Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp (DN) trong tháng 4 đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 8,3% so với tháng trước.

Số DN quay trở lại hoạt động trong tháng 4 trên cả nước là 3.281 DN, tăng 82,2% so với tháng trước.

Hơn 14.500 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 (Ảnh minh họa: KT)

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động của cả nước là 52.737 DN. Trong đó: có gần 41.300 DN thành lập mới (tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2017) và hơn 11.400 DN quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm là 1.161.000 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 10 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, một số ngành có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 DN cao như: Sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 68,3 tỷ đồng/DN; Kinh doanh bất động sản đạt 58,9 tỷ đồng/DN; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 24 tỷ đồng/DN.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm nay là 332.088 lao động, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

4 tháng đầu năm nay, DN thành lập mới tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ (có hơn 14.000 DN, chiếm 34,2% tổng số DN thành lập); Xây dựng (có 5.700 DN, chiếm 13,7%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (có 5.100 DN, chiếm 12,3%); Khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (có 3.200 DN, chiếm 7,7%)…

Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2018, cả nước có 4.699 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước; 26.277 DN tạm ngừng hoạt động. Như vậy, cả nước mỗi ngày có gần 220 DN ngừng hoạt động.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong ngành bán buôn, bán lẻ là 5.500 DN (chiếm 38,9%, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước); 2.200 DN xây dựng (chiếm 15,3%, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước); 1.800 DN công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,6%, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước)... ./.

