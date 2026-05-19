Cần Thơ khởi công dự án điện gió gần 15.000 tỷ đồng

Dự án thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Dự án Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 là một trong những dự án quan trọng thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 350MW, với 56 tuabin; tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu

Đại diện chủ đầu tư, ông Lê Tuấn Dũng, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng, cho biết sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án sẽ cung cấp nguồn điện sạch, ổn định khoảng 1,3 tỷ số điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm cho người lao động, phục vụ mục tiêu bảo vệ môi trường toàn cầu.

ông Lê Tuấn Dũng, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng phát biểu

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc; thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc cụ thể hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng bền vững và thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Dự án sau khi hoàn thành sẽ phát lên hệ thống lưới điện quốc gia khoảng gần 1.500 GWh/năm; góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Để dự án được triển khai đúng kế hoạch và phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đề nghị, nhà đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tổ chức thi công nghiêm túc, huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành thành phố và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình được triển khai và hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Chủ đầu tư trao an sinh xã hội cho phường Vĩnh Châu

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ, cho biết thêm, theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Cần Thơ được phê duyệt đến năm 2030 có 56 dự án nguồn điện với tổng công suất gần 10.000 MW; trong đó, có 30 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 3.000 MW. Đến nay, đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió với tổng công suất gần 1.500 MW và 10 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư tổng công suất khoảng 1.000MW.

Tại lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư dự án đã trao an sinh xã hội cho phường Vĩnh Châu trị giá 1 tỷ đồng.