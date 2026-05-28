Đà Nẵng triển lãm xúc tiến thương mại chuyên ngành thực phẩm, đồ uống
VOV.VN - Hôm nay (28/5), tại Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thành phố, các đơn vị liên quan khai mạc triển lãm xúc tiến thương mại chuyên ngành thực phẩm, đồ uống và giải pháp đóng gói bao bì (Food & Drink Show Đà Nẵng 2026).
Sự kiện thu hút gần 150 gian hàng của các doanh nghiệp uy tín ở Việt Nam và nhiều thị trường quốc tế như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc trong ngành thực phẩm, đồ uống, máy móc thiết bị đóng gói bao bì, thiết bị ngành bánh, nguyên phụ liệu thực phẩm và đồ uống.
Triển lãm nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm, giới thiệu thương hiệu và mở rộng quan hệ hợp tác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan, bao gồm kết nối doanh nghiệp, tọa đàm chuyên đề, trưng bày ẩm thực, trình diễn pha chế hiện đại, bốc thăm trúng thưởng và các hoạt động giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại gian hàng.