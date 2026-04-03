Doanh nghiệp Việt tăng tốc tiếp cận thị trường Halal

Bà Hồ Thị Quyên - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM cho biết, thị trường Halal đang phát triển mạnh với giá trị thị trường toàn cầu vượt mốc 2.000 tỷ USD. Halal không còn là thị trường ngách mà đã trở thành trụ cột của thương mại quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có khoảng 0,2% doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đạt chứng nhận Halal. Do vậy, để khai thác hiệu quả thị trường này, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị bài bản về tiêu chuẩn, quy trình chứng nhận, cũng như chiến lược tiếp cận thị trường phù hợp.

Ông Trương Xuân Trung - Trưởng Thương vụ Việt Nam tại UAE cho biết, nền kinh tế Halal toàn cầu hiện đạt khoảng 5.000 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 10.000 tỷ USD vào năm 2028. Đáng chú ý, khu vực này đang phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, với 85-90% nhu cầu lương thực, thực phẩm phải nhập từ bên ngoài. Đây chính là cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần nhanh chóng hoàn thiện “giấy thông hành” Halal, thiết kế bao bì phù hợp với thị trường bản địa và đẩy mạnh khai thác các nền tảng thương mại điện tử, kênh chiếm hơn 80% giao dịch hàng tiêu dùng Halal tại khu vực.

Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM cho rằng, doanh nghiệp không nên xem đây là thị trường ngách, vì nó là thị trường xuất khẩu trọng tâm của thế giới. Để mở rộng xuất khẩu sang thị trường này, nhất là có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thì hiệp hội và bộ ngành chức năng cùng hỗ trợ doanh nghiệp phổ biến, xúc tiến thị trường Halal.