Kết nối thị trường, mở rộng xuất khẩu trái cây Việt sang Trung Quốc

Vừa qua, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã tổ chức Đoàn giao dịch thương mại và đầu tư trái cây Việt Nam tại Quảng Tây (Trung Quốc) với mục tiêu tăng cường kết nối, thúc đẩy xuất khẩu và tìm kiếm cơ hội hợp tác chế biến sâu.

Tâm điểm chương trình là “Đại hội kết nối tiêu thụ trái cây” quy tụ hơn 300 đại diện doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và các nền tảng thương mại điện tử. Đây được xem là điểm gặp gỡ trực tiếp giữa bên cung và cầu, giúp rút ngắn chuỗi trung gian và thúc đẩy giao thương.

Tại sự kiện, doanh nghiệp Việt không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn cập nhật xu hướng tiêu dùng mới. Người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng ổn định, được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường. Đây cũng là những lợi thế mà nhiều doanh nghiệp trái cây Việt Nam đang từng bước xây dựng và khẳng định. Bên cạnh hoạt động trưng bày, các doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực tham gia kết nối giao thương, trao đổi trực tiếp với đối tác tiềm năng nhằm mở rộng mạng lưới phân phối và tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài tại thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại, Đoàn đã khảo sát thực tế nhiều mô hình logistics và nông nghiệp công nghệ cao tại Quảng Tây. Điểm nhấn là chuyến làm việc tại Trung tâm vận hành thông minh Cảng Qinzhou, nơi ứng dụng công nghệ tự động hóa và quản lý số trong vận hành.

Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân loại và kiểm soát chất lượng nông sản. Việc tham quan các mô hình sản xuất hiện đại giúp doanh nghiệp định hình rõ hơn chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc kết hợp giữa nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu logistics và mở rộng mạng lưới đối tác sẽ là chìa khóa để trái cây Việt Nam gia tăng thị phần tại Trung Quốc.