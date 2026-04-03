Doanh nghiệp Việt tăng tốc tiếp cận thị trường Halal

Thứ Sáu, 21:56, 03/04/2026
VOV.VN - Sáng 3/4, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM (ITPC) phối hợp cùng Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP. HCM (FFA) tổ chức hội thảo với chủ đề “Chiến lược Halal: Kết nối thực phẩm Việt vào thị trường khu vực vùng Vịnh (GCC) và Đông Nam Á".

Bà Hồ Thị Quyên - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM cho biết, thị trường Halal đang phát triển mạnh với giá trị thị trường toàn cầu vượt mốc 2.000 tỷ USD. Halal không còn là thị trường ngách mà đã trở thành trụ cột của thương mại quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có khoảng 0,2% doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đạt chứng nhận Halal. Do vậy, để khai thác hiệu quả thị trường này, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị bài bản về tiêu chuẩn, quy trình chứng nhận, cũng như chiến lược tiếp cận thị trường phù hợp.

Ông Trương Xuân Trung - Trưởng Thương vụ Việt Nam tại UAE cho biết, nền kinh tế Halal toàn cầu hiện đạt khoảng 5.000 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 10.000 tỷ USD vào năm 2028. Đáng chú ý, khu vực này đang phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, với 85-90% nhu cầu lương thực, thực phẩm phải nhập từ bên ngoài. Đây chính là cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần nhanh chóng hoàn thiện “giấy thông hành” Halal, thiết kế bao bì phù hợp với thị trường bản địa và đẩy mạnh khai thác các nền tảng thương mại điện tử, kênh chiếm hơn 80% giao dịch hàng tiêu dùng Halal tại khu vực.

Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM (Ảnh BTC)

Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM cho rằng, doanh nghiệp không nên xem đây là thị trường ngách, vì nó là thị trường xuất khẩu trọng tâm của thế giới. Để mở rộng xuất khẩu sang thị trường này, nhất là có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thì hiệp hội và bộ ngành chức năng cùng hỗ trợ doanh nghiệp phổ biến, xúc tiến thị trường Halal.  

Lệ Hằng-CTV Như Quỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: chứng nhận Halal Việt Nam xuất khẩu thực phẩm Halal chiến lược thị trường GCC thực phẩm Việt vào UAE kết nối thực phẩm Halal
Xuất khẩu vào Trung Quốc: Doanh nghiệp cần nắm rõ Lệnh 280 của GACC
Xuất khẩu vào Trung Quốc: Doanh nghiệp cần nắm rõ Lệnh 280 của GACC

VOV.VN - Lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/6/2026 tới đây, nếu doanh nghiệp không kịp thời nắm bắt và tuân thủ quy định mới, hoạt động xuất khẩu vào Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng.

Xuất khẩu vào Trung Quốc: Doanh nghiệp cần nắm rõ Lệnh 280 của GACC

Xuất khẩu vào Trung Quốc: Doanh nghiệp cần nắm rõ Lệnh 280 của GACC

VOV.VN - Lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/6/2026 tới đây, nếu doanh nghiệp không kịp thời nắm bắt và tuân thủ quy định mới, hoạt động xuất khẩu vào Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng.

Chủ động kế hoạch sản xuất, xuất khẩu trước những biến động thị trường
Chủ động kế hoạch sản xuất, xuất khẩu trước những biến động thị trường

VOV.VN - Ngoài đàm phán đơn hàng, chủ động kế hoạch sản xuất thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường, các doanh nghiệp còn tăng cường kết nối với cơ quan thương vụ tại nhiều quốc gia đảm bảo mục tiêu xuất khẩu.

Chủ động kế hoạch sản xuất, xuất khẩu trước những biến động thị trường

Chủ động kế hoạch sản xuất, xuất khẩu trước những biến động thị trường

VOV.VN - Ngoài đàm phán đơn hàng, chủ động kế hoạch sản xuất thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường, các doanh nghiệp còn tăng cường kết nối với cơ quan thương vụ tại nhiều quốc gia đảm bảo mục tiêu xuất khẩu.

Cửa khẩu số mở hướng mới cho xuất nhập khẩu Cao Bằng
Cửa khẩu số mở hướng mới cho xuất nhập khẩu Cao Bằng

VOV.VN - Tỉnh Cao Bằng đang triển khai xây dựng nền tảng cửa khẩu số nhằm hiện đại hóa quản lý và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới. Trong bối cảnh lưu lượng hàng hóa ngày càng tăng, việc xử lý thủ tục còn phụ thuộc nhiều vào phương thức thủ công đã bộc lộ những hạn chế về thời gian.

Cửa khẩu số mở hướng mới cho xuất nhập khẩu Cao Bằng

Cửa khẩu số mở hướng mới cho xuất nhập khẩu Cao Bằng

VOV.VN - Tỉnh Cao Bằng đang triển khai xây dựng nền tảng cửa khẩu số nhằm hiện đại hóa quản lý và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới. Trong bối cảnh lưu lượng hàng hóa ngày càng tăng, việc xử lý thủ tục còn phụ thuộc nhiều vào phương thức thủ công đã bộc lộ những hạn chế về thời gian.

