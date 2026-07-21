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Hưng Yên cho ý kiến về Đề án Khu công nghệ cao và thành lập Khu Kinh tế tự do

Thứ Ba, 22:05, 21/07/2026
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VOV.VN - Tỉnh Hưng Yên tiếp tục hoàn thiện Đề án Khu công nghệ cao và Đề án thành lập Khu Kinh tế tự do để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Ngày 21/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo Đề án Khu công nghệ cao và Đề án thành lập Khu Kinh tế tự do tỉnh Hưng Yên.

Theo báo cáo, Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên dự kiến được quy hoạch tại xã Hoàn Long và xã Việt Yên với quy mô nghiên cứu khoảng 496,1ha. Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện Đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của 11 bộ, ngành Trung ương và hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.

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Phối cảnh một góc Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên

Đề án xác định phát triển Khu công nghệ cao theo 5 mục tiêu, 10 trụ cột và lộ trình 3 giai đoạn, hướng tới xây dựng trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghệ cao của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Các trụ cột tập trung vào nghiên cứu - phát triển, sản xuất thông minh, công nghệ xanh, thương mại hóa công nghệ, logistics, hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.

Đề án cũng đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, logistics và các dịch vụ hỗ trợ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thu hút các dự án công nghệ cao quy mô lớn.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án bảo đảm chặt chẽ về cơ sở pháp lý, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; nhấn mạnh mục tiêu xây dựng khu công nghệ cao trở thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiện đại, đủ sức thu hút các tập đoàn công nghệ lớn và nhà đầu tư chiến lược; kiên định định hướng phát triển công nghệ cao, không chạy theo mục tiêu lấp đầy diện tích.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sau khi Đề án được phê duyệt và khu công nghệ cao được thành lập, tỉnh sẽ đồng thời triển khai công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch và đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông; đồng thời xây dựng phương án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút chuyên gia và phát triển các thiết chế xã hội như nhà ở, trường học, cơ sở y tế, trung tâm thương mại.

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Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên

Cũng tại cuộc họp, UBND tỉnh Hưng Yên cho ý kiến về Đề án thành lập Khu Kinh tế tự do tỉnh Hưng Yên. Theo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cùng đơn vị tư vấn, Khu Kinh tế tự do được hình thành trên cơ sở Khu Kinh tế Thái Bình, hướng tới khai thác lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, logistics và không gian phát triển sau hợp nhất, tạo cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

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Phối cảnh Khu Kinh tế tự do Hưng Yên

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao đơn vị tư vấn đã xây dựng Đề án bài bản, khoa học; đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ngành khẩn trương tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và đại biểu để hoàn thiện hồ sơ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị giữ nguyên định hướng xây dựng 31 cơ chế, chính sách, tiếp tục làm rõ cơ sở pháp lý, tính khả thi và lộ trình thực hiện; đồng thời chủ động chuẩn bị quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ, sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư chiến lược ngay khi Khu Kinh tế tự do được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Ngọc Hòa/VOV.VN
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