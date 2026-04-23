Kim ngạch thương mại Việt Nam và Malaysia phấn đấu đạt 25 tỷ USD năm 2030

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam - Malaysia đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Hai quốc gia đang nỗ lực hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD vào năm 2030. Năm 2025, tổng kim ngạch đã vượt mốc 15 tỷ USD. Riêng TP.HCM, xuất khẩu sang Malaysia đạt trên 708 triệu USD.

Đại biểu tham dự hội thảo (Ảnh: ITPC cung cấp)

Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn. Tuy nhiên, việc kết hợp tiêu chuẩn Halal với tiêu chuẩn xanh vẫn là thách thức đối với doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, do rào cản về vốn đầu tư, quy trình sản xuất sạch và hệ thống dữ liệu minh bạch để tái chứng nhận định kỳ.

Trước làn sóng chuyển đổi xanh đang lan rộng trên toàn cầu, đặc biệt là sự hưởng ứng từ cộng đồng các quốc gia Hồi giáo và Malaysia thông qua các chính sách ưu đãi cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn ESG, bài toán đặt ra cho doanh nghiệp Việt là làm thế nào để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe này nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh.

Người tiêu dùng tại Malaysia ngày càng ưu tiên các sản phẩm sử dụng bao bì thân thiện môi trường và bảo vệ động vật (Ảnh: Lệ Hằng)

Ông Firdauz Othman, Tổng Lãnh sự Malaysia tại TP.HCM đánh giá cao “Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030” của Chính phủ Việt Nam. Ông khẳng định, Malaysia luôn sẵn sàng đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược để doanh nghiệp Việt Nam tiến vào thị trường Halal toàn cầu.

Về mối liên kết giữa tiêu chuẩn xanh và Halal, bà Zaimah Osman, Lãnh sự Thương mại của MATRADE tại TP.HCM cho biết, ngành công nghiệp Halal được kỳ vọng đóng góp tới 8,1% GDP của Malaysia trong năm 2025. Chứng nhận Halal hiện nay chính là một bước đi tắt mang tính cấu trúc, đồng thời là công cụ giảm thiểu rủi ro thiết yếu giúp doanh nghiệp dễ dàng đáp ứng các yêu cầu toàn cầu về ESG và bộ tiêu chuẩn ISO (như ISO 9001 và ISO 22000).

Hiện nay, hướng tiêu dùng của cộng đồng người Hồi giáo đang dịch chuyển mạnh từ sự quan tâm đến yếu tố Halal thuần túy sang mô hình kết hợp đạo đức và bền vững; với động lực chính của xu hướng này đến từ thế hệ Gen Z và người tiêu dùng thành thị. Người tiêu dùng tại Malaysia ngày càng ưu tiên các sản phẩm sử dụng bao bì thân thiện môi trường và bảo đảm quyền lợi động vật .