Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026

Phát biểu tại Hội thảo, Phó chủ tịch Hoàng Quang Phòng đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, tuân thủ pháp luật, đặc biệt là nghĩa vụ thuế, không chỉ là trách nhiệm mà còn là biểu hiện cốt lõi của văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân. Việc hình thành thói quen kinh doanh minh bạch, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước chính là nền tảng để nâng cao uy tín của từng chủ thể kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh và bền vững.

Bà Nguyễn Thu Trà - Trưởng Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế khẳng định, thời gian qua, ngành Thuế đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo hướng minh bạch, số hóa, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Đối với khu vực hộ kinh doanh, đây là một lực lượng rất quan trọng của nền kinh tế, là nơi hình thành và phát triển nhiều mô hình kinh doanh tiềm năng, từng bước chuyển đổi lên doanh nghiệp trong tương lai.

Ngành Thuế đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý theo hướng minh bạch, số hóa và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Đối với khu vực hộ kinh doanh, Cục Thuế xác định rõ quan điểm: quản lý phải đi đôi với hỗ trợ; hướng dẫn phải đi trước kiểm tra; tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong khuôn khổ pháp luật.

Tại Hội thảo, Cục Thuế tập trung hướng dẫn các nội dung thiết thực như: kê khai thuế đúng và đầy đủ; ghi nhận trung thực doanh thu, chi phí, hóa đơn, chứng từ; tăng cường sử dụng các nền tảng số như kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử và các công cụ quản lý bán hàng. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và thuận lợi trong quá trình mở rộng quy mô hoạt động.