Dịch vụ công trực tuyến: Người cao tuổi vẫn loay hoay với công nghệ

Nhiều vướng mắc khi thao tác trên nền tảng số

Ông Nguyễn Thanh Bình, một đảng viên ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, cho biết bản thân có thể thực hiện phần lớn các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, một số thủ tục vẫn gặp khó khăn, nhất là các bước liên quan đến tài khoản, mật khẩu và xác thực điện tử.

Ông Bình cho biết, nhiều lần không thể nộp đảng phí trực tuyến do mã xác thực được gửi về VNeID nhưng khó thao tác, có trường hợp mã vừa nhận đã hết hiệu lực. Khi chuyển sang xác thực qua điện thoại, ông tiếp tục gặp khó khăn do phải mở và chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Với thủ tục đổi giấy phép lái xe, ông Bình cũng từng thử thực hiện trực tuyến nhưng không thành công do hệ thống liên tục báo lỗi khi chụp ảnh. Cuối cùng, ông phải trực tiếp đến cơ quan chức năng để giải quyết.

Không chỉ gặp khó khi thao tác, việc thông tin cá nhân chưa chính xác trên các nền tảng điện tử cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng. Ông Bình cho biết, trước đây thông tin năm sinh trên thẻ đảng viên của ông bị sai, khiến việc sử dụng thẻ điện tử gặp khó khăn. Sau nhiều lần trực tiếp đi điều chỉnh, thông tin mới được cập nhật và sử dụng bình thường.

Ông Nguyễn Thanh Bình, một đảng viên ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

Theo ông Bình, với những dịch vụ khác như giao dịch ngân hàng, chuyển khoản hay một số thủ tục trực tuyến, người cao tuổi vẫn có thể thực hiện nếu đã quen với công nghệ. Tuy nhiên, việc thường xuyên phải thay đổi mật khẩu, đặc biệt là mật khẩu của các ứng dụng dành cho đảng viên, cũng tạo thêm áp lực cho người lớn tuổi.

“Người cao tuổi khó nhớ mật khẩu, nếu thường xuyên phải thay đổi thì việc đăng nhập càng phức tạp”, ông Bình chia sẻ.

Theo ông, ngay tại chi bộ nơi mình sinh hoạt, việc điểm danh các cuộc họp bằng hình thức điện tử đôi khi cũng gặp trục trặc. Có thời điểm khoảng 30-40% số người tham dự gặp khó khăn do không đăng nhập được hoặc hệ thống bị nghẽn.

Từ thực tế này, ông Bình cho rằng các nền tảng điện tử cần tiếp tục được đơn giản hóa thao tác, hạn chế những yêu cầu không cần thiết và nâng cao tính ổn định để người cao tuổi có thể sử dụng thuận tiện hơn.

Người dân vẫn cần được hướng dẫn trực tiếp

Không chỉ người cao tuổi, những người ít có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến cũng có thể gặp khó khăn khi quy trình được số hóa. Anh Phan Ngọc Tuệ, ở phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, cho biết việc giải quyết thủ tục hành chính hiện nay thuận lợi hơn ở nhiều mặt, nhưng người ít sử dụng công nghệ vẫn cần được hỗ trợ.

Theo anh Tuệ, trước đây việc chứng thực bằng tốt nghiệp THPT chủ yếu là đối chiếu bản gốc, photo và đóng dấu, thời gian thực hiện khoảng 3-5 phút. Nay, dù trực tiếp đến bộ phận một cửa, người dân vẫn phải thực hiện thêm nhiều bước trên hệ thống điện tử, có thể mất 15-30 phút. “Người thường xuyên làm thì thấy dễ, nhưng một năm, hai năm mới thực hiện một lần thì rất khó thao tác”, anh Tuệ chia sẻ.

Anh cho rằng việc đưa thủ tục hành chính lên môi trường số là cần thiết, giúp giảm tiếp xúc trực tiếp, tiết kiệm thời gian và tạo điều kiện để người dân thực hiện thủ tục từ xa. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số cần đi kèm cơ chế hỗ trợ phù hợp.

“Không thể bỏ chuyển đổi số, nhưng cán bộ trực tiếp tiếp xúc với dân cần đặt mình vào vị trí của người dân, hướng dẫn tận tình, kiên trì, nhất là với người cao tuổi, ít tiếp xúc công nghệ”, anh Tuệ kiến nghị.

Theo anh, các tổ công nghệ số cộng đồng cũng cần hỗ trợ đúng thời điểm người dân phát sinh nhu cầu. Khi đã đến bộ phận một cửa, người dân mong muốn được hướng dẫn và giải quyết thủ tục nhanh chóng, thay vì phải tự loay hoay với nhiều bước trên hệ thống.

Anh Tuệ cho rằng, người dân cần được tạo điều kiện để từng bước làm quen với công nghệ, đồng thời quy trình thủ tục phải tiếp tục được đơn giản hóa để dịch vụ công trực tuyến thực sự thuận tiện và không bỏ lại những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Công nghệ với người cao tuổi vẫn là một trở ngại khi thực hiện thủ tục hành chinh online

Thái Nguyên rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Đánh giá về việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Thái Nguyên sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên, cho biết nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian. Một trong những chuyển biến rõ nét là việc áp dụng cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%”. Toàn tỉnh hiện có 94 TTHC áp dụng cơ chế “Luồng xanh”, gồm 82 thủ tục cấp tỉnh và 12 thủ tục cấp xã. Nhờ đó, thời gian giải quyết một số thủ tục được rút ngắn đáng kể.

Cụ thể, cấp giấy phép xây dựng công trình giảm từ 20 ngày xuống 8 ngày; hồ sơ thuê đất thực hiện dự án từ 15 ngày xuống 6 ngày; điều chỉnh dự án đầu tư từ 7 ngày xuống 3 ngày; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong dự án bất động sản từ 8 ngày xuống 3 ngày.

Bên cạnh đó, tỉnh giảm 20-30% thời hạn giải quyết so với quy định hiện hành đối với 49 TTHC về đất đai do UBND tỉnh quy định, đồng thời áp dụng mô hình “4 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu được cung cấp toàn trình, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp không yêu cầu thành phần hồ sơ giấy mà khai thác dữ liệu điện tử. Người dân cũng không phải cung cấp lại những giấy tờ, thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu hoặc đã được số hóa, kết nối, chia sẻ.

Hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến

Theo bà Nguyễn Thị Hòa, khó khăn của người dân hiện chủ yếu tập trung ở khâu kê khai, xác thực điện tử và thao tác công nghệ thông tin. Trong khi đó, điểm nghẽn lớn hơn từ phía cơ quan nhà nước là việc kết nối, đồng bộ và tái sử dụng dữ liệu.

Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp đã bố trí cán bộ hướng dẫn người dân lựa chọn thủ tục, kiểm tra hồ sơ, quét tài liệu, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và tra cứu tiến độ. Máy tính, máy scan cũng được bố trí để người dân có thể trực tiếp thực hiện thủ tục.

Thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 22/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan, địa phương tiếp tục ưu tiên hỗ trợ người chưa có điều kiện hoặc kỹ năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến; phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên và lực lượng tại cơ sở.

"Một số địa phương đã triển khai hỗ trợ linh hoạt. Tại phường Linh Sơn, từ ngày 1/8 đến nay, việc hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến được tổ chức tại nhà văn hóa các tổ dân phố. Một số địa phương như xã Đại Phúc, phường Quan Triều, phường Quyết Thắng, phường Vạn Xuân triển khai hỗ trợ tại nhà đối với người từ 80 tuổi trở lên bị ốm đau, bệnh tật và người khuyết tật vận động không có khả năng đi lại", bà Hòa cho biết.

Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

Đặt mục tiêu xử lý hồ sơ trực tuyến đạt 100%

Thời gian tới, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện các mục tiêu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt tối thiểu 99%, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp từ 90% trở lên và 100% phản ánh, kiến nghị được xử lý đúng hạn.

Theo Trung tâm, hiệu quả giải quyết TTHC không chỉ được đo bằng tỷ lệ hài lòng mà còn phải căn cứ vào thời gian chờ thực tế, tỷ lệ hồ sơ đầy đủ ngay từ lần đầu, số hồ sơ phải bổ sung, số lần người dân phải đi lại và tỷ lệ hồ sơ quá hạn.

Trung tâm cũng sẽ chuyển từ tuyên truyền chung về TTHC sang hướng dẫn cụ thể theo từng thủ tục, từng nhóm đối tượng, đồng thời nhân rộng các mô hình hỗ trợ trực tiếp, lưu động và tại nhà, nhằm giúp người dân thực hiện thủ tục thuận tiện hơn, giảm thời gian chờ và số lần đi lại.