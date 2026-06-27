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Khai mạc “Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026”

Thứ Bảy, 14:52, 27/06/2026
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VOV.VN - Nhằm xúc tiến, hỗ trợ tiêu thụ nông sản chủ lực địa phương, đặc biệt là sản phẩm sầu riêng trong thời khắc thu hoạch cao điểm, sáng 27/6, Sở Công Thương TP. Cần Thơ tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026”.

Sự kiện “Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026” được tổ chức thành 2 đợt: Ngày 27 - 28/6/2026 và ngày 4 - 5/7/2026 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ. Đây không chỉ là hoạt động giới thiệu và thưởng thức sầu riêng, chương trình còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp trong bối cảnh sản lượng thu hoạch tăng cao. Qua đó góp phần ổn định, mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị trái sầu riêng.

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Trong khuôn khổ chương trình “Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026” còn có hoạt động livestream bán hàng, quảng bá trên các nền tảng thương mại điện tử và kết nối giao thương trực tuyến

Điểm nhấn của sự kiện là không gian buffet với nhiều món ăn được chế biến từ sầu riêng như: Khúc bạch sầu riêng, muffin sầu riêng, su kem sầu riêng, chè trái cây sầu riêng, cốm dẹp sầu riêng, bánh crepe sầu riêng, xôi sầu riêng và sầu riêng tươi tách múi.

Phát biểu khai mạc, ông Hà Vũ Sơn – Giám đốc Sở Công thương TP. Cần Thơ nhấn mạnh, "Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026” không dừng lại ở một hoạt động xúc tiến thương mại thông thường, mà là mô hình giải pháp tích hợp đa giá trị, vận hành đồng bộ dựa trên ba trụ cột logic: Thứ nhất, kéo dài chuỗi giá trị thông qua công nghệ chế biến sâu. Thứ hai, đẩy mạnh kinh tế số và chuyển đổi số thương mại. Thứ ba, gắn kết giao thương với kích cầu du lịch trải nghiệm.

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Ông Hà Vũ Sơn – Giám đốc Sở Công thương TP. Cần Thơ phát biểu tại lễ khai mạc

"Trong thời gian qua được sự lãnh đạo của Ban thường vụ Thành uỷ, ngành Công thương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các ngành chức năng trên địa bàn TP. Cần Thơ tăng cường quảng bá các nông sản địa phương.

Đặc biệt hôm nay, xác định sầu riêng là sản vật nông nghiệp có giá trị kinh tế cao của nông hộ, chúng tôi mong muốn qua sự kiện sẽ tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa giá trị, những sản phẩm từ sầu riêng không những trong nước mà vươn xa ra quốc tế. Tôi tin chắc rằng giá trị thương hiệu sầu riêng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn", theo ông Sơn.

khai mac tuan le buffet sau rieng can tho nam 2026 hinh anh 3
Sầu riêng được để nguyên...
khai mac tuan le buffet sau rieng can tho nam 2026 hinh anh 4
... hoặc chế biến thành những món ăn đặc trưng

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, trong khuôn khổ chương trình “Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026” còn có hoạt động livestream bán hàng, quảng bá trên các nền tảng thương mại điện tử và kết nối giao thương trực tuyến. Đây được kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sầu riêng TP. Cần Thơ tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài địa phương, góp phần kết nối trực tiếp cung cầu giữa nhà vườn, hợp tác xã với các hệ thống phân phối lớn, các sàn thương mại điện tử và đơn vị logistics.

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Sầu riêng và thanh long rớt giá

VOV.VN - Hiện nay, bước vào mùa mưa, nhiều loại trái cây như thanh long, sầu riêng tại tỉnh Đồng Tháp liên tục giảm giá, khiến nhà vườn gặp nhiều khó khăn do lợi nhuận thấp.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
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