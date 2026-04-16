中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi công dự án đưa điện về thôn Nả Háng

Thứ Năm, 19:27, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 16/4, Công ty Điện lực Lào Cai chính thức khởi công dự án đưa điện về thôn Nả Háng, xã Chế Tạo. Đây là nỗ lực quan trọng nhằm xóa bỏ tình trạng "3 không" tại bản vùng sâu đặc biệt khó khăn, giúp bà con dân tộc Mông tại Lào Cai ổn định cuộc sống và thực hiện tốt sứ mệnh gìn giữ rừng đặc dụng.

Sáng 16/4, lễ khởi công dự án đưa điện về thôn Nả Háng đã diễn ra trang trọng tại tỉnh Lào Cai. Đây là nỗ lực của ngành điện nhằm thắp sáng "vùng lõm" khắc nghiệt nhất giữa đại ngàn.

Quang cảnh lễ khởi công

Ý nghĩa dự án đưa điện về thôn Nả Háng tại Lào Cai

Nằm sâu trong vùng đệm Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải, thôn Nả Háng từ lâu được biết đến là địa bàn "3 không": không điện lưới, không đường ô tô và không trường học. Với 32 hộ dân và 180 nhân khẩu, cuộc sống của đồng bào Mông nơi đây vốn biệt lập hoàn toàn. Dù vậy, ý thức bảo vệ rừng của người dân rất cao, họ chính là những "lá chắn sống" canh giữ hàng nghìn ha rừng đặc dụng.

Việc thực hiện dự án đưa điện về thôn Nả Háng không chỉ mang ý nghĩa dân sinh mà còn là giải pháp chính trị để ổn định dân cư tại tỉnh Lào Cai. Khi dự án đưa điện về thôn Nả Háng hoàn thành, bà con sẽ yên tâm bám bản, phát triển nông nghiệp hiện đại và du lịch thay vì di cư tự do.

Dự án cấp điện cho thôn Nả Háng có mức đầu tư gần 6 tỷ đồng

Quyết tâm đưa điện về thôn Nả Háng của ngành điện

Dự án có tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng, bao gồm 2,8 km đường dây trung áp và trạm biến áp 100kVA. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai nhấn mạnh rằng dự án đưa điện về thôn Nả Háng là một trong những thách thức lớn nhất sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Vị trí khởi công là nơi sẽ bố trí cột và hệ thống dây đấu nối để đưa điện vượt núi về với thôn Nả Háng

"Khi sáp nhập hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, chúng tôi rà soát tất cả thôn bản chưa có điện. Dự án đưa điện về thôn Nả Háng là mục tiêu số một nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, giúp người dân tự vươn lên trong khó khăn", ông Tuấn chia sẻ. Ngành điện cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án đưa điện về thôn Nả Háng để sớm mang lại ánh sáng cho bà con.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào quý III năm 2026. Khi giấc mơ có điện lưới quốc gia thành hiện thực, cuộc sống dưới tán rừng của người Mông tại tỉnh Lào Cai sẽ bước sang trang mới, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững qua dự án đưa điện về thôn Nả Háng.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: Thôn Nả Háng Điện lực Lào Cai xã Chế Tạo điện lưới quốc gia bảo vệ rừng Mù Cang Chải.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Mắc ca xen canh chè – kỳ vọng mới trên những nông trường xưa ở Lào Cai
Mắc ca xen canh chè – kỳ vọng mới trên những nông trường xưa ở Lào Cai

VOV.VN - Trên những đồi chè xanh mướt đã gắn bó với vùng đất Liên Sơn (Lào Cai) hơn nửa thế kỷ, những cây mắc ca bắt đầu vươn cao, tạo nên mô hình canh tác xen canh, mở ra tương lai mới cho những hộ gia đình qua nhiều thế hệ gắn bó với cây chè.

Mắc ca xen canh chè – kỳ vọng mới trên những nông trường xưa ở Lào Cai

Mắc ca xen canh chè – kỳ vọng mới trên những nông trường xưa ở Lào Cai

VOV.VN - Trên những đồi chè xanh mướt đã gắn bó với vùng đất Liên Sơn (Lào Cai) hơn nửa thế kỷ, những cây mắc ca bắt đầu vươn cao, tạo nên mô hình canh tác xen canh, mở ra tương lai mới cho những hộ gia đình qua nhiều thế hệ gắn bó với cây chè.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp