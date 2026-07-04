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Khai mạc phiên chợ Thương mại điện tử kết nối sản phẩm vùng miền Đà Nẵng

Thứ Bảy, 14:21, 04/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 3-5/7, tại Quảng trường Sông Hoài, phường Hội An diễn ra Phiên chợ Thương mại điện tử kết nối sản phẩm vùng miền Đà Nẵng 2026. Sự kiện do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương tổ chức.

Phiên chợ có quy mô 80 gian hàng, trong đó, 60 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản, đặc trưng vùng miền của thành phố Đà Nẵng và các địa phương; 18 gian hàng không gian trải nghiệm công nghệ số, gian hàng chuyển đổi số, giải pháp thanh toán không tiền mặt, sàn thương mại điện tử, nền tảng logistics… của các doanh nghiệp lớn về giải pháp chuyển đổi số. Ngoài ra, còn có gian hàng trình diễn làng nghề truyền thống và gian hàng giới thiệu sản phẩm trên nền tảng số.

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Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cho biết, thương mại điện tử là công cụ thiết thực để đưa công nghệ vào đời sống kinh doanh hằng ngày, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tiểu thương và các chủ thể sản xuất sản phẩm địa phương.

Bà Lại Việt Anh khẳng định, Cục sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng triển khai Chương trình phát triển Thương mại điện tử quốc gia; thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại; phát triển thị trường trong nước và hỗ trợ đưa sản phẩm Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng.

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Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Phát biểu khai mạc Phiên chợ, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, Phiên chợ Thương mại điện tử kết nối sản phẩm vùng miền Đà Nẵng 2026 là cầu nối giữa các sản phẩm truyền thống với các nền tảng thương mại điện tử, góp phần đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

“Thông qua phiên chợ, chúng tôi mong muốn tạo môi trường để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận trực tiếp các sản phẩm số, nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường”, ông Huỳnh Xuân Sơn cho biết.

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Người dân tham quan và mua sản phẩm tại phiên chợ
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Phiên livestream giới thiệu sản phẩm OCOP

Trong khuôn khổ phiên chợ sẽ có các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã phát triển thương mại điện tử trên nền tảng Shopee; 4 phiên livestream giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc trưng của Đà Nẵng các tỉnh, thành và các đơn vị tham gia chương trình “Xã, phường thương mại điện tử” năm 2026 trên các nền tảng TikTok Shop và Shopee; Workshop tập huấn hướng dẫn kỹ năng livestream; khảo sát đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng thương mại điện tử…

Thành Long/VOV-Miền Trung
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