Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp tại Đà Nẵng

Đây là lần đầu tiên, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức diễn đàn khởi nghiệp cấp quốc gia ở một UBND cấp phường.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia, nhà nghiên cứu tập trung thảo luận về cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới; Giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cho doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp; Vai trò của chính quyền địa phương trong kiến tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp nhằm chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và kinh tế tri thức..

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại diễn đàn

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đang hướng đến xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ cao, logistics, khởi nghiệp và kinh tế số của khu vực miền Trung và cả nước. Động lực tăng trưởng mới phải đến từ tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực.

Theo ông Hồ Quang Bửu, việc UBND phường Hòa Khánh chủ động tổ chức diễn đàn khởi nghiệp, phấn đấu là phường khởi nghiệp là bước đi rất đúng hướng, thể hiện tư duy đổi mới trong quản trị địa phương và tinh thần chủ động tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới ngay từ cấp cơ sở: “Tôi đề nghị UBND phường Hòa Khánh và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030, với mục tiêu rõ, lộ trình cụ thể, sản phẩm đo lường được và gắn với mục tiêu tăng trưởng của địa phương. Lấy chuyển đổi số làm nền tảng, đổi mới phương thức quản trị, cải cách hành chính và phát triển kinh tế số, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới trong quản lý sản xuất kinh doanh”.

Phiên thảo luận tại diễn đàn

Đây là chương trình đầu tiên Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Ông Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia cho biết, năm nay vừa tròn 10 năm triển khai năm quốc gia khởi nghiệp. Trung bình hàng năm, cả nước có 100 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và dự kiến từ năm 2026 trở đi, con số này tăng lên gấp đôi.

Theo ông Đinh Việt Hòa, doanh nghiệp đang đối mặt với các thách thức phổ biến, đó là khoảng cách giữa tri thức và thực tiễn. Làm thế nào để những ý tưởng, bài học từ nhà trường biến thành sản phẩm cụ thể; thách thức từ nguồn lực: “Thách thức thứ nhất mà tất cả những nhà sáng lập đều phải trải qua, đó là khỏang cách giữa ý tưởng và thị trường. Vậy làm thế nào, tôi mong rằng những chuyên gia, doanh nghiệp, người đi trước chia sẻ cho thế hệ sau để họ chọn sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của xã hội và có thể phát triển trên toàn thế giới”.

Ông Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia chia sẻ về định hướng và mục tiêu của Diễn đàn khởi nghiệp

Các doanh nghiệp dự Diễn đàn

Tại diễn đàn, diễn ra các ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, mở rộng quan hệ hợp tác giữa chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế; tạo nền tảng triển khai những chương trình, dự án cụ thể sau diễn đàn.

Ngoài ra, còn có hoạt động kết nối kinh doanh và giới thiệu dự án khởi nghiệp, để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu, đối tác quốc tế gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, công nghệ, mô hình kinh doanh và nhu cầu hợp tác.