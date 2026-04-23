中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kim ngạch thương mại Việt Nam và Malaysia phấn đấu đạt 25 tỷ USD năm 2030

Thứ Năm, 12:20, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 23/4, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TP.HCM và Cục Xúc tiến Thương mại Malaysia tại TP.HCM tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh sản xuất xanh và xuất khẩu bền vững cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường Malaysia”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam - Malaysia đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Hai quốc gia đang nỗ lực hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD vào năm 2030. Năm 2025, tổng kim ngạch đã vượt mốc 15 tỷ USD. Riêng TP.HCM, xuất khẩu sang Malaysia đạt trên 708 triệu USD.

Đại biểu tham dự hội thảo (Ảnh: ITPC cung cấp)

Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn. Tuy nhiên, việc kết hợp tiêu chuẩn Halal với tiêu chuẩn xanh vẫn là thách thức đối với doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, do rào cản về vốn đầu tư, quy trình sản xuất sạch và hệ thống dữ liệu minh bạch để tái chứng nhận định kỳ.

Trước làn sóng chuyển đổi xanh đang lan rộng trên toàn cầu, đặc biệt là sự hưởng ứng từ cộng đồng các quốc gia Hồi giáo và Malaysia thông qua các chính sách ưu đãi cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn ESG, bài toán đặt ra cho doanh nghiệp Việt là làm thế nào để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe này nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh.

Người tiêu dùng tại Malaysia ngày càng ưu tiên các sản phẩm sử dụng bao bì thân thiện môi trường và bảo vệ động vật (Ảnh: Lệ Hằng)

Ông Firdauz Othman, Tổng Lãnh sự Malaysia tại TP.HCM đánh giá cao “Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030” của Chính phủ Việt Nam.  Ông khẳng định, Malaysia luôn sẵn sàng đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược để doanh nghiệp Việt Nam tiến vào thị trường Halal toàn cầu.

Về mối liên kết giữa tiêu chuẩn xanh và Halal, bà Zaimah Osman, Lãnh sự Thương mại của MATRADE tại TP.HCM cho biết, ngành công nghiệp Halal được kỳ vọng đóng góp tới 8,1% GDP của Malaysia trong năm 2025. Chứng nhận Halal hiện nay chính là một bước đi tắt mang tính cấu trúc, đồng thời là công cụ giảm thiểu rủi ro thiết yếu giúp doanh nghiệp dễ dàng đáp ứng các yêu cầu toàn cầu về ESG và bộ tiêu chuẩn ISO (như ISO 9001 và ISO 22000).

Hiện nay, hướng tiêu dùng của cộng đồng người Hồi giáo đang dịch chuyển mạnh từ sự quan tâm đến yếu tố Halal thuần túy sang mô hình kết hợp đạo đức và bền vững; với động lực chính của xu hướng này đến từ thế hệ Gen Z và người tiêu dùng thành thị. Người tiêu dùng tại Malaysia ngày càng ưu tiên các sản phẩm sử dụng bao bì thân thiện môi trường và bảo đảm quyền lợi động vật .

Thị trường Halal: Cơ hội bứt phá cho nông sản Việt Nam

VOV.VN - Hiện nay nền kinh tế Halal toàn cầu đạt khoảng 5.000 tỷ USD, dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2028. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) có hiệu lực từ tháng 2/2026, nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam xuất sang thị trường này được hưởng thuế suất ưu đãi.

Lệ Hằng-CTV Như Quỳnh /VOV-TP.HCM
Tag: Malaysia hàng hóa xuất khẩu TP.HCM halal thị trường
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Doanh nghiệp Việt tăng tốc tiếp cận thị trường Halal
VOV.VN - Sáng 3/4, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM (ITPC) phối hợp cùng Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP. HCM (FFA) tổ chức hội thảo với chủ đề “Chiến lược Halal: Kết nối thực phẩm Việt vào thị trường khu vực vùng Vịnh (GCC) và Đông Nam Á".

Chứng nhận Halal – "Giấy thông hành" xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Hồi giáo
VOV.VN - Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang chủ động tiếp cận thị trường Halal, và Chứng nhận Halal được xem là “giấy thông hành” giúp các sản phẩm chế biến từ nông sản Việt Nam chinh phục thị trường quốc tế, đặc biệt là cộng đồng Hồi giáo.

Doanh nghiệp Việt trước 'cơ hội vàng' từ thị trường Halal
VOV.VN - Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt đạt chứng nhận Halal tạo tiền đề quan trọng mở rộng cơ hội xuất khẩu và nâng cao sức cạnh tranh tại các thị trường Hồi giáo đầy tiềm năng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp