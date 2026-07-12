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Hướng dẫn đăng ký thuế khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Chủ Nhật, 10:02, 12/07/2026
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VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 90/2026 hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký thuế khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động hoặc hoạt động trở lại trước thời hạn.

Thông tư nêu rõ, khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh, người nộp thuế cần thông báo đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp và thực hiện theo các bước sau:

Thứ nhất, về thủ tục thông báo: Các tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh phải gửi Thông báo theo mẫu quy định đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Riêng trường hợp doanh nghiệp đã bị cơ quan thuế thông báo "không hoạt động tại địa chỉ đăng ký", thì bắt buộc phải làm thủ tục khôi phục mã số thuế trước khi đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận.

huong dan dang ky thue khi tam ngung hoat dong kinh doanh hinh anh 1
Tạm ngừng hoạt động kinh doanh người nộp thuế cần thông báo đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp

Thứ hai, về nghĩa vụ thuế trong thời gian tạm ngừng: Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế. Tuy nhiên, nếu thời gian tạm ngừng không trọn tháng, quý hoặc năm, doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế và hồ sơ quyết toán năm.

Đáng chú ý, người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn trong thời gian này. Đồng thời, vẫn phải chấp hành đầy đủ các quyết định của cơ quan thuế về thu nợ, cưỡng chế hóa đơn hoặc kiểm tra thuế theo quy định. Thông tin về trạng thái hoạt động của doanh nghiệp sẽ được cập nhật đồng bộ trên Hệ thống thông tin quản lý thuế toàn quốc nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

Phạm Hạnh/VOV1
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