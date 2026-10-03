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Cải chính

Quảng Ninh sửa chữa, xây mới 96 chợ trong giai đoạn 2026-2030

Thứ Bảy, 06:50, 03/10/2026
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VOV.VN - Giai đoạn 2026-2030, thành phố Quảng Ninh đặt mục tiêu xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa 96/135 chợ đang hoạt động. Đây không chỉ là yêu cầu chuẩn hóa hạ tầng thương mại mà còn có ý nghĩa thiết thực với đời sống dân sinh, nhất là tại các địa bàn nông thôn, miền núi nơi đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Qua khảo sát, nhiều chợ trên địa bàn Quảng Ninh được xây dựng từ hàng chục năm trước, hạ tầng đã xuống cấp, ngay cả một số chợ trung tâm ở Hạ Long, Bãi Cháy gắn với hoạt động du lịch cũng đang đứng trước yêu cầu phải cải tạo, nâng cấp. Theo báo cáo của UBND thành phố Quảng Ninh, hiện nay, Thành phố có  có 135 chợ, gồm 22 chợ hạng 1, 25 chợ hạng 2 và 88 chợ hạng 3, với khoảng 25.072 điểm kinh doanh cố định.

Thực hiện Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 20/8/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Quảng Ninh về phát triển chợ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026 - 2030, đến nay, 9/54 xã, phường, đặc khu đã chủ động triển khai đầu tư, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 10 chợ.

Trong đó, 4 chợ được xây dựng mới gồm chợ Cái Rồng, chợ đầu mối thủy sản Vân Đồn, chợ Cao Thắng và chợ Quảng Long; 6 chợ cải tạo, nâng cấp đã có chợ 2 và chợ Trung tâm Tiên Yên đã hoàn thành. Một số chợ trung tâm có tổng mức đầu tư lớn, vượt khả năng cân đối của ngân sách cấp xã như chợ Trung tâm Cẩm Phả khoảng 200 tỷ đồng, chợ Trung tâm Uông Bí khoảng 230 tỷ đồng, chợ Hạ Long I khoảng 130 tỷ đồng và chợ Trới khoảng 190 tỷ đồng.

Thành phố yêu cầu các địa phương chủ động rà soát nguồn lực, chuẩn bị quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục cần thiết để khởi công, phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu đề ra.

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Chợ Hạ Long 1 cũng là một trong tổng số 96 chợ sẽ được thành phố Quảng Ninh thực hiện nâng cấp, sửa chữa và xây mới theo Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 20/8/2026.

Ông Hoành Mạnh Hùng, Phòng Kinh tế - Xã hội xã Hoành Mô, thành phố Quảng Ninh cho biết, dự án cải tạo chợ Đồng Văn được địa phương xác định là công trình trọng điểm, góp phần hoàn thiện tiêu chí hạ tầng thương mại trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

"Chợ Đồng Văn là cũng được đầu tư cách đây hơn 20 năm, xuống cấp trầm trọng. Hiện tại, chúng tôi cũng cố gắng cải tạo, sửa chữa lại hạng mục chợ chính và xây dựng lại khu ẩm thực phía đằng sau, xây dựng lại khu Ki-ốt đằng trước và khu bán hàng tươi sống; kết hợp xây dựng lại cơ sở hạ tầng như là những hạng mục sân, tường rào, tạo cảnh quan để kết hợp vừa là nơi buôn bán tập trung của khu dân cư khu biên giới, vừa là nơi tham quan du lịch của du khách và cũng là nơi để quảng bá các sản phẩm, sản vật địa phương" - ông Hoành Mạnh Hùng, Phòng Kinh tế - Xã hội xã Hoành Mô cho biết thêm.

Cùng với đầu tư hạ tầng, thành phố Quảng Ninh yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nhà đầu tư có năng lực tham gia quản lý, khai thác chợ. Việc nâng cấp hệ thống chợ được thành phố định hướng gắn với chuyển đổi số, phát triển các mô hình như “Chợ số - Văn hóa số” đồng thời khai thác hiệu quả hơn vai trò của chợ trong phát triển thương mại, du lịch và đời sống dân sinh.

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Dư địa lớn để Quảng Ninh tổ chức lại nghề nuôi biển

VOV.VN - Từ khoảng 45.000 ha khu vực biển đã được quy hoạch cho nuôi trồng thủy sản, Quảng Ninh đã nâng tổng không gian nuôi biển lên hơn 139.600 ha, gấp 3 lần so với không gian trước đây. Đây là dư địa lớn để Quảng Ninh tổ chức lại nghề nuôi biển theo hướng tập trung, công nghiệp, hiện đại.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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