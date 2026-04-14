中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

IEA, IMF và Ngân hàng Thế giới cảnh báo cú sốc năng lượng và kinh tế toàn cầu

Thứ Ba, 06:00, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo Tổ chức năng lượng quốc tế (IEA), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) ngày 13/4 ra tuyên bố chung cảnh báo cuộc chiến ở Trung Đông đang gây ra cú sốc lớn và không đồng đều đối với kinh tế toàn cầu.

Ngày 13/4 tại thủ đô Washington của Mỹ, lãnh đạo ba định chế quốc tế lớn gồm Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới đã nhóm họp nhằm phối hợp phản ứng trước các tác động của cuộc chiến ở Trung Đông đối với thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, ba tổ chức cho biết cuộc xung đột đã tạo ra tác động “lớn, mang tính toàn cầu và bất đối xứng”, ảnh hưởng nặng nhất đến các nước nhập khẩu năng lượng, đặc biệt là các nền kinh tế thu nhập thấp. Cú sốc này khiến giá dầu, khí đốt và phân bón tăng cao, kéo theo lo ngại về an ninh lương thực và nguy cơ mất việc làm.

Một số quốc gia xuất khẩu dầu khí trong khu vực cũng đang chứng kiến nguồn thu xuất khẩu sụt giảm mạnh. Các tổ chức quốc tế lưu ý rằng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa trở lại bình thường. Ngay cả khi tuyến đường này được mở lại hoàn toàn, việc khôi phục nguồn cung hàng hóa thiết yếu cũng sẽ cần thời gian, trong khi giá nhiên liệu và phân bón có thể duy trì ở mức cao do hạ tầng bị thiệt hại.

Tuyên bố cũng cảnh báo tình trạng gián đoạn nguồn cung sẽ tiếp tục tác động đến nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, lương thực đến công nghiệp, đồng thời cho biết xung đột đã khiến nhiều người phải rời bỏ nhà cửa, ảnh hưởng tới việc làm, du lịch và tăng trưởng kinh tế. Lãnh đạo ba tổ chức cho biết họ đã chia sẻ các đánh giá mới nhất, trước khi IEA công bố báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng và IMF công bố triển vọng kinh tế thế giới vào ngày 14/4.

IMF và Ngân hàng Thế giới khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho các nước chịu tác động nặng nề, trong khi các nhóm kỹ thuật của ba tổ chức tiếp tục phối hợp để tư vấn chính sách phù hợp cho từng quốc gia.

Ba định chế quốc tế cam kết tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng, kinh tế toàn cầu và tác động đến từng quốc gia, nhằm thúc đẩy phục hồi bền vững, ổn định và tạo việc làm.

Xung đột tại Trung Đông khiến khủng hoảng năng lượng lan rộng

VOV.VN - Làn sóng biểu tình diễn ra 5 ngày qua tại Ireland do giá nhiên liệu tăng mạnh một lần nữa phản ánh tình trạng thiếu năng lượng nghiêm trọng trên toàn cầu. Nhằm giảm tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, nhiều quốc gia tiếp tục công bố các biện pháp hỗ trợ người dân và ổn định nền kinh tế.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: cú sốc năng lượng kinh tế toàn cầu ngân hàng thế giới IEA IMF cuộc chiến Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ và Iran vẫn duy trì liên lạc, các nhà trung gian nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trở lại tại vùng Vịnh sau khi tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ, các nhà trung gian quốc tế đang nỗ lực khôi phục đối thoại, duy trì lệnh ngừng bắn, hướng tới chấm dứt xung đột.

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trở lại tại vùng Vịnh sau khi tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ, các nhà trung gian quốc tế đang nỗ lực khôi phục đối thoại, duy trì lệnh ngừng bắn, hướng tới chấm dứt xung đột.

Nga khẳng định đề xuất tiếp nhận urani làm giàu từ Iran vẫn còn hiệu lực

VOV.VN - Ngày 13/4, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đề xuất của Nga về việc tiếp nhận urani làm giàu từ Iran vẫn còn hiệu lực, song đến nay Nga chưa nhận được phản hồi từ các bên liên quan.

VOV.VN - Ngày 13/4, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đề xuất của Nga về việc tiếp nhận urani làm giàu từ Iran vẫn còn hiệu lực, song đến nay Nga chưa nhận được phản hồi từ các bên liên quan.

Nóng thế giới ngày 14/4: Iran cảnh báo về "vòng xoáy chết chóc" ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran cảnh báo "vòng xoáy chết chóc" ở eo biển Hormuz; Ông Trump cân nhắc các phương án tấn công Iran sau khi đàm phán thất bại...

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran cảnh báo "vòng xoáy chết chóc" ở eo biển Hormuz; Ông Trump cân nhắc các phương án tấn công Iran sau khi đàm phán thất bại...

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp