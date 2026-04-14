IEA, IMF và Ngân hàng Thế giới cảnh báo cú sốc năng lượng và kinh tế toàn cầu

Ngày 13/4 tại thủ đô Washington của Mỹ, lãnh đạo ba định chế quốc tế lớn gồm Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới đã nhóm họp nhằm phối hợp phản ứng trước các tác động của cuộc chiến ở Trung Đông đối với thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, ba tổ chức cho biết cuộc xung đột đã tạo ra tác động “lớn, mang tính toàn cầu và bất đối xứng”, ảnh hưởng nặng nhất đến các nước nhập khẩu năng lượng, đặc biệt là các nền kinh tế thu nhập thấp. Cú sốc này khiến giá dầu, khí đốt và phân bón tăng cao, kéo theo lo ngại về an ninh lương thực và nguy cơ mất việc làm.

Một số quốc gia xuất khẩu dầu khí trong khu vực cũng đang chứng kiến nguồn thu xuất khẩu sụt giảm mạnh. Các tổ chức quốc tế lưu ý rằng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa trở lại bình thường. Ngay cả khi tuyến đường này được mở lại hoàn toàn, việc khôi phục nguồn cung hàng hóa thiết yếu cũng sẽ cần thời gian, trong khi giá nhiên liệu và phân bón có thể duy trì ở mức cao do hạ tầng bị thiệt hại.

Tuyên bố cũng cảnh báo tình trạng gián đoạn nguồn cung sẽ tiếp tục tác động đến nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, lương thực đến công nghiệp, đồng thời cho biết xung đột đã khiến nhiều người phải rời bỏ nhà cửa, ảnh hưởng tới việc làm, du lịch và tăng trưởng kinh tế. Lãnh đạo ba tổ chức cho biết họ đã chia sẻ các đánh giá mới nhất, trước khi IEA công bố báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng và IMF công bố triển vọng kinh tế thế giới vào ngày 14/4.

IMF và Ngân hàng Thế giới khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho các nước chịu tác động nặng nề, trong khi các nhóm kỹ thuật của ba tổ chức tiếp tục phối hợp để tư vấn chính sách phù hợp cho từng quốc gia.

Ba định chế quốc tế cam kết tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng, kinh tế toàn cầu và tác động đến từng quốc gia, nhằm thúc đẩy phục hồi bền vững, ổn định và tạo việc làm.