Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt thế “phòng thủ”, sẵn sàng bứt phá

Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố Báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam và Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh – PCI 2025. Báo cáo cho thấy bức tranh toàn diện về kinh tế tư nhân với một sức bền đáng ghi nhận và niềm tin phục hồi mạnh mẽ. Cụ thể, đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 6,6% so với năm 2024. Cùng với hơn 6 triệu hộ kinh doanh, khu vực tư nhân hiện tạo việc làm cho khoảng 26 triệu lao động, tương đương 50% tổng số việc làm của cả nước.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh: "Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Năm 2025, số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt kỷ lục 297.500 doanh nghiệp, tăng 27,4% so với năm trước. 85,7% doanh nghiệp duy trì hoặc mở rộng quy mô. Niềm tin kinh doanh đang phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự bứt phá này chỉ trở thành hiện thực nếu 3 điểm nghẽn lớn nhất được khai thông trong 12 đến 18 tháng tới, bao gồm điểm nghẽn về thị trường đầu ra, điểm nghẽn về tiếp cận vốn, và điểm nghẽn về minh bạch chính sách".

Khảo sát cho thấy, có tới 60% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Còn có 75% doanh nghiệp không thể vay vốn nếu thiếu tài sản đảm bảo và chỉ có chưa đến 8% doanh nghiệp có thể dự đoán được những thay đổi chính sách. Theo Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để các cơ quan quản lý nhận diện đúng điểm nghẽn, để xây dựng và thực thi chính sách sát thực tiễn hơn. Thực tế, các tỉnh trong nhóm dẫn đầu PCI 2025 cũng chính là các địa phương đang hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cho biết về sự thay đổi trong hỗ trợ doanh nghiệp từ lãnh đạo UBND tỉnh: "Trước đây, đã có nhiều cuộc gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn nhưng cũng nhiều vấn đề chưa được tháo gỡ triệt để. Vừa qua có thay đổi là địa phương tập trung tháo gỡ theo các nhóm ngành nghề, ví dụ như vật liệu xây dựng hoặc logistics, du lịch… Tháo gỡ theo các nhóm ngành thì thấy hiệu quả hơn và xác thực hơn. Doanh nghiệp rất ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh đã thường xuyên có những chỉ đạo, nhất là Nghị quyết 68 đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đến các địa phương, để giúp cho các doanh nghiệp phát triển trong năm tiếp theo", ông Thể nói.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, từ đó đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Cùng với đó, Nghị quyết 198 của Quốc hội đã mở ra một không gian thể chế chưa từng có cho phát triển khu vực tư nhân. Rõ ràng, vấn đề bây giờ không phải là "thiếu chính sách", mà là "thực thi chính sách như thế nào" để doanh nghiệp thực sự cảm nhận được sự thay đổi. Cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở Trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ nhìn nhận: "Nghị quyết 68 đã truyền cảm hứng không chỉ cho cộng đồng kinh tế tư nhân mà cho cả bộ máy quản lý nhà nước của tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, cùng đội ngũ công chức, viên chức để họ thấy rằng cần phải đồng hành cùng nhịp vận động chung. Chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được sự đồng hành mang tính bền vững và cam kết từ cấp lãnh đạo đến người triển khai phía dưới. Như vậy, khi đặt ra mục tiêu, chúng ta mới có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được thành quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương cũng như của cả nước".

Có thể nói, Báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam và Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh – PCI 2025 đã khái quát được bức tranh tổng thể của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam. Một năm sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, chúng ta đã có cơ sở dữ liệu thực chứng đầu tiên để khẳng định rằng con đường đã chọn là đúng đắn và để nhận diện rõ hơn những việc cần làm tiếp theo. Năm thứ hai triển khai Nghị quyết phải là năm của hành động quyết liệt, của chuyển hóa chính sách thành kết quả thực tế tại từng địa phương, từng doanh nghiệp. Đó cũng là cách chuyển từ tư duy quản lý Nhà nước sang tư duy đồng hành với doanh nghiệp, chuyển từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của địa phương và của cả nước nói chung.