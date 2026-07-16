English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp tại Đà Nẵng

Thứ Năm, 20:15, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (16/7), Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với UBND phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia – Hòa Khánh 2026 với chủ đề “Đầu tư Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo trong mô hình liên kết".

Đây là lần đầu tiên, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức diễn đàn khởi nghiệp cấp quốc gia ở một UBND cấp phường.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia, nhà nghiên cứu tập trung thảo luận về cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới; Giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cho doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp; Vai trò của chính quyền địa phương trong kiến tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp nhằm chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và kinh tế tri thức..

hiep hoi khoi nghiep quoc gia to chuc dien dan khoi nghiep tai Da nang hinh anh 1
Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại diễn đàn

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đang hướng đến xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ cao, logistics, khởi nghiệp và kinh tế số của khu vực miền Trung và cả nước. Động lực tăng trưởng mới phải đến từ tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực.

Theo ông Hồ Quang Bửu, việc UBND phường Hòa Khánh chủ động tổ chức diễn đàn khởi nghiệp, phấn đấu là phường khởi nghiệp là bước đi rất đúng hướng, thể hiện tư duy đổi mới trong quản trị địa phương và tinh thần chủ động tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới ngay từ cấp cơ sở: “Tôi đề nghị UBND phường Hòa Khánh và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030, với mục tiêu rõ, lộ trình cụ thể, sản phẩm đo lường được và gắn với mục tiêu tăng trưởng của địa phương. Lấy chuyển đổi số làm nền tảng, đổi mới phương thức quản trị, cải cách hành chính và phát triển kinh tế số, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới trong quản lý sản xuất kinh doanh”.

hiep hoi khoi nghiep quoc gia to chuc dien dan khoi nghiep tai Da nang hinh anh 2
Phiên thảo luận tại diễn đàn

Đây là chương trình đầu tiên Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Ông Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia cho biết, năm nay vừa tròn 10 năm triển khai năm quốc gia khởi nghiệp. Trung bình hàng năm, cả nước có 100 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và dự kiến từ năm 2026 trở đi, con số này tăng lên gấp đôi.

Theo ông Đinh Việt Hòa, doanh nghiệp đang đối mặt với các thách thức phổ biến, đó là khoảng cách giữa tri thức và thực tiễn. Làm thế nào để những ý tưởng, bài học từ nhà trường biến thành sản phẩm cụ thể; thách thức từ nguồn lực: “Thách thức thứ nhất mà tất cả những nhà sáng lập đều phải trải qua, đó là khỏang cách giữa ý tưởng và thị trường. Vậy làm thế nào, tôi mong rằng những chuyên gia, doanh nghiệp, người đi trước chia sẻ cho thế hệ sau để họ chọn sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của xã hội và có thể phát triển trên toàn thế giới”.

hiep hoi khoi nghiep quoc gia to chuc dien dan khoi nghiep tai Da nang hinh anh 3
Ông Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia chia sẻ về định hướng và mục tiêu của Diễn đàn khởi nghiệp
hiep hoi khoi nghiep quoc gia to chuc dien dan khoi nghiep tai Da nang hinh anh 4
Các doanh nghiệp dự Diễn đàn

Tại diễn đàn, diễn ra các ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, mở rộng quan hệ hợp tác giữa chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế; tạo nền tảng triển khai những chương trình, dự án cụ thể sau diễn đàn.

Ngoài ra, còn có hoạt động kết nối kinh doanh và giới thiệu dự án khởi nghiệp, để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu, đối tác quốc tế gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, công nghệ, mô hình kinh doanh và nhu cầu hợp tác.

Thành Long-Tuệ Nhi/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp – dược liệu Đà Nẵng 2025
Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp – dược liệu Đà Nẵng 2025

VOV.VN - Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp – Dược liệu Đà Nẵng 2025 do Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11/2025.

Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp – dược liệu Đà Nẵng 2025

Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp – dược liệu Đà Nẵng 2025

VOV.VN - Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp – Dược liệu Đà Nẵng 2025 do Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11/2025.

DAVAS 2026: Đà Nẵng tìm cú hích từ dòng vốn đổi mới sáng tạo toàn cầu
DAVAS 2026: Đà Nẵng tìm cú hích từ dòng vốn đổi mới sáng tạo toàn cầu

VOV.VN - Trong bối cảnh khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới, sau thành công của DAVAS 2026, Đà Nẵng đang từng bước định hình một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực.

DAVAS 2026: Đà Nẵng tìm cú hích từ dòng vốn đổi mới sáng tạo toàn cầu

DAVAS 2026: Đà Nẵng tìm cú hích từ dòng vốn đổi mới sáng tạo toàn cầu

VOV.VN - Trong bối cảnh khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới, sau thành công của DAVAS 2026, Đà Nẵng đang từng bước định hình một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực.

Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2025
Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2025

VOV.VN - Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2025 - “Danang Venture and Angel Summit 2025” (DAVAS 2025) vừa khai mạc sáng nay (30/5). Đây là sự kiện nhằm kết nối các thành tố trong hệ sinh thái, tạo tiền đề định vị thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và các dự án khởi nghiệp.

Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2025

Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2025

VOV.VN - Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2025 - “Danang Venture and Angel Summit 2025” (DAVAS 2025) vừa khai mạc sáng nay (30/5). Đây là sự kiện nhằm kết nối các thành tố trong hệ sinh thái, tạo tiền đề định vị thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và các dự án khởi nghiệp.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp