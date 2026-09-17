Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Quốc hội thông qua Nghị quyết 43 về giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Chính sách này đã nhận được sự đồng tình, phấn khởi từ cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Theo Nghị quyết 43, cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng trong các năm 2026 và 2027 thì được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24/8/2026 và được áp dụng cho kỳ tính thuế 2026-2027.

Việc giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp được đánh giá là kịp thời, khoan thư sức dân, dưỡng sức doanh nghiệp, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thêm nguồn lực để sản xuất, kinh doanh

Điều đáng ghi nhận, theo tính toán của Bộ Tài chính, chính sách này có độ phủ tới hơn 99% cá nhân và hộ kinh doanh, hơn 81% doanh nghiệp. Việc áp dụng chính sách này cho giai đoạn 2026-2027 sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước hơn 6.700 tỷ đồng/năm.

Thực tế thời gian qua, doanh nghiệp và hộ kinh doanh vẫn phải xoay xở với chi phí đầu vào, chi phí vận hành, sức mua của thị trường, biến động kinh tế thế giới và những bất ổn bên ngoài tiếp tục tác động đến thị trường trong nước.

Trong bối cảnh ấy, với cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thì dòng tiền quan trọng hơn bao giờ hết. Khoản thuế được giảm giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thêm nguồn lực để trả một phần lương, mua thêm nguyên liệu, giữ chân người lao động, duy trì hoạt động. Chính vì vậy, theo các chuyên gia kinh tế, việc giảm thuế lần này có ý nghĩa như một “khoảng thở” cần thiết, nhất là với những nhóm có sức chống chịu thấp trước biến động của thị trường.

Điểm đáng chú ý của chính sách giảm thuế lần này là, khoản tiền được giảm không chỉ nằm lại doanh nghiệp hay hộ kinh doanh, mà sẽ được đưa vào sản xuất, kinh doanh, qua đó tiếp tục lưu chuyển dòng tiền trong nền kinh tế.

Từ đó hộ kinh doanh, doanh nghiệp có thêm nguồn lực để duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Người lao động có thu nhập thì tiếp tục tiêu dùng. Có sức mua thì lại tạo đơn hàng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đó chính là hiệu quả mà chính sách tạo ra khi một vòng tuần hoàn được hình thành từ chính phần nguồn lực mà nhà nước không thu về.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc giảm 30% thuế TNCN và thuế TNDN không chỉ giảm bớt gánh nặng chi phí, mà còn tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Thuế chỉ thực sự tạo ra nguồn thu bền vững khi nền kinh tế có doanh nghiệp hoạt động khỏe mạnh, có sản xuất, tạo công ăn việc làm và có tiêu dùng. Nếu thu được nhiều hơn trong ngắn hạn nhưng doanh nghiệp suy yếu, thu hẹp sản xuất hoặc rời khỏi thị trường thì sớm muộn nguồn thu đó cũng bị thu hẹp.

Khi doanh nghiệp có thêm nguồn lực để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cấp máy móc và duy trì lao động, khả năng tạo ra lợi nhuận và đóng góp ngân sách trong những năm sau sẽ lớn hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, đây chính là mục tiêu mà chính sách hướng tới.

Đặt chính sách này trong tổng thể các giải pháp đã được triển khai trong thời gian qua, chúng ta có thể thấy Chính phủ đã có những phản ứng kịp thời, linh hoạt theo hướng đồng hành, tháo gỡ ngay khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Sự hỗ trợ của nhà nước đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở một chính sách riêng lẻ, mà được triển khai qua nhiều nhóm giải pháp khác nhau, nhất là trong những giai đoạn nền kinh tế gặp khó khăn.

Đó là việc việc giảm thuế giá trị gia tăng, giảm các loại thuế phí khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó giảm áp lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, qua đó tạo thêm dư địa để duy trì hoạt động và phục hồi sản xuất. Với khu vực hộ kinh doanh, việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm từ đầu năm 2026 là một thay đổi đáng kể sau thời gian áp dụng thuế khoán.

Những chuyển động này cho thấy, Chính phủ đã và đang điều chỉnh chính sách sát với thực tế, đồng hành cùng người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ và tháo gỡ áp lực, khó khăn mà họ đang phải đối mặt.

Việc giảm giảm 30% thuế sẽ làm giảm nguồn thu trong ngắn ngắn hạn, nhưng bù lại nền kinh tế sẽ có nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp khỏe hơn, nhiều việc làm hơn và sức mua tốt hơn. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của việc khoan sức dân, dưỡng sức doanh nghiệp: không phải giảm thu để mất nguồn thu, mà giảm một phần hôm nay để nuôi một nguồn thu lớn hơn và bền vững hơn cho tương lai.