Khu kinh tế Nam Phú Yên đối thoại doanh nghiệp, cam kết giảm thủ tục hành chính

Thứ Hai, 22:00, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 25/5, Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức gặp mặt, đối thoại với nhà đầu tư, doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2026. Nhiều vướng mắc liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, thuê đất và thủ tục đầu tư đã được doanh nghiệp phản ánh, đề nghị tháo gỡ để thuận lợi sản xuất kinh doanh.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên, từ đầu năm đến nay, khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút thêm nhiều dự án mới trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến và năng lượng. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đang hoạt động đạt khoảng 92%.

Lũy kế đến nay, Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp đã thu hút được 133 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 35.000 tỷ đồng.

khu kinh te nam phu yen doi thoai doanh nghiep, cam ket giam thu tuc hanh chinh hinh anh 1
Đại diện các nhà đầu tư, doanh nghiệp nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại.

Cùng với thu hút đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, phối hợp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và giải quyết các kiến nghị phát sinh.

Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp đề nghị được chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần thay vì trả hằng năm; đồng thời kiến nghị nâng mật độ xây dựng trong khu công nghiệp và sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất.

khu kinh te nam phu yen doi thoai doanh nghiep, cam ket giam thu tuc hanh chinh hinh anh 2
Đại diện Ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên trả lời các kiến nghị của nhà đầu tư.

Đại diện Công ty TNHH CCIPY Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất chip điện tử tại Khu công nghiệp An Phú, đề nghị sớm mở cổng kết nối ra đường số 14 để giảm ùn tắc, thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. 

Ông Huỳnh Lữ Tân, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện hồ sơ thuận lợi hơn. Đối với kiến nghị mở đường kết nối Khu công nghiệp An Phú ra đường số 14, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15/7. Về đề xuất trả tiền thuê đất một lần, Ban Quản lý sẽ phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định.

khu kinh te nam phu yen doi thoai doanh nghiep, cam ket giam thu tuc hanh chinh hinh anh 3
Trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án mới với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.

“Ban đã triển khai các biện pháp cải cách thủ tục hành chính như cắt giảm các thủ tục hành chính. Đặc biệt là tăng cường các biện pháp hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư. Các đơn vị chủ động trong việc trao đổi và cung cấp thông tin, chia sẻ hướng dẫn nhà đầu tư”, ông Huỳnh Lữ Tân cho biết.

Dịp này, Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên cũng trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án mới tại các khu công nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Tag: Khu kinh tế Nam Phú Yên cải cách thủ tục hành chính tháo gỡ khó khăn về hạ tầng
Phú Yên-Đắk Lắk đề xuất xây cao tốc theo hình thức PPP giai đoạn 2026-2029
VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên vừa có tờ trình, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư xây dựng cao tốc Phú Yên – Đắk Lắk theo hình thức PPP (hợp đồng BOT có vốn Nhà nước tham gia), triển khai ngay từ năm 2026 thay vì sau năm 2030 như trước và không còn sử dụng 100% ngân sách.

Nâng cấp hạ tầng giao thông Đắk Lắk-Phú Yên tạo động lực phát triển sau sáp nhập

VOV.VN - Quốc lộ 29 từ thủ phủ cà phê xuống đô thị ven biển của tỉnh Đắk Lắk mới, dài hơn 200km, nhưng là tuyến đường duy nhất nối Tây Nguyên-Nam Trung Bộ mà không vượt núi băng đèo. Nâng cấp Quốc lộ 29 và xây dựng cao tốc nối “rừng với biển” tạo trục xương sống cho tỉnh Đắk Lắk mới.

Đoàn công tác Bộ NN&PTNT kiểm tra việc thực hiện IUU tại tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Chiều nay (26/2), Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU).

Phú Yên: Hàng ngàn ha lúa và hoa màu bị nước lũ nhấn chìm

VOV.VN - Đợt mưa lớn từ ngày 22/2 đến sáng 24/2 đã làm hơn 3.000 ha lúa Đông Xuân 2024 - 2025 ở tỉnh Phú Yên bị ngập, khả năng hư hỏng.

Ngư dân Phú Yên trúng cá ngừ trong chuyến biển xuyên Tết

VOV.VN - Những ngày qua, các tàu khai thác cá ngừ đại dương xuyên Tết ở tỉnh Phú Yên trở về bờ trên thuyền đầy cá. Giá bán cá ổn định nhiều ngư dân ở tỉnh này phấn khởi chuẩn bị mở biển đầu năm 2025.

