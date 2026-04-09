Kiểm soát giá vật liệu xây dựng: Không để “găm hàng, thổi giá” làm chậm dự án

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 9/4, đại diện Bộ Xây dựng đã thông tin về tiến độ các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đồng thời làm rõ những tác động từ biến động giá nhiên liệu, vật liệu đối với các nhà thầu và công trình giao thông trọng điểm.

Bộ Xây dựng đang tích cực triển khai các giải pháp, bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng hai con số trước tác động lớn của biến động nhiên liệu, vật liệu thời gian qua.

8/12 dự án cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành

Ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông khởi công từ ngày 1/1/2023, đến nay đã có 8 dự án hoàn thành, đáp ứng và vượt tiến độ đề ra.

Đối với 4 dự án còn lại tại khu vực miền Trung, với tổng chiều dài 268km, đã được thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025 nhưng chưa đưa vào khai thác chính thức.

Theo ông Minh, đây là các đoạn tuyến có điều kiện địa hình, địa chất phức tạp nhất trong số 12 dự án. Bên cạnh đó, thời gian đầu triển khai còn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và cấp mỏ vật liệu.

“Đặc biệt, khu vực miền Trung chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, từ cơn bão số 13 gây ngập lụt diện rộng, làm gián đoạn vận chuyển, thi công, kéo theo chi phí tăng do giá nhiên liệu biến động”, ông Minh cho biết.

Hiện, trong tổng số 268km, đã có 256km tuyến chính hoàn thành. Phần còn lại khoảng 12km thuộc đoạn Chí Thạnh - Vân Phong đang tiếp tục thi công do đi qua khu vực nền đất yếu, cần thời gian chờ lún dài hơn.

Bộ Xây dựng cho biết, sẽ nghiên cứu chính sách phù hợp, duy trì tiến độ các dự án trọng điểm.

“Dự kiến đến giữa tháng 4/2026, đoạn từ Quảng Ngãi đến phía Nam hầm Cù Mông sẽ được đưa vào khai thác. Các đoạn còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 4 để phục vụ nhu cầu đi lại dịp cao điểm 30/4”, ông Minh khẳng định.

Bình ổn giá vật liệu, xử lý nghiêm “găm hàng”

Trước biến động mạnh của giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, đại diện Bộ Xây dựng cho biết đã chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện chỉ đạo, đồng thời có văn bản đề nghị các địa phương triển khai giải pháp quản lý, bình ổn giá.

“Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương xử lý nghiêm tình trạng ‘găm hàng, đẩy giá’, bảo đảm thị trường vật liệu xây dựng ổn định, minh bạch,” ông Minh nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng, trong bối cảnh giá cả biến động nhanh, việc công bố giá và chỉ số giá xây dựng của các địa phương cần được thực hiện kịp thời, sát với diễn biến thị trường, nhằm phục vụ công tác lập, phê duyệt dự toán, điều chỉnh hợp đồng và thanh toán cho nhà thầu.

Nhà thầu đang tiến hành thảm bê tông nhựa nền đường tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Về giải pháp trước mắt, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương và cơ quan liên quan đánh giá đầy đủ tác động của biến động giá, từ đó tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách phù hợp, mang tính tổng thể.

5 nhiệm vụ cốt lõi giữ đà tăng trưởng ngành, nghiên cứu cơ chế phù hợp để chia sẻ rủi ro

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, ngành xây dựng đang kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong bối cảnh nhiều biến động.

Theo ông Đức, để đạt mục tiêu này, Bộ Xây dựng tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, bảo đảm mỗi dự án được tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng lan tỏa và kết nối vùng.

Thứ hai, thúc đẩy phát triển hạ tầng, duy trì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 95%, qua đó tạo động lực cho tăng trưởng và thu hút vốn tư nhân.

Thứ ba, tiếp tục tái cấu trúc ngành xây dựng theo hướng hiện đại, bền vững; đẩy mạnh phát triển vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi số trong thiết kế, thi công, quản lý dự án.

Thứ tư, chủ động điều tiết thị trường, kiểm soát cung - cầu vật liệu xây dựng và bất động sản, bảo đảm ổn định thị trường.

Bộ Xây dựng cho biết, đã tham mưu Chính phủ và đề nghị các địa phương đưa ra giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu, xử lý nghiêm tình trạng "găm hàng, đẩy giá".

Thứ năm, phát huy vai trò của thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả quản lý.

“Hiện Bộ Xây dựng đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm soát thị trường vật liệu xây dựng, bất động sản, bảo đảm cân đối cung - cầu hợp lý”, ông Đức cho biết.

Liên quan đến cơ chế bù giá và chia sẻ rủi ro với nhà thầu, ông Nguyễn Thế Minh cho biết hiện có nhiều hình thức điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

Đối với hợp đồng điều chỉnh giá, việc công bố giá và chỉ số giá kịp thời từ địa phương đóng vai trò then chốt. Với hợp đồng đơn giá cố định và hợp đồng trọn gói, việc điều chỉnh phải tuân thủ quy định pháp luật, bao gồm các điều kiện bất khả kháng.

“Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương đánh giá đầy đủ tác động của biến động giá. Trên cơ sở đó sẽ tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền nghiên cứu chính sách phù hợp, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm”, ông Minh cho hay.