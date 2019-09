Hùng An - Đô thị kiểu mới của Trung Quốc vào giữa thế kỷ 21

Thời điểm này, Trung Quốc đang tất bật chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Việc nhìn lại thành tựu cố nhiên quan trọng, nhưng hướng tới tương lai với "sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa" mới là mục tiêu Trung Quốc nhắm đến. Theo lộ trình lãnh đạo nước này đề ra, 30 năm nữa, vào đúng dịp 100 năm thành lập nước, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại. Vậy hình hài của một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại sẽ ra sao? Một phần câu trả lời có thể nằm ở thành phố Hùng An.

Ngày 1/4/2017, một quyết định quan trọng mang tầm cỡ thế kỷ đã được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra, đó là xây dựng một thành phố hoàn toàn mới mang tên "Hùng An" trên nền của ba huyện thuộc tỉnh Hà Bắc là huyện Hùng, Dung Thành và An Tân.

Hùng An đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng.

Nằm ở trung tâm của tam giác Kinh - Tân - Ký ("Kinh" chỉ Bắc Kinh, "Tân" tức Thiên Tân - 2 thành phố lớn nhất miền Bắc Trung Quốc, và "Ký" là tên gọi tắt của tỉnh Hà Bắc), Hùng An được kỳ vọng tạo ra đột phá trong chiến lược hợp nhất phát triển 3 tỉnh, thành này. Việc thành lập đặc khu kinh tế mới không chỉ nhằm giảm áp lực cho thủ đô Bắc Kinh, mà còn để thúc đẩy nền kinh tế chuyển từ định hướng sản xuất sang định hướng dịch vụ, bên cạnh ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao, nói theo cách của Trung Quốc là chuyển từ "chế tạo" sang "trí tạo".

Ông Nhậm Đạt Trị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Đảng và Chính quyền Khu mới Hùng An chia sẻ: "Việc xây dựng trên quy mô lớn chỉ trong một lần một thành phố như vậy là chưa từng có trong lịch sử loài người. Chúng tôi không có kinh nghiệm trước đó để học hỏi, do vậy chúng tôi phải kết hợp tận dụng những công nghệ hiện có với học hỏi triệt để những kinh nghiệm và bài học trong lịch sử xây dựng đô thị. Không phải cứ có mọi công nghệ hiện đại là có thể xây được, mà phải khai thác và tổ hợp lại, sao cho phù hợp với việc xây dựng và phát triển của thành phố”.

Đã hơn 2 năm kể từ khi quyết sách lịch sử được đưa ra, đến nay thành phố với diện tích 1770km2 này đã hoàn thành phần quy hoạch. Một Khu trưng bày quy hoạch về Hùng An đã hoàn tất, nhưng chưa mở cửa chính thức. Ở đây, người ta có thể tìm hiểu những điều cơ bản nhất về một đô thị kiểu mới mà Trung Quốc sẽ hoàn thiện vào giữa thế kỷ.

Những cánh rừng của Hùng An trong tương lai.

Với 1 bản Cương yếu quy hoạch, 4 bản Quy hoạch tổng thể và 26 bản Quy hoạch trọng điểm và chi tiết, Hùng An đã được thiết kế cụ thể đến tận đồ nội thất. Đây sẽ là thành phố xanh với những ưu tiên về sinh thái, trong đó có 70% là diện tích dành cho cây xanh (40%) và nước (30%). Người ta sẽ phải cùng lúc xây dựng một thành phố thực thể và một thành phố số hóa, với việc ứng dụng các công nghệ dự liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, 5G và chuỗi khối (Blockchain), để có được một thành phố thông minh, sáng tạo khoa học công nghệ như Thung lũng Silicon của Mỹ trong tương lai với hàng loạt các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường sống, an ninh an toàn và không gian dưới lòng đất.



Chị Dư Đông Nghi, hướng dẫn viên Khu trưng bày cho biết: "Khu mới Hùng An có 4 mục tiêu xây dựng: năm 2020, mạng lưới giao thông huyết mạch kết nối với bên ngoài sẽ cơ bản hoàn thành; năm 2022, cơ sở hạ tầng của khu khởi động cơ bản hoàn thành; năm 2035, cơ bản xây xong thành phố hiện đại xã hội chủ nghĩa trình độ cao. Điều đó đồng nghĩa với việc, 2022-2035 là giai đoạn xây dựng quy mô lớn. Cuối cùng là đến giữa thế kỷ này, hoàn thành việc xây dựng toàn diện thành phố hiện đại xã hội chủ nghĩa chất lượng cao, trình độ cao”.

Theo các Nghị quyết của Chính phủ Trung Quốc thông qua, ở thành phố dự kiến có khoảng 5,3 triệu dân này sẽ không có hộ khẩu, chỉ có Giấy chứng nhận làm việc và Thẻ cư trú; không có nhà thương mại, chỉ có nhà công vụ do nhà nước cho thuê với giá cực rẻ. Các doanh nghiệp sản xuất và gây ô nhiễm sẽ bị cấm cửa. Ở Hùng An sẽ có các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ sở y tế, trụ sở công ty, tổ chức tài chính và các đơn vị sự nghiệp.

Theo dự toán của Morgan Stanley, một trong những thể chế tài chính lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, dự án xây dựng Hùng An tối đa có thể thu hút khoảng 350 tỷ USD trong vòng 10 năm tới và siêu đô thị này có thể có tới 6,7 triệu người sinh sống./.