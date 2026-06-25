Huế phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026

Từ đầu năm đến nay, tại thành phố Huế, khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng từ 9,2 - 9,7%, chiếm hơn 51% cơ cấu GRDP. Hoạt động du lịch khởi sắc nhờ các chương trình văn hóa, lễ hội thuộc Festival Huế 2026 cùng nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức thành công.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Hiện nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Huế có 201 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 152 nghìn tỷ đồng. Thành phố đã cấp mới 31 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 19.232 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 125,6 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 7.248 tỷ đồng, bằng 45,3% dự toán và đạt 41,2% chỉ tiêu phấn đấu. Đến ngày 22/6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới của thành phố Huế đạt hơn 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Nguyễn KhắcToàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế (thứ 4 bên trái qua) kiểm tra tiến dộ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 4

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2026 đạt từ 10% trở lên. Đồng thời, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

“Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%, 6 tháng còn lại thành phố phải đẩy tốc độ tăng trưởng lên 10,52%. Trên cơ sở đó, thành phố cũng đề ra hệ thống chỉ tiêu, giải pháp cho các ngành như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp nhằm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026”, ông Toàn nhấn mạnh.