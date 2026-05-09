AI – lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp ngành logistics

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) nhấn mạnh: Trí tuệ nhân tao - AI đang trở thành yếu tố cốt lõi định hình tương lai ngành logistics. AI không còn là khái niệm của tương lai. AI đang hiện diện từng ngày trong hoạt động logistics”, từ tối ưu vận tải, quản lý kho bãi đến phân tích dữ liệu chuỗi cung ứng theo thời gian thực.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương cũng cho rằng giá trị thực sự của công nghệ không nằm ở sự hào nhoáng mà ở khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định những doanh nghiệp ứng dụng AI hiệu quả sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội trong giai đoạn tới.

Toàn cảnh hội thảo

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá: "Qua hội thảo hôm nay, tôi nhìn thấy có một sự chuyển biến khá tích cực trong việc ứng dụng công nghệ AI trong các hoạt động logistic, đặc biệt ở những doanh nghiệp lớn. Điều đó cho thấy tính hiệu quả và xu hướng tất yếu của việc ứng dụng công nghệ này trong hoạt động logistic. Cũng từ câu chuyện hôm nay thì tôi thấy trong thời gian tới, nên suy nghĩ về chính sách hỗ trợ những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng AI trong việc tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh".

Các đại biểu tham dự hội thảo

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, Diễn đàn còn là không gian kết nối và hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo (B2S), góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logistics. Sự tham gia và chia sẻ kinh nghiệm từ các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị thực tiễn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn ngành.