Hưng Yên khơi thông nguồn lực, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số

Sáng 8/7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026). Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; xem xét, thảo luận và quyết nghị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Trần Quốc Văn - Chủ tịch HĐND tỉnh - nhấn mạnh, kỳ họp được tổ chức trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Trần Quốc Văn - Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên phát biểu khai mạc kỳ họp.

Báo cáo tại kỳ họp nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên cùng sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, vượt kịch bản đề ra, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 142.265 tỷ đồng, tăng 10,72% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực công nghiệp và khu vực xây dựng đều tăng 14,26%; khu vực dịch vụ tăng 8,87%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,71%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 417.465 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh thành lập mới 2 khu công nghiệp gồm Khu công nghiệp Tân Dân và Khu công nghiệp số 08 (giai đoạn 1); thành lập mới 2 cụm công nghiệp và điều chỉnh quyết định thành lập 20 cụm công nghiệp hiện có. Tỉnh hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên theo kế hoạch; công bố danh mục đô thị loại II, loại III và các phường đạt trình độ phát triển đô thị. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 12,3 tỷ USD, tăng 14,42%; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 6,45 tỷ USD, tăng 12,17%. Toàn tỉnh hiện có 593 sản phẩm OCOP, gồm 107 sản phẩm đạt 4 sao và 486 sản phẩm đạt 3 sao. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh thu hút 179 dự án đầu tư mới và 105 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 49,23 nghìn tỷ đồng và 862,2 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 72.164 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Đến hết ngày 30/6/2026, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công 16.589,7 tỷ đồng, đạt 40,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 40.741,9 tỷ đồng, bằng 48,4% dự toán và bằng 73,2% so với cùng kỳ.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hưng Yên nằm trong nhóm 13 tỉnh, thành phố đạt mức khá; đứng thứ nhất cả nước về Chỉ số Tính minh bạch, đứng thứ hai về Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỉnh tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội; lượng khách du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 2,8 triệu lượt, trong đó có khoảng 63 nghìn lượt khách quốc tế. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 11 - 12%, bảo đảm quốc phòng - an ninh và không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân.

Vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đây là kỳ họp diễn ra sau 1 năm tỉnh Hưng Yên hợp nhất, vận hành theo mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, mở ra không gian, dư địa, động lực và sức mạnh tổng hợp mới cho phát triển.

Ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại kỳ họp.

Ông Phạm Quang Ngọc ghi nhận, đánh giá cao HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, bài bản các nội dung trình kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2026. Bên cạnh đó, ông Ngọc cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, gợi mở 8 vấn đề để HĐND tỉnh tập trung thảo luận, xem xét, quyết định, bảo đảm các nghị quyết được ban hành sát thực tiễn, có tính khả thi cao.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, biết làm và chịu trách nhiệm. HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11,5% Chính phủ giao.

Ông Phạm Quang Ngọc yêu cầu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và các dự án có tính lan tỏa. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng; bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công; phấn đấu xử lý dứt điểm trong năm 2026 các dự án tồn đọng kéo dài, chậm tiến độ, có nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị tập trung triển khai đồng bộ, thực chất 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phấn đấu đến hết năm 2026 toàn tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2026; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đối với HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; tăng cường và nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát, chất vấn và trả lời chất vấn; kịp thời phát hiện, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa cử tri, Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, khát vọng phát triển và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Hưng Yên sẽ vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.