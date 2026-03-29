Khởi công khu công nghiệp hơn 4,1 nghìn tỷ đồng tại Đà Nẵng

Sáng 29/3, tại xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng, diễn ra lễ khởi công Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa. Dự lễ có các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Dự án do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa (đơn vị thành viên của Tập đoàn Geleximco) làm chủ đầu tư có quy mô gần 436 héc ra, tổng mức đầu tư hơn 4.150 tỷ đồng, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2021. Khu công nghiệp nằm ở trung tâm Khu kinh tế mở Chu Lai, kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển và đường thủy nội địa, tạo lợi thế lớn về logistics.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương và các đại biểu ấn nút khởi công dự án

Dự án định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, hiện đại, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch và lĩnh vực giá trị gia tăng lớn như điện – điện tử, cơ khí chế tạo, ô tô và phương tiện động cơ, dược phẩm, vật liệu, chế biến sâu, logistics – kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (bên trái) dự lễ khởi công

Việc khởi công Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa góp phần hình thành không gian phát triển công nghiệp mới, mở rộng quỹ đất và tạo động lực cho khu vực phía Nam thành phố. Dự án là một trong những mảnh ghép quan trọng hoàn thiện quỹ đất công nghiệp tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, góp phần hiện thực hóa quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp này sẽ kết nối với các khu công nghiệp lân cận như Tam Hiệp, Chu Lai – Trường Hải, Bắc Chu Lai… hình thành chuỗi liên kết sản xuất, logistics đồng bộ, tạo động lực phát triển mạnh mẽ khu vực phía Nam thành phố.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (hàng đầu bên phải) và các đại biểu dự lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, việc khởi công Dự án Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2026) có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử từ truyền thống anh hùng cách mạng đến khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Trên mảnh đất Chu Lai – Núi Thành, nơi từng ghi dấu những năm tháng chiến tranh ác liệt, tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường của “ngày 29 tháng 3” lịch sử đang được hun đúc thành động lực phát triển kinh tế, trở thành hành động cụ thể trong công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, dự án không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển, góp phần thực hiện các định hướng lớn của Trung ương như Nghị quyết số 23 về phát triển công nghiệp quốc gia và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, trong bối cảnh chủ trương hợp nhất Quảng Nam – Đà Nẵng, dự án thể hiện rõ sức mạnh hợp lực khi hình thành không gian phát triển rộng lớn, đồng bộ hạ tầng, tạo ra một vùng kinh tế động lực thống nhất, đưa khu vực phía Nam thành phố trở thành hạt nhân tăng trưởng mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại lễ khởi công

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu thành phố Đà Nẵng phát triển dự án theo hướng công nghệ cao, xanh, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu; kết hợp hài hòa giữa sản xuất công nghiệp với bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

“Thành phố Đà Nẵng tiếp tục đồng hành, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thuận lợi trong việc triển khai, sớm hoàn thành toàn bộ dự án; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, kêu gọi đầu tư phát triển mới các khu chức năng, công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, sân bay, cảng biển theo quy hoạch đã được phê duyệt để hình thành hệ sinh thái kinh tế, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch theo hướng hiện đại, góp phần thúc đẩy hơn nữa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chật và tinh thần của Nhân dân", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.