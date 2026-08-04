Khánh Hòa lập tổ công tác đặc biệt gỡ vướng mặt bằng các dự án điện hạt nhân



Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa đến nay mới khoảng 850 trường hợp tương đương 3/4 số trường hợp bị ảnh hưởng đã được lập phương án bồi thường; hơn một nửa đã hoàn thành thẩm định; trong khi việc chi trả tiền bồi thường mới đạt tỷ lệ thấp. Dự án mới giải ngân chỉ khoảng 740 tỷ đồng, đạt hơn 44% kế hoạch vốn.

Nhiều khu vực của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 chưa được giải phóng mặt bằng

Trong khi đó, Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, với tổng diện tích hơn 400 héc ta, tại xã Vĩnh Hải cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ, đáp ứng yêu cầu về mặt bằng.

Đánh giá tiến độ thực hiện, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vẫn còn nhiều tồn tại, tiến độ giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Trịnh Minh Hoàng yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng công việc, đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp tục làm việc với các trường hợp liên quan đến sai phạm về đất đai để hoàn thiện hồ sơ, xác định chủ sử dụng theo đúng quy định.

Việc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đang chậm so với yêu cầu

Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án điện hạt nhân.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND xã Phước Dinh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị: "Đến nay cơ bản Nhà máy điện hạt nhân số 2 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, Sở Công thương tham mưu văn bản kiến nghị Tập đoàn PVN và Bộ Công thương để tiếp nhận mặt bằng. Còn riêng dự án Nhà máy điện hạt nhân số 1, đây cũng là một bài học, khu vực này hết sức phức tạp, vùng rất đặc biệt. Việc quản lý đất đai để cho lấn chiếm trong thời gian dài, đặc biệt là đất công ích, vì thế khi triển khai dự án thì phải sàng lọc rất kỹ".