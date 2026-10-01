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Kéo dài thời hạn áp dụng loạt sắc thuế ưu đãi đối với xăng dầu

Thứ Năm, 10:50, 01/10/2026
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VOV.VN - Các loại thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu được Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Ngày 30/9/2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Nghị quyết 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Cụ thể, Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2026. Theo đó, kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

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Chính phủ quy định kéo dài thời gian áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay

Cùng với đó, Chính phủ cũng quyết định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 19/2026/QH16. Như vậy, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay sẽ tiếp tục được duy trì như hiện tại đến hết năm 2026.

Nghị quyết 43/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Nghị định số 72/2026/NĐ-CP, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21 - Chưa pha chế); 2710.12.22 - Pha chế với ethanol; 2710.12.24 - Chưa pha chế; 2710.12.25 - Pha chế với ethanol) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine.

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Nghị định 72/2026/NĐ-CP có hiệu lực kể từ 09/03/2026 đến ngày 30/04/2026.

Tiếp đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết ngày 30/6/2026.

Tại Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP, Chính phủ quyết nghị kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết ngày 30/9/2026.

PV/VOV.VN
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