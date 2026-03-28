Quý I năm nay, vốn nội địa đầu tư vào Đà Nẵng tăng gần 5 lần cùng kỳ năm ngoái

Thứ Bảy, 11:41, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dòng vốn đầu tư trong nước vào TP Đà Nẵng tăng mạnh, đạt hơn 58.000 tỷ đồng, tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều chỉ số kinh tế như du lịch, công nghiệp, xây dựng, thu ngân sách tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Quý I năm nay, thành phố Đà Nẵng thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 58.000 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 37 triệu USD.

Đến nay, toàn thành phố có hơn 2.000 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 800.000 tỷ đồng; Hơn 1.100 dự án FDI với tổng vốn gần 11 tỷ USD.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (bên phải) kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn

Các lĩnh vực kinh tế chủ lực tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Du lịch đón gần 4,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 15%. Giá trị sản xuất xây dựng quý I ước đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 28,5%. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng hơn 12%.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 17.000 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ, bằng 25% dự toán. Tính đến cuối tháng 3, thành phố đã giải ngân hơn 1.300 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 8% kế hoạch Thủ tướng giao. Dù nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực, dự báo tăng trưởng quý I/2026 của Đà Nẵng có khả năng chưa đạt mục tiêu hai con số.

Vốn nội địa đầu tư vào TP Đà Nẵng tăng gần 5 lần cùng kỳ năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Trình)

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt hơn để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng theo tinh thần Hội nghị Trung ương 2, Khóa XIV.

Ông Quang nhấn mạnh: “Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, dỡ bỏ rào cản, rút ngắn thủ tục hành chính, cùng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, nhất là các nhà đầu tư chiến lược của thành phố trên các lĩnh vực. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, các dự án hạ tầng chiến lược như cảng Liên Chiểu, luồng Cửa Lở, các sân bay, hệ thống đường sắt đô thị và tuyến cao tốc nội thị, các tuyến giao thông kết nối liên vùng, sớm đóng góp vào tăng trưởng của thành phố”.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng thu hút đầu tư kinh tế tăng trưởng thu hút vốn đầu tư doanh nghiệp
Đà Nẵng giải ngân gần 84% vốn các chương trình mục tiêu quốc gia
VOV.VN - Giai đoạn 2021–2025, Đà Nẵng đạt tỷ lệ giải ngân khoảng 84% trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều chỉ tiêu giảm nghèo vượt kế hoạch.

Đà Nẵng còn nhiều trụ sở dôi dư, nguy cơ gây lãng phí tài sản công
VOV.VN - Gần một năm nay, tại thành phố Đà Nẵng, hàng trăm trụ sở công, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính hiện đang bỏ không. Nhiều trụ sở không sử dụng, thiếu người bảo vệ, có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, nguy cơ gây lãng phí tài sản công.

6 tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ Đà Nẵng gần 70 tỷ đồng
VOV.VN - Sáng nay (27/3), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (đợt 2) với 6 tổ chức quốc tế cam kết tài trợ gần 2,79 triệu USD, tương đương 70 tỷ đồng.

