo

Theo ông Trần Quốc Hoài, Tổng Giám đốc VAECO, trong bối cảnh ngành hàng không ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng, chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật đóng vai trò then chốt đối với an toàn, hiệu quả khai thác và năng lực cạnh tranh của mỗi tổ chức.

Nhận thức rõ điều đó, VAECO xác định đào tạo là một trụ cột chiến lược, trong đó Trung tâm Đào tạo VAECO giữ vai trò nòng cốt trong triển khai và phát triển các chương trình đào tạo kỹ thuật.

Cụ thể, EASA Part 147 là tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, cho phép các tổ chức đào tạo kỹ sư bảo dưỡng theo chuẩn châu Âu. Thông qua chương trình này, các kỹ sư có thể được cấp chứng chỉ ký xác nhận bảo dưỡng đối với các loại tàu bay quốc tế, đặc biệt là các tàu bay đăng ký tại châu Âu.

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu VAECO tiếp tục kiện toàn đội ngũ nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực đào tạo.

Đánh giá việc một tổ chức tại Việt Nam đạt chứng nhận EASA Part 147 cho thấy năng lực đào tạo kỹ thuật hàng không trong nước đã đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế và tiết kiệm được 90% chi phí đào tạo, ông Hoài cho rằng đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh đội tàu bay của Việt Nam ngày càng hiện đại và nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tiếp tục gia tăng cùng với sự phát triển của thị trường hàng không.

“Với chứng nhận này, VAECO trở thành tổ chức đầu tiên tại Việt Nam đạt EASA Part 147, đồng thời là một trong bốn đơn vị tại Đông Nam Á sở hữu đồng thời EASA Part 145 và Part 147 cho hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng và đào tạo kỹ thuật tàu bay. Dấu mốc này cho thấy ngành hàng không Việt Nam đang từng bước xây dựng nền tảng kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao khả năng tự chủ kỹ thuật và độ tin cậy khai thác”, ông Hoài khẳng định.

Bổ sung thêm, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines cho biết, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh thực hiện các chủ trương lớn đặc biệt, là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, năng lực công nghệ không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

“Chứng nhận này không chỉ nằm ở việc nâng cao thêm một bậc năng lực đào tạo, bảo dưỡng, mà quan trọng hơn là chúng ta đã tiến thêm một bước trong việc làm chủ công tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật theo chuẩn quốc tế. Đây là yếu tố có ý nghĩa nền tảng đối với sự phát triển có chiều sâu của Vietnam Airlines và của cả ngành Hàng không Việt Nam”, ông Hòa nói.

Theo tính toán, tổng chi phí cho một khóa đào tạo chuyển loại tàu bay theo chuẩn EASA nếu thuê ngoài có thể lên tới khoảng 4-4,5 tỷ đồng. Trong khi đó, khi chủ động được năng lực đào tạo, chi phí chỉ còn khoảng 10% so với thuê ngoài.

“Việc làm chủ đào tạo sẽ giúp hình thành một chuỗi năng lực hoàn chỉnh, từ đào tạo, phát triển nhân lực đến bảo dưỡng và vận hành. Đây chính là nền tảng để Vietnam Airlines không chỉ củng cố nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn, mà còn mở rộng khả năng tham gia sâu hơn vào thị trường dịch vụ kỹ thuật hàng không quốc tế”, người đứng đầu Vietnam Airlines khẳng định.

Tiếp tục đầu tư con người, làm chủ đào tạo

Phát biểu tại sự kiện, đánh giá đây là thời khắc cột mốc và sự kiện quan trọng không chỉ của VAECO và Vietnam Airlines mà là còn cả ngành Hàng không Việt Nam, theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, chứng chỉ này chính là bắt đầu từ khát vọng vươn lên trí tuệ của Việt Nam.

Dẫn giải cách đây 30 năm Hàng không dân dụng Việt Nam bắt đầu hội nhập và phụ thuộc vào các tổ chức hàng không quốc tế, ông Dũng nhấn mạnh, trong thời gian này đã chứng kiến sự trưởng thành, nền tảng vững chắc của ngành và trụ cột là Vietnam Airlines, trong đó có hệ sinh thái của VAECO.

“Sự phát triển bền vững, nhanh, tuyệt đối an toàn của ngành Hàng không không xuất phát từ công nghệ mà là sự an toàn của mỗi chuyến bay, giá trị an toàn cốt lõi xuất phát từ con người đó là tri thức và kỷ luật. Sau 4 năm, VAECO đạt chứng chỉ này là quá trình trưởng thành nhanh và cố gắng, đã thể hiện sự đầu tư bài bản từ công nghệ, con người được cụ thể hóa bằng quyết tâm, ý chí, trí tuệ của kỹ sư và người lao động”, ông Dũng đánh giá.

Nhìn nhận bảo dưỡng tàu bay đang gặp sự cạnh tranh lớn từ các đối thủ khác và chứng chỉ này chỉ là bước khởi đầu vì hành trình này còn kéo dài, ông Dũng cho rằng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu VAECO tiếp tục kiện toàn đội ngũ nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực đào tạo, có các chương trình giáo án đào tạo hội nhập quốc tế, có nguồn nhân lực chất lượng cao và cung ứng lực lượng, đó chính là giá trị lớn nhất để ngành Hàng không là mũi nhọn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Cho rằng chứng chỉ này mới là chỉ là sự bắt đầu, theo ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, việc tiếp tục đầu tư cho con người, làm chủ đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật và tối ưu hóa vận hành phải được xác định là ưu tiên chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài, phát triển bền vững.

“Với nền tảng đã được xây dựng, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt của ngành hàng không Việt Nam. VAECO sẽ tiếp tục là đơn vị kỹ thuật chủ lực, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao năng lực kỹ thuật, chất lượng khai thác và vị thế của hàng không Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế”, ông Hòa quả quyết.

Cũng tại sự kiện, VAECO ký kết các thỏa thuận hợp tác đào tạo với Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hàng không Mặt trời Phú Quốc và Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam nhằm phát triển các chương trình đào tạo kỹ thuật hàng không phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đồng thời tăng cường chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm trong đào tạo theo tiêu chuẩn EASA.