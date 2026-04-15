IMF cảnh báo rủi ro từ AI với hệ thống tiền tệ

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 12/4 đã đưa ra lời cảnh báo rằng hệ thống tiền tệ toàn cầu hiện chưa đủ khả năng đối phó với những rủi ro đang leo thang nhanh từ trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh một mô hình AI mới của Anthropic đang làm dấy lên những lo ngại cấp bách về an ninh mạng.

Phát biểu của bà Kristalina Georgieva được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị mùa Xuân thường niên giữa IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington. Trước đó, trong tuần trước, các cơ quan quản lý Mỹ cũng đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các ngân hàng hàng đầu để thảo luận về mô hình AI mới này.

Trong chương trình "Face the Nation" của đài CBS News, bà Georgieva thừa nhận rằng thế giới hiện vẫn chưa có khả năng bảo vệ hệ thống tiền tệ quốc tế trước các rủi ro an ninh mạng quy mô lớn. Người đứng đầu IMF bày tỏ mong muốn cộng đồng quốc tế dành sự quan tâm lớn hơn nữa cho việc thiết lập các "rào chắn" cần thiết nhằm bảo vệ sự ổn định tài chính trong một thế giới mà AI đang bùng nổ. Bà cũng kêu gọi sự hợp tác toàn cầu chặt chẽ hơn trong vấn đề này.

Bà Georgieva nhấn mạnh rằng dù đây là vấn đề đã được xem xét tại Mỹ, nhưng nó có thể dễ dàng phát sinh ở bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới, và đó chính là lý do tại sao các quốc gia cần phải phối hợp với nhau.

Anthropic mới đây thông báo hạn chế cung cấp mô hình AI mới mang tên “Mythos” do lo ngại khả năng phát hiện lỗ hổng bảo mật thần tốc của nó có thể bị lợi dụng để gây nguy hiểm. Hiện tại, công ty này mới chỉ phối hợp với một nhóm các tập đoàn lớn tại Mỹ để thử nghiệm khả năng phòng vệ của mô hình. Điều này làm dấy lên quan ngại rằng các định chế tài chính ngoài nước Mỹ sẽ bị “bỏ lại phía sau”, không kịp chuẩn bị các phương án an toàn cần thiết để đối phó khi công nghệ này phổ biến toàn cầu.