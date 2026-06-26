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Kéo giảm chi phí logistics, giải pháp từ kinh tế chia sẻ

Thứ Sáu, 22:20, 26/06/2026
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VOV.VN - Chiều 26/6, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức hội nghị kết nối chuỗi cung ứng. Các chuyên gia nhận định, trước thực trạng chi phí logistics chiếm đến 17% GDP, việc tăng cường liên kết và áp dụng kinh tế chia sẻ là giải pháp cấp bách.


Hiện nay, chi phí logistics của Việt Nam đang chiếm khoảng 16,8 - 17% GDP. Con số này cao hơn đáng kể so với mức bình quân của toàn cầu là 10,7%, cũng như các nước trong khu vực như Singapore là 8,5% hay Malaysia là 13,5%. Đây là rào cản lớn, hạn chế năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam cũng như TP.HCM.

Nhận định về vấn đề này, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM nhấn mạnh, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp ngày nay không chỉ nằm ở năng lực sản xuất hay chất lượng sản phẩm, mà còn phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng và chất lượng dịch vụ logistics.

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Đại biểu trao đổi tại hội nghị (Ảnh: Lệ Hằng)

Do đó, việc tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu và đơn vị cung cấp dịch vụ logistics là yêu cầu mang tính chiến lược lâu dài. Sự hợp tác này sẽ giúp xây dựng một hệ sinh thái sản xuất – logistics – xuất khẩu đồng bộ và bền vững.

Về phía chính quyền, TP.HCM cũng đang đẩy mạnh tiến độ xây dựng các trung tâm logistics nhằm nâng cao năng lực lưu chuyển hàng hóa và tối ưu hóa chi phí.

Từ góc độ hiệp hội ngành hàng, ông Trần Lam Sơn, đại diện Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM cho rằng, để kéo giảm chi phí, thành phố cần ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kết nối với cảng biển.

Bên cạnh mạng lưới đường bộ, cần phát triển mạnh giao thông đường thủy, chú trọng nạo vét luồng lạch cho các tuyến vận tải từ Cà Mau, Cần Thơ về TP.HCM.

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Bà Đặng Minh Phương - Chủ tịch Hiệp hội Logistcs và cảng biển TP.HCM (Ảnh: Mỹ Duyên)

Một giải pháp quan trọng khác được đưa ra tại hội nghị là tận dụng tối đa mô hình kinh tế chia sẻ.

Bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM cho biết, tình trạng xe hoặc tàu vận chuyển chưa đầy hàng, hoặc chạy rỗng chiều về đang diễn ra phổ biến. Điều này vừa gây lãng phí, vừa đẩy chi phí logistics tăng cao: "Tôi nghĩ các doanh nghiệp giày da, túi xách sẽ có một loại nguyên liệu da chính, chiếm tỷ trọng lớn nhập về để xuất khẩu. Tại sao các doanh nghiệp không cùng nhau đặt một khối lượng lớn và chia sẻ chi phí, thì chi phí logistics sẽ giảm".

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Lệ Hằng - CTV Mỹ Duyên/VOV-TP.HCM
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