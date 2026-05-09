中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

AI – lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp ngành logistics

Thứ Bảy, 14:27, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo AI và tương lai ngành Logistics: Từ xu hướng toàn cầu đến lựa chọn của Việt Nam, lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp. Đây là thông điệp tại Diễn đàn Công nghệ Logistics (VALOMA LogTech Forum 2026) do Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) tổ chức sáng nay (9/5) tại Hà Nội

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) nhấn mạnh: Trí tuệ nhân tao - AI đang trở thành yếu tố cốt lõi định hình tương lai ngành logistics. AI không còn là khái niệm của tương lai. AI đang hiện diện từng ngày trong hoạt động logistics”, từ tối ưu vận tải, quản lý kho bãi đến phân tích dữ liệu chuỗi cung ứng theo thời gian thực.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương cũng cho rằng giá trị thực sự của công nghệ không nằm ở sự hào nhoáng mà ở khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định những doanh nghiệp ứng dụng AI hiệu quả sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội trong giai đoạn tới. 

ai loi the canh tranh moi cua doanh nghiep nganh logistics hinh anh 1
Toàn cảnh hội thảo

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá: "Qua hội thảo hôm nay, tôi nhìn thấy có một sự chuyển biến khá tích cực trong việc ứng dụng công nghệ AI trong các hoạt động logistic, đặc biệt ở những doanh nghiệp lớn. Điều đó cho thấy tính hiệu quả và xu hướng tất yếu của việc ứng dụng công nghệ này trong hoạt động logistic. Cũng từ câu chuyện hôm nay thì tôi thấy trong thời gian tới, nên suy nghĩ về chính sách hỗ trợ những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng AI trong việc tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh".

ai loi the canh tranh moi cua doanh nghiep nganh logistics hinh anh 2
Các đại biểu tham dự hội thảo

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, Diễn đàn còn là không gian kết nối và hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo (B2S), góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logistics. Sự tham gia và chia sẻ kinh nghiệm từ các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị thực tiễn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn ngành.

Trung Hiếu/VOV1
Tag: doanh nghiệp ngành Logistics Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam Trí tuệ nhân tạo AI
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk ra mắt Hiệp hội Logistics và Cảng biển, kết nối cao nguyên ra biển
Đắk Lắk ra mắt Hiệp hội Logistics và Cảng biển, kết nối cao nguyên ra biển

VOV.VN - Chiều 7/5, Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Logistics và Cảng biển (nhiệm kỳ 2026-2030), đánh dấu bước hình thành tổ chức xã hội – nghề nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực logistics, vận tải và dịch vụ cảng biển của địa phương sau sáp nhập hành chính giữa Phú Yên và Đắk Lắk.

Đắk Lắk ra mắt Hiệp hội Logistics và Cảng biển, kết nối cao nguyên ra biển

Đắk Lắk ra mắt Hiệp hội Logistics và Cảng biển, kết nối cao nguyên ra biển

VOV.VN - Chiều 7/5, Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Logistics và Cảng biển (nhiệm kỳ 2026-2030), đánh dấu bước hình thành tổ chức xã hội – nghề nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực logistics, vận tải và dịch vụ cảng biển của địa phương sau sáp nhập hành chính giữa Phú Yên và Đắk Lắk.

Giao hàng bằng UAV, TP.HCM “mở lối” cho logistics thông minh
Giao hàng bằng UAV, TP.HCM “mở lối” cho logistics thông minh

VOV.VN - TP.HCM vừa triển khai tuyến giao hàng bưu chính bằng thiết bị bay không người lái (drone - UAV) kết nối giữa xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược phát triển logistics thông minh và đô thị thông minh.

Giao hàng bằng UAV, TP.HCM “mở lối” cho logistics thông minh

Giao hàng bằng UAV, TP.HCM “mở lối” cho logistics thông minh

VOV.VN - TP.HCM vừa triển khai tuyến giao hàng bưu chính bằng thiết bị bay không người lái (drone - UAV) kết nối giữa xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược phát triển logistics thông minh và đô thị thông minh.

Đắk Lắk định hình trụ cột kinh tế biển: Từ gỡ IUU đến logistics, du lịch
Đắk Lắk định hình trụ cột kinh tế biển: Từ gỡ IUU đến logistics, du lịch

VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu thời gian tới, toàn tỉnh tập trung chuyển mạnh tư duy từ “khai thác” sang “kinh tế biển bền vững”, lấy bảo vệ môi trường biển làm nền tảng.

Đắk Lắk định hình trụ cột kinh tế biển: Từ gỡ IUU đến logistics, du lịch

Đắk Lắk định hình trụ cột kinh tế biển: Từ gỡ IUU đến logistics, du lịch

VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu thời gian tới, toàn tỉnh tập trung chuyển mạnh tư duy từ “khai thác” sang “kinh tế biển bền vững”, lấy bảo vệ môi trường biển làm nền tảng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp