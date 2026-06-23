English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết nối thị trường, mở rộng xuất khẩu trái cây Việt sang Trung Quốc

Thứ Ba, 15:53, 23/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới tại Trung Quốc tăng mạnh, hoạt động xúc tiến thương mại đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp doanh nghiệp Việt mở rộng xuất khẩu trái cây sang thị trường này.

Vừa qua, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã tổ chức Đoàn giao dịch thương mại và đầu tư trái cây Việt Nam tại Quảng Tây (Trung Quốc) với mục tiêu tăng cường kết nối, thúc đẩy xuất khẩu và tìm kiếm cơ hội hợp tác chế biến sâu.

Tâm điểm chương trình là “Đại hội kết nối tiêu thụ trái cây” quy tụ hơn 300 đại diện doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và các nền tảng thương mại điện tử. Đây được xem là điểm gặp gỡ trực tiếp giữa bên cung và cầu, giúp rút ngắn chuỗi trung gian và thúc đẩy giao thương.

ket noi thi truong, mo rong xuat khau trai cay viet sang trung quoc hinh anh 1

Tại sự kiện, doanh nghiệp Việt không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn cập nhật xu hướng tiêu dùng mới. Người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng ổn định, được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường. Đây cũng là những lợi thế mà nhiều doanh nghiệp trái cây Việt Nam đang từng bước xây dựng và khẳng định. Bên cạnh hoạt động trưng bày, các doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực tham gia kết nối giao thương, trao đổi trực tiếp với đối tác tiềm năng nhằm mở rộng mạng lưới phân phối và tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài tại thị trường Trung Quốc.

ket noi thi truong, mo rong xuat khau trai cay viet sang trung quoc hinh anh 2

Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại, Đoàn đã khảo sát thực tế nhiều mô hình logistics và nông nghiệp công nghệ cao tại Quảng Tây. Điểm nhấn là chuyến làm việc tại Trung tâm vận hành thông minh Cảng Qinzhou, nơi ứng dụng công nghệ tự động hóa và quản lý số trong vận hành.

Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân loại và kiểm soát chất lượng nông sản. Việc tham quan các mô hình sản xuất hiện đại giúp doanh nghiệp định hình rõ hơn chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc kết hợp giữa nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu logistics và mở rộng mạng lưới đối tác sẽ là chìa khóa để trái cây Việt Nam gia tăng thị phần tại Trung Quốc.

Ánh Phương-CTV Quang Vinh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nhà đóng gói trái cây xuất khẩu
Cần xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nhà đóng gói trái cây xuất khẩu

VOV.VN - Để mặt hàng trái cây của Việt Nam đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, ngoài việc nâng cao chất lượng trái cây thương phẩm, khâu xây dựng nhà đóng gói trái cây đạt chuẩn giữ vai trò rất quan trọng.

Cần xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nhà đóng gói trái cây xuất khẩu

Cần xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nhà đóng gói trái cây xuất khẩu

VOV.VN - Để mặt hàng trái cây của Việt Nam đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, ngoài việc nâng cao chất lượng trái cây thương phẩm, khâu xây dựng nhà đóng gói trái cây đạt chuẩn giữ vai trò rất quan trọng.

Xuất khẩu trái cây, rau quả vào Singapore tuân thủ kiểm tra qua e-Service
Xuất khẩu trái cây, rau quả vào Singapore tuân thủ kiểm tra qua e-Service

VOV.VN - Doanh nghiệp xuất khẩu trái cây và rau quả tươi/làm mát sang Singapore cần chủ động kết nối, hợp tác với đối tác để kịp thời nắm bắt kết quả kiểm tra phòng thí nghiệm thông qua nền tảng dịch vụ điện tử (e-Service).

Xuất khẩu trái cây, rau quả vào Singapore tuân thủ kiểm tra qua e-Service

Xuất khẩu trái cây, rau quả vào Singapore tuân thủ kiểm tra qua e-Service

VOV.VN - Doanh nghiệp xuất khẩu trái cây và rau quả tươi/làm mát sang Singapore cần chủ động kết nối, hợp tác với đối tác để kịp thời nắm bắt kết quả kiểm tra phòng thí nghiệm thông qua nền tảng dịch vụ điện tử (e-Service).

Việt Nam gia tăng lợi thế xuất khẩu trái cây, rau quả sang thị trường Trung Quốc
Việt Nam gia tăng lợi thế xuất khẩu trái cây, rau quả sang thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Vượt qua Chile và thu hẹp khoảng cách với Thái Lan, Việt Nam đang xếp thứ 2 về xuất khẩu trái cây và rau quả sang thị trường Trung Quốc, với kim ngạch hơn 4 tỷ USD.

Việt Nam gia tăng lợi thế xuất khẩu trái cây, rau quả sang thị trường Trung Quốc

Việt Nam gia tăng lợi thế xuất khẩu trái cây, rau quả sang thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Vượt qua Chile và thu hẹp khoảng cách với Thái Lan, Việt Nam đang xếp thứ 2 về xuất khẩu trái cây và rau quả sang thị trường Trung Quốc, với kim ngạch hơn 4 tỷ USD.

An Giang lấy hợp tác xã làm nòng cốt liên kết sản xuất cây ăn trái xuất khẩu
An Giang lấy hợp tác xã làm nòng cốt liên kết sản xuất cây ăn trái xuất khẩu

VOV.VN - Ngày 24/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị "Liên kết và Xúc tiến, tiêu thụ cây ăn trái tỉnh An Giang 2024".

An Giang lấy hợp tác xã làm nòng cốt liên kết sản xuất cây ăn trái xuất khẩu

An Giang lấy hợp tác xã làm nòng cốt liên kết sản xuất cây ăn trái xuất khẩu

VOV.VN - Ngày 24/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị "Liên kết và Xúc tiến, tiêu thụ cây ăn trái tỉnh An Giang 2024".

Cần Thơ mở rộng diện tích cây ăn trái để phục vụ xuất khẩu
Cần Thơ mở rộng diện tích cây ăn trái để phục vụ xuất khẩu

VOV.VN - Cần Thơ sẽ mở rộng diện tích vườn cây ăn trái theo hướng chuyên canh, tập trung để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp xuất khẩu. Hiện nay diện tích cây ăn trái của thành phố đã vượt 25.000 ha cùng nhiều loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao đang xuất khẩu vào các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

Cần Thơ mở rộng diện tích cây ăn trái để phục vụ xuất khẩu

Cần Thơ mở rộng diện tích cây ăn trái để phục vụ xuất khẩu

VOV.VN - Cần Thơ sẽ mở rộng diện tích vườn cây ăn trái theo hướng chuyên canh, tập trung để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp xuất khẩu. Hiện nay diện tích cây ăn trái của thành phố đã vượt 25.000 ha cùng nhiều loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao đang xuất khẩu vào các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp