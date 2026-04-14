Huy động hơn 80.100 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong Quý I/2026

Thứ Ba, 17:22, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường tài chính - tiền tệ biến động mạnh và thanh khoản hệ thống ngân hàng gặp nhiều thách thức, Quý I/2026, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 11 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ, huy động 80.101 tỷ đồng, tương đương 72,8% kế hoạch quý và 16% kế hoạch phát hành năm 2026.

Theo Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), trên cơ sở Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026 được Quốc hội thông qua và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, căn cứ khả năng huy động các nguồn vốn vay trong và ngoài nước, Bộ Tài chính đã thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2026 (đợt 1) ra thị trường với khối lượng 500.000 tỷ đồng.

Trong quý I/2026, tình hình chính trị - kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, tác động tới kinh tế vĩ mô cũng như thị trường tài chính - tiền tệ trong nước. Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh trong quý I/2026, trong đó lãi suất kỳ hạn qua đêm có thời điểm lên tới 17%/năm, mức cao nhất trong 10 năm qua. Bình quân quý I/2026, lãi suất liên ngân hàng đạt 5,84%/năm, tăng 1,27%/năm so với năm 2025 (4,57%/năm).

Huy động hơn 80.100 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong Quý I/2026 (Ảnh minh họa: KT)

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vẫn chưa được cải thiện, trong khi tăng trưởng tín dụng năm 2026 dự kiến ở mức cao khoảng 15% nhằm phục vụ tăng trưởng kinh tế. Những yếu tố này đã ảnh hưởng tới tâm lý và nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư trên thị trường, qua đó tác động đến kết quả huy động vốn trái phiếu Chính phủ.

Trong bối cảnh thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế và trong nước còn nhiều bất lợi, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường để triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ.

Thanh khoản trái phiếu Chính phủ tăng mạnh

VOV.VN - Sau 2 tháng đầu năm 2025, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 45.111 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ, chiếm 41% kế hoạch quý I. Kỳ hạn 10 năm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 96% giá trị phát hành.

Tính đến hết quý I/2026, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 11 phiên đấu thầu TPCP. Khối lượng phát hành trong quý đạt 80.101 tỷ đồng, tương đương 72,8% kế hoạch quý I/2026 (110.000 tỷ đồng) và tương đương 16% kế hoạch năm 2026 (500.000 tỷ đồng). Trong đó, 100% trái phiếu được phát hành theo phương thức đấu thầu, kỳ hạn linh hoạt từ 5-15 năm; riêng kỳ hạn 20-30 năm không có nhà đầu tư tham gia dự thầu.

Kỳ hạn phát hành trái phiếu bình quân đạt 10,02 năm, qua đó duy trì thời gian đáo hạn bình quân của danh mục TPCP ở mức 8,44 năm, góp phần tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu Chính phủ và giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn cho ngân sách trung ương.

Lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ được điều hành bám sát diễn biến thị trường, phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Lãi suất phát hành bình quân đến hết quý I/2026 đạt 4,06%/năm, tăng 0,8%/năm so với năm 2025.

Cẩm Tú/VOV.VN
Huy động hơn 64.580 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 12/2025
VOV.VN - Trong tháng 12/2025 đã huy động hơn 64.580 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu điện tử tại Sở GDCK Hà Nội. Giá trị giao dịch TPCP trên thị trường thứ cấp cũng đạt bình quân gần 13 nghìn tỷ đồng/phiên.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng mạnh
VOV.VN - Cùng với đà phục hồi của thị trường vốn và thị trường bất động sản, năm 2025, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chứng kiến sự tăng trưởng tích cực, với lượng phát hành trên 500 nghìn tỷ đồng. Lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới tăng khoảng 34% so với năm 2024.

Nhiều lô trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2025 nguy cơ chậm thanh toán
VOV.VN - Năm 2024, dù tỷ lệ phát hành trái phiếu cao hơn, tỷ lệ chậm trả nợ giảm đi, song áp lực trả nợ trái phiếu vẫn là câu chuyện 'đau đầu' của nhiều doanh nghiệp. Vấn đề này được cho là vẫn sẽ gây áp lực lên năm 2025.

