  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hoàn thiện cơ chế đặc thù phát triển điện gió ngoài khơi

Thứ Ba, 21:37, 19/05/2026
VOV.VN - Hai Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc và Lê Tiến Châu yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết 253, tạo cơ chế thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi, bảo đảm công khai, minh bạch và tránh phát sinh tranh chấp.

Ngày 19/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương cùng một số bộ, ngành về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. 

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng hai con số, nhu cầu năng lượng, đặc biệt là điện phục vụ sản xuất, sẽ tăng rất cao (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết các điều 4, 10, 11, 12 của Nghị quyết số 253/2025/QH15; hướng dẫn thi hành: Nội dung và thành phần hồ sơ; trình tự, thủ tục điều chỉnh cập nhật quy hoạch phát triển điện lực và điều chỉnh cập nhật phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh; điều kiện của đơn vị khảo sát dự án điện gió ngoài khơi; điều kiện của doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi để thực hiện dự án; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề xuất khảo sát dự án điện gió ngoài khơi; cơ chế phối hợp giữa cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị khảo sát dự án điện gió ngoài khơi.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương, các đại biểu thống nhất cho rằng việc ban hành Nghị định là cần thiết để không phát sinh thêm các trường hợp nhà đầu tư/đơn vị khảo sát đề xuất cùng 1 dự án điện gió ngoài khơi trong quy hoạch phát triển điện lực nhưng vừa đề nghị khảo sát vừa đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc cùng 1 dự án điện gió ngoài khơi trong quy hoạch phát triển điện lực nhưng có nhiều đơn vị khảo sát đề xuất tại các vị trí, khu vực biển khác nhau.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Nghị định chỉ quy định những nội dung được Nghị quyết số 253/2025/QH15 giao Chính phủ quy định chi tiết, không tạo thêm bất kỳ quyền ưu tiên nào vượt quá Nghị quyết. Mục tiêu là tạo cơ chế đủ mạnh để thúc đẩy triển khai sớm các dự án điện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 253/2025/QH15; Đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc: Việc giao nhà đầu tư/doanh nghiệp khảo sát dự án điện gió ngoài khơi không đồng nghĩa với việc đương nhiên được chấp thuận chủ trương đầu tư. Các điều, khoản trong Nghị định phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, ổn định, chặt chẽ, lâu dài, có điều kiện, tiêu chí rõ ràng, không để phát sinh cơ chế "giữ chỗ" hay độc quyền cơ hội đầu tư.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng hai con số, nhu cầu năng lượng, đặc biệt là điện phục vụ sản xuất, sẽ tăng rất cao. Vì vậy, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 253/2025/QH15 nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 70-NQ/TW để tạo cơ chế đặc thù cho phép triển khai nhanh hơn nữa các dự án điện trong giai đoạn 2025-2030.

Đối với các quy định liên quan đến phát triển điện gió ngoài khơi, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, đây là lĩnh vực đòi hỏi các doanh nghiệp quy mô lớn, có năng lực tài chính và công nghệ. Do đó, Nghị định cần quy định rõ năng lực, công nghệ, vốn, cam kết tiến độ… của nhà đầu tư khi đề xuất khảo sát/chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi trong giai đoạn 2025-2030.

Cùng với việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm, công nghệ, vốn... Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý phải tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia khảo sát, đầu tư dự án điện gió ngoài khơi với tiêu chí, điều kiện phù hợp, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng. Toàn bộ quá trình triển khai dự án điện gió ngoài khơi phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật nhằm tránh nguy cơ phát sinh tranh chấp quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương cùng một số bộ, ngành về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Về quy định xử lý các dự án chuyển tiếp, hai Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính tiến hành phân loại các hồ sơ đề xuất giao khảo sát/chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi theo giai đoạn 2025-2030 và giai đoạn 2031-2035. Từng hồ sơ cần làm rõ tình trạng, mức độ hoàn thiện, cam kết của nhà đầu tư, năng lực tài chính, điều khoản xử lý chi phí, bồi hoàn nếu không triển khai dự án, từ đó đưa ra quy định chuyển tiếp phù hợp, rõ ràng, mạch lạc, chặt chẽ về pháp lý, không phát sinh vướng mắc hay tranh chấp.

Hai Phó Thủ tướng đề nghị quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan, tránh phát sinh ách tắc trong quá trình thực hiện Nghị định. Đồng thời, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm đủ điều kiện trình Chính phủ xem xét ban hành.

Cần Thơ khởi công dự án điện gió gần 15.000 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (19/5), tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ khởi công nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 nằm trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Tag: điện gió điện gió ngoài khơi cơ chế đặc thù Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu
Cà Mau có động lực từ hạ tầng, điện gió để đạt tăng trưởng 10%
VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 với mục tiêu, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ở mức 10%.

Gia Lai mời gọi đầu tư 3 dự án điện gió quy mô hơn 19.000 tỷ đồng
VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định mời gọi các nhà đầu tư quan tâm triển khai 3 dự án điện gió quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 19.000 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và tăng trưởng xanh trên địa bàn.

Lâm Đồng không gỡ khó cho các dự án điện gió làm sai quy định
VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng chỉ xem xét tháo gỡ đối với các dự án gặp khó khăn do vướng thủ tục hành chính từ phía cơ quan nhà nước.

