Gỡ vướng cho hộ, cá nhân kinh doanh khi đăng ký, kê khai và nộp thuế

Thứ Bảy, 10:24, 02/05/2026
VOV.VN - Cơ quan thuế đã có hướng dẫn mới, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Đây là kết quả của chiến dịch cao điểm nhằm minh bạch hóa, chuẩn hóa quản lý thuế và thúc đẩy chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh.

Tính đến cuối năm 2025, cả nước đã có hơn 18.300 - 18.500 hộ kinh doanh tự nguyện chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai trước thời hạn 1/1/2026. Thời gian đó, không ít cá nhân kinh doanh phải loay hoay, mất thời gian khi thực hiện đăng ký thuế, kê khai thuế thì các cơ sở thuế khu vực yêu cầu phải có đăng ký kinh doanh.

Cá nhân chưa đăng ký hộ kinh doanh sẽ thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Chị Nguyễn Thanh Huyền, chủ hộ kinh doanh tại Thanh Oai, Hà Nội cho biết, từ nhiều năm nay, việc buôn bán kinh doanh của gia đình vẫn theo hướng tự do, không sổ sách ghi chép, không theo dõi chi tiết. Đến nay doanh thu kinh doanh đã vượt ngưỡng 500 triệu đồng/năm, chị Huyền bắt đầu làm quen với việc ghi chép, theo dõi doanh thu hàng ngày.

“Năm nay đã được các bộ thuế và cán bộ ngân hàng đến tận nhà chỉ dẫn cách mở tài khoản, sau đó hướng dẫn cách ghi sổ sách để kê khai thuế theo chính sách mới mà nhà nước đã đề ra”, chị Huyền cho biết.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục thuế về triển khai cao điểm hỗ trợ hộ cá nhân kinh doanh thực hiện chính sách thuế mới, các cơ sở thuế khu vực đã tích cực vào cuộc với nhiều hoạt động thiết thực, như hướng dẫn mở sổ kế toán, sử dụng ứng dụng thuế điện tử, đăng ký hoá đơn điện tử và tài khoản ngân hàng.

Đồng thời, lực lượng cán bộ được tăng cường xuống tận cơ sở, trực tiếp cầm tay chỉ việc, giúp các hộ kinh doanh từng bước làm quen với phương thức kê khai theo quy định mới. Cùng với đó, các hội nghị tuyên truyền cũng được đồng loạt tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo hộ kinh doanh tham gia. Qua đó, cơ quan thuế kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế.

“Trước đây hộ kinh doanh sử dụng thuế khoán, những mặt hàng được nhập hoặc đã mua từ nhiều nguồn đa phần bị mất giấy tờ mua bán, hoặc những khoản thuế chưa được tính. Do đó, hiện các hộ kinh doanh mong muốn bên thuế giải quyết dứt điểm giấy tờ, tính thuế đối với những hàng hóa tồn đọng”, anh Nguyễn Hữu Thái - chủ hộ kinh doanh tạp hoá ở Thanh Xuân, Hà Nội nêu ý kiến.

Theo thông tin cập nhật đến tháng 4/2026, cơ quan thuế Hà Nội quản lý khoảng 348.780 hộ và cá nhân kinh doanh. Đây cũng là số hộ kinh doanh thuộc diện chịu trách nhiệm trực tiếp của chính sách thuế mới theo Nghị định 68 của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ thuế tại địa phương trực tiếp hỗ trợ các hộ kinh doanh cài đặt phần mềm để triển khai bán hàng, khai thuế ngay trên điện thoại di động

Trước những thay đổi này, cơ quan thuế đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ và giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức và cách thức thực hiện nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh.

“Đã có mẫu biểu, bảng kê cụ thể theo danh mục hàng hóa tại thông tư, đến thời điểm kê khai thuế sẽ kèm theo bảng kê đối với các hàng tồn, đảm bảo hàng hóa tồn đọng, các hộ kinh doanh tự thực hiện việc kê khai đảm bảo theo đúng quy định…”, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục thuế thông tin.

Việc triển khai hiệu quả chính sách thuế mới đang từng bước góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh hiện nay. Những chuyển biến bước đầu cho thấy, với sự vào cuộc tích cực, sát thực tế của các cơ sở thuế khu vực cùng sự chủ động thích ứng của người nộp thuế, việc thực hiện chính sách thuế đang dần đi vào nề nếp, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai…

Phạm Hạnh/VOV1
Tag: thuế hộ kinh doanh kê khai thuế biểu thuế mới
Khởi tố vụ án trốn thuế tại một doanh nghiệp cơ khí ở Ninh Bình
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 cá nhân liên quan đến hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu.

Chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng
VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hơn 9 triệu người chưa dùng eTax Mobile, ngành Thuế yêu cầu tăng tốc hỗ trợ
VOV.VN - Dù cả nước có hơn 13,3 triệu người nộp thuế, hiện vẫn còn trên 9 triệu người chưa cài đặt và sử dụng eTax Mobile. Trước thực tế này, ngành Thuế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh hỗ trợ, chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường tuyên truyền để thúc đẩy người nộp thuế tiếp cận dịch vụ thuế điện tử.

