Không để người dân Tiền Giang trồng sầu riêng theo kiểu tự phát

Theo Sở NN-PTNT Tiền Giang, hiện nay, diện tích cây sầu riêng toàn tỉnh trên 17.600 ha, chủ yếu tập trung tại các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành và Thị xã Cai Lậy; trong số này diện tích vườn cây cho thu hoạch khoảng 10.500 ha, năng suất bình quân gần 28 tấn/ha, sản lượng ước đạt 293.000 tấn/năm.

Hội thảo đánh giá về Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phía Bắc quốc lộ 1(Tiền Giang) trong đó mô hình trồng cây sầu riêng được quan tâm.

Gần đây, trái sầu riêng giá ở mức cao, cho cho thu nhập hàng đầu trong 11 loại trái cây đặc sản của tỉnh, cao gấp hàng chục lần so với trồng cây lúa. Ở thời điểm này, giá trái sầu riêng tăng từ 70.000 – 80.000 đồng/kg lên mức gần 200.000 đồng/kg. Do đó, nhà vườn đang ồ ạt đầu tư phát triển mạnh diện tích vườn sầu riêng ngay cả phía Bắc quốc lộ 1, vùng đất lúa, vùng chưa an toàn khi nước lũ dâng cao. Chỉ tại huyện Cái Bè hiện đã nhân rộng được khoảng 8.000 ha cây sầu riêng; trong đó có khoảng 50% diện tích vườn cây ở phía Bắc quốc lộ 1.

Tại hội thảo khoa học đánh giá Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phía Bắc Quốc lộ 1, do Sở NN&PTNT Tiền Giang tổ chức ngày 15/2, các chuyên gia, nhà khoa học và các ngành chuyên môn đã tập trung đánh giá về việc phát triển cây sầu riêng tại khu vực phía Bắc Quốc lộ 1; trong đó nêu đề ra vấn đề đảm bảo an toàn vườn cây khi xảy ra triều cường, lũ lụt...

Trái sầu riêng gần đây ở mức giá cao nhất so với các loại cây ăn trái tại Tiền Giang.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT Tiền Giang giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khẩn trương phối hợp vối các địa phương khảo sát chi tiết, xác định vùng trồng sầu riêng thích nghi mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, đảm bảo tính bền vững; tuyệt đối không để nông dân trồng sầu riêng kiểu tự phát. Sau khi xác định vùng trồng phải có tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phù hợp với từng vùng. Đồng thời, tổ chức các hội thảo tại các địa phương về hướng dẫn kỹ thuật canh tác sầu riêng đạt năng suất, chất lượng cao, đủ điều kiện xuất khẩu./.