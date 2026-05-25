Khu kinh tế Nam Phú Yên đối thoại doanh nghiệp, cam kết giảm thủ tục hành chính

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên, từ đầu năm đến nay, khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút thêm nhiều dự án mới trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến và năng lượng. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đang hoạt động đạt khoảng 92%.

Lũy kế đến nay, Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp đã thu hút được 133 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 35.000 tỷ đồng.

Đại diện các nhà đầu tư, doanh nghiệp nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại.

Cùng với thu hút đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, phối hợp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và giải quyết các kiến nghị phát sinh.

Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp đề nghị được chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần thay vì trả hằng năm; đồng thời kiến nghị nâng mật độ xây dựng trong khu công nghiệp và sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất.

Đại diện Ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên trả lời các kiến nghị của nhà đầu tư.

Đại diện Công ty TNHH CCIPY Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất chip điện tử tại Khu công nghiệp An Phú, đề nghị sớm mở cổng kết nối ra đường số 14 để giảm ùn tắc, thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Ông Huỳnh Lữ Tân, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện hồ sơ thuận lợi hơn. Đối với kiến nghị mở đường kết nối Khu công nghiệp An Phú ra đường số 14, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15/7. Về đề xuất trả tiền thuê đất một lần, Ban Quản lý sẽ phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định.

Trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án mới với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.

“Ban đã triển khai các biện pháp cải cách thủ tục hành chính như cắt giảm các thủ tục hành chính. Đặc biệt là tăng cường các biện pháp hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư. Các đơn vị chủ động trong việc trao đổi và cung cấp thông tin, chia sẻ hướng dẫn nhà đầu tư”, ông Huỳnh Lữ Tân cho biết.

Dịp này, Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên cũng trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án mới tại các khu công nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.