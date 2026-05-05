Đắk Lắk tăng tốc gỡ vướng, chạy đua tiến độ các dự án động lực Nam Phú Yên



Khu kinh tế Nam Phú Yên được xác định là cực tăng trưởng phía Đông của tỉnh Đắk Lắk, với định hướng phát triển công nghiệp nặng, logistics và cảng biển. Trọng tâm hiện nay là hai dự án quy mô lớn do Tập đoàn Hòa Phát đầu tư, gồm Khu công nghiệp Hòa Tâm (gần 492 ha, vốn hơn 4.188 tỷ đồng) và Bến cảng Bãi Gốc (hơn 306 ha, vốn khoảng 16.300 tỷ đồng, công suất thiết kế 26,7 triệu tấn/năm).

Đây là các dự án có tính lan tỏa, quyết định khả năng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và hình thành chuỗi công nghiệp – dịch vụ ven biển.

Nhà đầu tư trình bày, báo cáo phương án thiết kế bản vẽ Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Bãi Gốc

Tuy nhiên, tiến độ các dự án đang bị “níu” bởi nhiều điểm nghẽn như thiếu nguồn vật liệu san lấp, vướng thủ tục đất đai, hạ tầng điện – nước chưa đồng bộ và chậm bố trí tái định cư. Đây cũng là những nội dung tỉnh đang tập trung tháo gỡ trong đợt cao điểm lần này.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Ông Huỳnh Lữ Tân, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên báo cáo tiến độ, nêu các khó khăn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục của các dự án.

Nhấn mạnh tính chất đặc biệt của dự án, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu triển khai với tinh thần “làm ngày làm đêm”, “dự án đặc biệt phải có cách làm đặc biệt”; có mặt bằng đến đâu thi công đến đó, các phần việc phải thực hiện đồng thời, không chờ đợi.

Đối với nhà đầu tư, yêu cầu chủ động hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với địa phương, triển khai song song các thủ tục để bảo đảm tiến độ khởi công, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu triển khai cao điểm “60 ngày đêm”, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm

Đối với địa phương, cần phát động cao điểm giải phóng mặt bằng, tăng cường vận động người dân đồng thuận; hoàn thiện các khu tái định cư trước 15/5/2026. Các sở, ngành được giao tăng cường nhân lực, duy trì giao ban hằng tuần, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ thực hiện.

“Về công tác giải phóng mặt bằng tôi thống nhất đề nghị Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo bố trí thêm người theo cơ chế điều động, biệt phái cho phường Hòa Xuân để thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng mà trên quan điểm phải làm việc cho đúng vị trí, phải hiệu quả, chú ý giao việc cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.