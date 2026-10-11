Khánh Hòa đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến



Phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có dân số hơn 130.000 người. Dù đã triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến, nhưng do nhiều người dân chưa biết cách làm thủ tục trên môi trường điện tử nên cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường vẫn tiếp hàng trăm lượt người, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn khai hồ sơ, tra cứu thông tin và sử dụng các tiện ích số.

Ông Nguyễn Kim Tài, người dân phường Nam Nha Trang cho biết, dù cán bộ rất bận rộn, nhưng vẫn nhiệt tình hướng dẫn.

Rất đông người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Còn ông Nguyễn Tuấn Khanh, đang làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại phường Nam Nha Trang cho biết, lúc mới làm quen với khai hồ sơ trực tuyến, ông rất bỡ ngỡ, phải làm đi làm lại nhiều lần. Nhưng càng những hồ sơ về sau, khai trực tuyến càng thuận lợi.

“Hồ sơ thì mình có thể làm trực tiếp tại nhà, không cần phải đến Trung tâm hành chính công nhiều lần. Khi có kết quả gửi về email, mình lên đây nhận kết quả trực tiếp thôi”, ông Khanh chia sẻ.

Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên nền tảng số

Nếu như người dân ở các đô thị tỉnh Khánh Hòa đang nhanh chóng thích ứng với dịch vụ công trực tuyến, thì người dân miền núi, vùng xa vẫn còn rất nhiều khó khăn. Ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Nhận thức, kỹ năng của người dân về chuyển đổi số còn rất hạn chế. Đa số bà con chưa tự thực hiện được, chưa biết dùng một số ứng dụng phục vụ cuộc sống hằng ngày”.

Người dân vùng miền núi vẫn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến

Thực tế như vừa nêu cho thấy, đưa thủ tục lên môi trường mạng mới chỉ là một phần của cải cách hành chính. Nếu người dân chưa biết sử dụng thiết bị, chưa quen thao tác hoặc không được hỗ trợ khi gặp vướng mắc, dịch vụ công trực tuyến sẽ tắc nghẽn.

Để khắc phục những hạn chế này, bên cạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tăng cường kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, triển khai mạnh các tổ công nghệ số cộng đồng, giúp dân làm chủ ứng dụng số.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin: “Tỉnh cũng đã có chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu xây dựng ứng dụng hỗ trợ AI trong cải cách hành chính. Đồng thời, giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ có các kế hoạch để thứ nhất là đối với nguồn nhân lực tại chỗ hiện nay đang có thì tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức cũng như các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ để có thể đảm nhận được các công việc liên quan đến công tác chuyển đổi số trong thời gian tới”.

Hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến ở tỉnh Khánh Hòa

Từ những điểm tiếp nhận đông người ở đô thị đến các xã miền núi còn hạn chế về kỹ năng số, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng số thủ tục được thực hiện trực tuyến, mà còn phải giúp người dân thực sự sử dụng được dịch vụ. Khi cải cách quy trình, hoàn thiện hạ tầng công nghệ và hỗ trợ kỹ năng số được triển khai đồng bộ, dịch vụ công trực tuyến mới có thể phát huy hiệu quả, giúp người dân được thụ hưởng các tiện ích hành chính số.