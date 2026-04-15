Khánh Hòa tháo gỡ vướng mắc định giá đất, phấn đấu thu hơn 16.000 tỷ đồng

Năm 2026, tỉnh Khánh Hòa dự kiến nguồn thu ngân sách từ đất tại hơn 20 dự án khoảng 16.178 tỷ đồng. Trong đó, đối với nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, hiện có 4 dự án đã có hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất. Đối với quỹ đất đã giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, toàn tỉnh có 20 dự án cần xác định giá đất. Trong số này, 1 dự án đã được phê duyệt giá đất, còn 19 dự án đang trình Hội đồng thẩm định giá đất hoặc hoàn tất thủ tục ký hợp đồng tư vấn.

Việc xác định giá đất giúp khơi thông điểm nghẽn, thu hút các nhà đầu tư.

Ngoài ra, tại khu vực phía Nam tỉnh (tỉnh Ninh Thuận cũ), Sở Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát quy hoạch, từng bước xác định giá đất cụ thể đối với 5 dự án, gồm: Khu đô thị Mỹ Phước; Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ; dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư Tân Hội; dự án phát triển khu nhà ở khu dân cư Tháp Chàm 1; Khu đô thị biển Bình Sơn – Ninh Chữ.

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, sở được UBND tỉnh giao phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các khu đất, các dự án; sớm hoàn thiện phương án giá đất để trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh. Hiện sở đang đẩy nhanh việc tìm kiếm đơn vị tư vấn xác định giá đất, đồng thời mời các chủ đầu tư dự án cùng tham gia lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp, khắc phục tình trạng đơn vị tư vấn bỏ cuộc giữa chừng.

“Giá trị thuê tư vấn xác định rất thấp, ví dụ, dự án 1.000 tỷ nhưng giá thuê chỉ có 500 triệu. Vì thế, các đơn vị tư vấn khi đánh giá một số dự án, đặc biệt các dự án tồn đọng, làm nửa chừng lại bỏ cuộc. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành bảng giá đất, Sở đang tích cực thuê đơn vị tư vấn xác định hệ số K, để áp dụng hệ số K này cho toàn tỉnh Khánh Hòa khi xác định giá đất tại các dự án”, ông Nguyễn Duy Quang nói.