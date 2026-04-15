Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc định giá đất, phấn đấu thu hơn 16.000 tỷ đồng

Thứ Tư, 19:10, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Năm 2026, Khánh Hòa dự kiến thu khoảng 16.178 tỷ đồng từ đất tại hơn 20 dự án trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình xác định giá đất đang gặp nhiều khó khăn do việc rà soát quy hoạch phức tạp và thiếu đơn vị tư vấn tham gia.

Năm 2026, tỉnh Khánh Hòa dự kiến nguồn thu ngân sách từ đất tại hơn 20 dự án khoảng 16.178 tỷ đồng. Trong đó, đối với nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, hiện có 4 dự án đã có hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất. Đối với quỹ đất đã giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, toàn tỉnh có 20 dự án cần xác định giá đất. Trong số này, 1 dự án đã được phê duyệt giá đất, còn 19 dự án đang trình Hội đồng thẩm định giá đất hoặc hoàn tất thủ tục ký hợp đồng tư vấn.

khanh hoa thao go vuong mac dinh gia dat, phan dau thu hon 16.000 ty dong hinh anh 1
Việc xác định giá đất giúp khơi thông điểm nghẽn, thu hút các nhà đầu tư.

Ngoài ra, tại khu vực phía Nam tỉnh (tỉnh Ninh Thuận cũ), Sở Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát quy hoạch, từng bước xác định giá đất cụ thể đối với 5 dự án, gồm: Khu đô thị Mỹ Phước; Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ; dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư Tân Hội; dự án phát triển khu nhà ở khu dân cư Tháp Chàm 1; Khu đô thị biển Bình Sơn – Ninh Chữ.

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, sở được UBND tỉnh giao phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các khu đất, các dự án; sớm hoàn thiện phương án giá đất để trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh. Hiện sở  đang đẩy nhanh việc tìm kiếm đơn vị tư vấn xác định giá đất, đồng thời mời các chủ đầu tư dự án cùng tham gia lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp, khắc phục tình trạng đơn vị tư vấn bỏ cuộc giữa chừng.

“Giá trị thuê tư vấn xác định rất thấp, ví dụ, dự án 1.000 tỷ nhưng giá thuê chỉ có 500 triệu. Vì thế, các đơn vị tư vấn khi đánh giá một số dự án, đặc biệt các dự án tồn đọng, làm nửa chừng lại bỏ cuộc. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành bảng giá đất, Sở đang tích cực thuê đơn vị tư vấn xác định hệ số K, để áp dụng hệ số K này cho toàn tỉnh Khánh Hòa khi xác định giá đất tại các dự án”, ông Nguyễn Duy Quang nói.

anh hung 2.JPG

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cam kết tiến độ, tránh đăng ký giữ đất

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là các dự án khu công nghiệp và hạ tầng động lực. Những vướng mắc trong phối hợp, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư phải được xử lý dứt điểm để bảo đảm tiến độ.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: định giá đất định giá đất ở Khánh Hòa dự án ở Khánh Hòa Khánh Hòa
Dồn lực thi công Dự án cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột
VOV.VN - Các nhà thầu Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng tốc thi công nhằm bảo đảm tiến độ đề ra, đặc biệt là mốc thông xe kỹ thuật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khánh Hòa mở hướng nuôi biển, phát triển nghề cá bền vững
VOV.VN - Hôm nay (1/4) – Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của ngành kinh tế gắn liền với biển đảo. Tại Khánh Hòa, nhiều mô hình nuôi biển công nghệ cao đang được triển khai, mở ra hướng đi mới cho nghề cá, từng bước hình thành ngành thủy sản hiện đại và bền vững.

Gỡ vướng cơ chế để đẩy nhanh 2 dự án điện hạt nhân Khánh Hòa
VOV.VN - Hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 đang được tái khởi động với sự đồng thuận của người dân, song vẫn vướng cơ chế, nhất là bồi thường, tái định cư và sinh kế; các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 189/2025 đang được tiếp tục hoàn thiện để phù hợp thực tế.

