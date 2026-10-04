Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ nuôi biển và chế biến thủy sản ở Vân Đồn

Hai mô hình ứng dụng công nghệ mới được triển khai ở đặc khu Vân Đồn, thành phố Quảng Ninh gồm mô hình nuôi cá song (cá mú trân châu) bằng lồng HDPE theo quy trình VietGAP và mô hình ứng dụng công nghệ enzyme trong sản xuất, chế biến một số sản phẩm từ mực gắn với liên kết tiêu thụ. Người nuôi được hướng dẫn quản lý con giống, thức ăn và môi trường; cơ sở chế biến được hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật để sản phẩm có chất lượng ổn định hơn.

Mô hình nuôi cá song (cá mú trân châu) bằng lồng HDPE theo quy trình VietGAP tại HTX nuôi trồng và dịch vụ Thủy sản Thắng Lợi, đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh.

Ở mô hình nuôi cá song, lồng HDPE được sử dụng cùng quy trình VietGAP, hướng tới giảm rủi ro trước sóng gió và kiểm soát điều kiện nuôi. Người nuôi được hỗ trợ lựa chọn con giống, quản lý thức ăn, theo dõi môi trường, sử dụng chế phẩm sinh học và ghi chép nhật ký để phục vụ truy xuất nguồn gốc. Cùng với thay đổi vật liệu làm ô lồng nuôi, những việc này giúp người nuôi theo dõi quá trình sản xuất và có căn cứ điều chỉnh khi điều kiện nuôi thay đổi.

Tại Công ty TNHH Thanh Tùng Vân Đồn, công nghệ enzyme được ứng dụng trong chế biến chả mực nhằm cải thiện độ dai, độ giòn và độ ổn định của sản phẩm. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty cho biết, sự hỗ trợ của chương trình khuyến nông giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận kỹ thuật và phát triển sản phẩm.

“Khi nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị, cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là chương trình khuyến nông, doanh nghiệp và người dân có thêm điều kiện tiếp cận kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ vào chế biến, tạo ra những sản phẩm mới và nâng cao hiệu suất sản xuất”, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm.

Cá mú Trân Châu được ghi nhật ký theo dõi chăm sóc và sau khoảng 8 tháng nuôi, ghi nhận tăng trưởng khỏe mạnh, nặng ký hơn so với cách nuôi truyền thống.

Theo ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, hoạt động khuyến nông đang đưa tiến bộ kỹ thuật vào nuôi trồng, khai thác, bảo quản và chế biến thủy sản. Hỗ trợ người dân phát triển nuôi biển cũng là hướng để giảm áp lực khai thác nguồn lợi tự nhiên.

Trung tâm khuyến nông quốc gia đã tuyên truyền để bà con nuôi biển hướng tới ứng dụng công nghệ mới, phát triển nuôi trồng thủy sản; tăng cường ứng dụng công nghệ nuôi trồng, công nghệ ứng dụng thiết bị, công nghệ sử dụng thức ăn thế hệ mới, công nghệ khai thác, công nghệ bảo quản, chế biến.

"Tất cả những công nghệ này đều giúp bà con phát triển ngành thủy sản ven biển để có thể nâng cao hiệu quả nuôi trồng, sản xuất thủy sản và góp phần tăng cường nuôi trồng và giảm khai thác để chống khai thác IUU như hiện nay”, ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết.

Trung tâm khuyến nông Quốc gia kiểm tra mô hình ứng dụng công nghệ enzyme trong sản xuất, chế biến một số sản phẩm từ mực gắn với liên kết tiêu thụ tại đặc khu Vân Đồn, thành phố Quảng Ninh.

Tại đặc khu Vân Đồn, bước đầu, sự hỗ trợ của khuyến nông đã đi vào những công việc cụ thể, từ quản lý đàn cá trên biển đến kiểm soát từng mẻ chả mực trong cơ sở chế biến. Để các mô hình được duy trì và nhân rộng, cần tiếp tục theo dõi chi phí, chất lượng sản phẩm và khả năng tiêu thụ. Những kết quả ấy sẽ là căn cứ để chương trình khuyến nông điều chỉnh cách hỗ trợ, giúp người nuôi và doanh nghiệp lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất của mình.