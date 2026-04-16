Sáng 16/4, lễ khởi công dự án đưa điện về thôn Nả Háng đã diễn ra trang trọng tại tỉnh Lào Cai. Đây là nỗ lực của ngành điện nhằm thắp sáng "vùng lõm" khắc nghiệt nhất giữa đại ngàn.

Ý nghĩa dự án đưa điện về thôn Nả Háng tại Lào Cai

Nằm sâu trong vùng đệm Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải, thôn Nả Háng từ lâu được biết đến là địa bàn "3 không": không điện lưới, không đường ô tô và không trường học. Với 32 hộ dân và 180 nhân khẩu, cuộc sống của đồng bào Mông nơi đây vốn biệt lập hoàn toàn. Dù vậy, ý thức bảo vệ rừng của người dân rất cao, họ chính là những "lá chắn sống" canh giữ hàng nghìn ha rừng đặc dụng.

Việc thực hiện dự án đưa điện về thôn Nả Háng không chỉ mang ý nghĩa dân sinh mà còn là giải pháp chính trị để ổn định dân cư tại tỉnh Lào Cai. Khi dự án đưa điện về thôn Nả Háng hoàn thành, bà con sẽ yên tâm bám bản, phát triển nông nghiệp hiện đại và du lịch thay vì di cư tự do.

Dự án cấp điện cho thôn Nả Háng có mức đầu tư gần 6 tỷ đồng

Quyết tâm đưa điện về thôn Nả Háng của ngành điện

Dự án có tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng, bao gồm 2,8 km đường dây trung áp và trạm biến áp 100kVA. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai nhấn mạnh rằng dự án đưa điện về thôn Nả Háng là một trong những thách thức lớn nhất sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

"Khi sáp nhập hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, chúng tôi rà soát tất cả thôn bản chưa có điện. Dự án đưa điện về thôn Nả Háng là mục tiêu số một nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, giúp người dân tự vươn lên trong khó khăn", ông Tuấn chia sẻ. Ngành điện cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án đưa điện về thôn Nả Háng để sớm mang lại ánh sáng cho bà con.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào quý III năm 2026. Khi giấc mơ có điện lưới quốc gia thành hiện thực, cuộc sống dưới tán rừng của người Mông tại tỉnh Lào Cai sẽ bước sang trang mới, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững qua dự án đưa điện về thôn Nả Háng.