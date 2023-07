Không có doanh nghiệp, HTX trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Kon Plông

Trước việc một số cá nhân, doanh nghiệp tự quảng bá, giới thiệu với nhà đầu tư, khách hàng về việc trồng, sản xuất các sản phẩm sâm Ngọc Linh ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, hôm nay (24/7), ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông khẳng định đây là những thông tin sai sự thật.

Cụ thể theo ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, tại tỉnh Kon Tum đến nay mới chỉ thực hiện việc trồng sâm Ngọc Linh tại 2 huyện Tu Mơ rông và Đăk Glei nơi có chỉ dẫn địa lý được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Nhà làm việc của Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông.

Đối với huyện Kon Plông do không nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý, không nằm trong vùng quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh nên đến nay tỉnh Kon Tum chưa có chủ trương trồng sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện. Về thông tin một số cá nhân, doanh nghiệp tự quảng bá, giới thiệu với nhà đầu tư, khách hàng về việc trồng, sản xuất các sản phẩm sâm Ngọc Linh ở huyện Kon Plông.

Ông Đặng Quang Hà, khẳng định: “Trên địa bàn huyện Kon Plông có nhiều dự án đầu tư về nông nghiệp, dược liệu nhưng mà chưa có dự án đầu tư nào được cấp chủ trương để trồng sâm Ngọc Linh. Huyện cũng chưa có chủ trương nào để cho doanh nghiệp, hợp tác xã trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện. Trường hợp nếu các doanh nghiệp nào trồng sâm Ngọc Linh, rồi quảng bá sâm Ngọc Linh thì đó là không đúng quy định. Huyện sẽ báo cáo với các cơ quan chức năng để kiểm tra và xử lý”.

Liên quan việc một số cá nhân, doanh nghiệp tự quảng bá, giới thiệu với nhà đầu tư, khách hàng về việc trồng, sản xuất các sản phẩm sâm Ngọc Linh ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, mới đây Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội có văn bản gửi UBND huyện Kon Plông đề nghị cung cấp thông tin.

Sâm dây được Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông trồng trên diện tích đất không còn cây rừng tự nhiên.

Nêu lý do tại văn bản, Công an quận Cầu Giấy cho biết đang tiến hành xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh. Theo công an quận này qua công tác nắm tình hình, Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh thường xuyên quảng cáo, giới thiệu với nhà đầu tư, khách hàng về hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm liên quan đến sâm Ngọc Linh.

Để phục vụ công tác nắm tình hình, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, Công an quận Cầu Giấy đề nghị UBND huyện Kon Plông cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến thủ tục pháp lý, hoạt động trồng, sản xuất các sản phẩm sâm Ngọc Linh của Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh cũng như của Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông do bà Phạm Mỹ Hạnh là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.