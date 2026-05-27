DAVAS 2026: Đà Nẵng tìm cú hích từ dòng vốn đổi mới sáng tạo toàn cầu

Sau 2 năm hình thành, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng (DAVAS) được xem là một trong những diễn đàn đầu tư – khởi nghiệp có quy mô lớn tại miền Trung, khi quy tụ hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines… với tổng mức đầu tư lên đến hơn 5 tỷ USD. Cùng với đó là hơn 120 chuyên gia, diễn giả quốc tế và 62 startup tham gia gọi vốn trong nhiều lĩnh vực như AI, Web3, blockchain, fintech, giáo dục, y tế và công nghệ xanh.

Đà Nẵng từng bước định vị trong bản đồ đổi mới sáng tạo khu vực từ DAVAS

Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) không chỉ là sân chơi gọi vốn cho startup mà còn cho thấy tham vọng của Đà Nẵng trong việc định vị thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính công nghệ và kết nối dòng vốn quốc tế của khu vực.

Điểm đáng chú ý của DAVAS 2026 không chỉ nằm ở số lượng nhà đầu tư hay startup tham gia mà ở cách Đà Nẵng muốn định vị mình trong bản đồ đổi mới sáng tạo khu vực. Ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng mong muốn kết nối công nghệ và tài chính. "Thông qua DAVAS lần này, chúng tôi muốn định vị Đà Nẵng là điểm đến cộng đồng đầu tư thiên thần và mạo hiểm. DAVAS sẽ xây dựng vai trò, hình ảnh, vị thế của Đà Nẵng tốt hơn trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu”, ông Anh nói.

Đà Nẵng hiện đã vươn lên vị trí 554 trong bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, tăng 342 bậc chỉ trong 2 năm. Tuy nhiên, mục tiêu của thành phố không dừng ở thứ hạng mà là hình thành những doanh nghiệp công nghệ có khả năng cạnh tranh quốc tế, gọi vốn thành công và đóng góp thực chất cho nền kinh tế địa phương. DAVAS 2026 vì vậy không đơn thuần là nơi startup “pitching” gọi vốn, mà còn là không gian kết nối giữa chính sách, công nghệ, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các startup được chia thành nhiều nhóm lĩnh vực chuyên sâu để tiếp cận đúng nhà đầu tư phù hợp. Các phiên pitching được tổ chức theo mô hình “dealroom”, mỗi dự án có khoảng 15 phút trình bày và phản biện trực tiếp với quỹ đầu tư. Trước đó, các startup cũng được huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng gọi vốn, định giá doanh nghiệp, xây dựng mô hình tăng trưởng và chiến lược tiếp cận thị trường quốc tế.

Một điểm mới của DAVAS năm nay là sự xuất hiện đậm nét của các chủ đề Web3, blockchain, tài sản số và tài chính công nghệ. Hội nghị Nhà phát triển Web3 năm 2026 (Web3 Builders’ Summit) được tổ chức như một cấu phần chính thức của DAVAS, tập trung vào các vấn đề như stablecoin, hạ tầng blockchain, AI-native, mã hóa tài sản và cơ chế sandbox công nghệ.

Việc Đà Nẵng liên tiếp tổ chức các diễn đàn chuyên sâu về Web3 cho thấy thành phố đang từng bước định vị mình trở thành điểm đến mới của cộng đồng công nghệ và dòng vốn đổi mới sáng tạo quốc tế. Web3 không còn được nhìn nhận đơn thuần là một xu hướng công nghệ mà đang mở ra những mô hình kinh doanh mới dựa trên blockchain, hợp đồng thông minh, tài sản số và tài chính phi tập trung. Những nền tảng này được kỳ vọng sẽ giúp mở rộng khả năng huy động vốn, tối ưu quản trị dữ liệu và phát triển các sản phẩm tài chính số mang tính ứng dụng toàn cầu.

Không chỉ thu hút giới đầu tư trong nước, DAVAS 2026 còn mở rộng kết nối với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc tế, đặc biệt là các quốc gia thuộc khối BRICS. Ông Guley Sergey Nikolaevich, Chủ tịch Quỹ Đổi mới sáng tạo và Phát triển xã hội Liên bang Nga nhận định, Đà Nẵng có tiềm năng trở thành “cửa ngõ chiến lược” kết nối dòng vốn đổi mới sáng tạo, logistics và công nghệ trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

DAVAS 2026 là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đến năm 2045. Từ đó, xây dựng các trung tâm deeptech, thúc đẩy sandbox công nghệ và hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia nhằm dẫn dắt các dòng vốn chiến lược vào những lĩnh vực công nghệ lõi như AI, bán dẫn, công nghệ tài chính và công nghệ xanh.

Tọa đàm Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương - Kết nối với dòng vốn đầu tư toàn cầu

Đà Nẵng có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm thử nghiệm có kiểm soát, cho các mô hình công nghệ mới nhờ lợi thế về hạ tầng số, nguồn nhân lực công nghệ và định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế. DAVAS 2026 cũng được kỳ vọng tạo ra các thương vụ đầu tư thực chất, thay vì chỉ dừng ở những cam kết hay biên bản ghi nhớ.

Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng DAVAS 2026 không chỉ dừng lại ở những phiên kết nối hay các biên bản ghi nhớ. "Tôi kỳ vọng DAVAS là không gian đối thoại giữa chính sách, thị trường, công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp; là nơi khởi đầu cho những thương vụ đầu tư thực chất, nơi các startup tìm thấy "người đồng hành" và các nhà đầu tư tìm thấy "giá trị tăng trưởng dài hạn" tại Việt Nam; và những sáng kiến chính sách mới có thể được thử nghiệm ngay tại Đà Nẵng”, ông Quất nói.