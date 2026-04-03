Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026

Thứ Sáu, 17:55, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 3/4, VCCI và Cục Thuế phối hợp tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó chủ tịch Hoàng Quang Phòng đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, tuân thủ pháp luật, đặc biệt là nghĩa vụ thuế, không chỉ là trách nhiệm mà còn là biểu hiện cốt lõi của văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân. Việc hình thành thói quen kinh doanh minh bạch, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước chính là nền tảng để nâng cao uy tín của từng chủ thể kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh và bền vững.

ho tro ho kinh doanh ke khai, nop thue quy i 2026 hinh anh 1
Phó Chủ tịch Hoàng Quang Phòng đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo.

Bà Nguyễn Thu Trà - Trưởng Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế khẳng định, thời gian qua, ngành Thuế đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo hướng minh bạch, số hóa, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Đối với khu vực hộ kinh doanh, đây là một lực lượng rất quan trọng của nền kinh tế, là nơi hình thành và phát triển nhiều mô hình kinh doanh tiềm năng, từng bước chuyển đổi lên doanh nghiệp trong tương lai.

Ngành Thuế đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý theo hướng minh bạch, số hóa và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Đối với khu vực hộ kinh doanh, Cục Thuế xác định rõ quan điểm: quản lý phải đi đôi với hỗ trợ; hướng dẫn phải đi trước kiểm tra; tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong khuôn khổ pháp luật.

ho tro ho kinh doanh ke khai, nop thue quy i 2026 hinh anh 2

Tại Hội thảo, Cục Thuế tập trung hướng dẫn các nội dung thiết thực như: kê khai thuế đúng và đầy đủ; ghi nhận trung thực doanh thu, chi phí, hóa đơn, chứng từ; tăng cường sử dụng các nền tảng số như kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử và các công cụ quản lý bán hàng. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và thuận lợi trong quá trình mở rộng quy mô hoạt động.

 

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: văn hóa kinh doanh gắn pháp luật tuân thủ nghĩa vụ thuế doanh nghiệp cải cách quản lý thuế Việt Nam hộ kinh doanh kê khai thuế
Nộp đủ thuế TNCN vẫn bị phạt: Nhiều người bất ngờ mất tiền triệu vì một lỗi nhỏ
Nộp đủ thuế TNCN vẫn bị phạt: Nhiều người bất ngờ mất tiền triệu vì một lỗi nhỏ

VOV.VN - Nhiều người lao động tin rằng chỉ cần nộp đủ tiền thuế là đã hoàn thành nghĩa vụ nhưng thực tế lại không đơn giản. Chỉ một sai sót nhỏ trong khâu kê khai, quyết toán chậm một vài tuần cũng có thể khiến họ bị xử phạt tiền triệu, thậm chí phát sinh sau nhiều năm.

Nộp đủ thuế TNCN vẫn bị phạt: Nhiều người bất ngờ mất tiền triệu vì một lỗi nhỏ

Nộp đủ thuế TNCN vẫn bị phạt: Nhiều người bất ngờ mất tiền triệu vì một lỗi nhỏ

VOV.VN - Nhiều người lao động tin rằng chỉ cần nộp đủ tiền thuế là đã hoàn thành nghĩa vụ nhưng thực tế lại không đơn giản. Chỉ một sai sót nhỏ trong khâu kê khai, quyết toán chậm một vài tuần cũng có thể khiến họ bị xử phạt tiền triệu, thậm chí phát sinh sau nhiều năm.

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP, quy định rõ chính sách và cách quản lý thuế với hộ, cá nhân kinh doanh. Trong đó, mức doanh thu bao nhiêu phải nộp thuế khi bán hàng online hay cho thuê nhà đang được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Doanh thu bao nhiêu thì phải nộp thuế? Mốc 500 triệu đồng cần đặc biệt lưu ý

Doanh thu bao nhiêu thì phải nộp thuế? Mốc 500 triệu đồng cần đặc biệt lưu ý

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP, quy định rõ chính sách và cách quản lý thuế với hộ, cá nhân kinh doanh. Trong đó, mức doanh thu bao nhiêu phải nộp thuế khi bán hàng online hay cho thuê nhà đang được nhiều người đặc biệt quan tâm.

VOV.VN - Ngày 23/2, tức ngày mùng 7 Tết, là hạn chót nộp hồ sơ các loại thuế kê khai và nộp theo tháng. Đây là thông báo khẩn của cơ quan thuế gửi Thuế các tỉnh, thành phố về thời hạn cuối nộp thuế trước khi người nộp thuế trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

Ngày 23/2 là hạn chót nộp hồ sơ thuế kê khai và nộp theo tháng

Ngày 23/2 là hạn chót nộp hồ sơ thuế kê khai và nộp theo tháng

VOV.VN - Ngày 23/2, tức ngày mùng 7 Tết, là hạn chót nộp hồ sơ các loại thuế kê khai và nộp theo tháng. Đây là thông báo khẩn của cơ quan thuế gửi Thuế các tỉnh, thành phố về thời hạn cuối nộp thuế trước khi người nộp thuế trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

