Kinh ngạc với những cây me cổ thụ có giá tiền tỷ

Cây me có tuổi đời hơn 100 năm của nghệ nhân cây cảnh Võ Văn Hai ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM được rao bán 3,5 tỷ đồng. (Ảnh: Infonet) Cây me của ông Nguyễn Phước Lộc ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang được thương lái ngã giá 6 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Dân Việt) Cặp me cổ trên 150 tuổi của ông Lộc đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “cặp me kiểng cổ nhất” Việt Nam vào tháng 9/2013. (Ảnh: Báo Dân Việt) Cây me có hình dáng “thác đổ, mây bay” được ông Võ Văn Hai rao bán với giá 3,5 tỷ đồng. (Ảnh: Infonet) Cây me của ông Hai có kiểu dáng độc đáo, lạ mắt tựa hồ như “thác đổ, mây bay”. Với phần thân cây nhìn như 1 ngọn thác chảy. Cành cây nhiều tầng, xòe ra trông như một ngọn núi. (Ảnh: Infonet) Theo đánh giá của các nghệ nhân, cây me “khủng” của ông Võ Văn Hai được xem là một trong những cây me “quý hiếm” trên thị trường cây cảnh. (Ảnh: Infonet) Nhiều tầng lá, mỗi tầng đều có những quả me chín mọng, rung rinh trước gió. (Ảnh: Infonet) Tại vườn kiểng của nghệ nhân Nguyễn Thanh Bình, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM, có một cây me đã tồn tại ít nhất 1 thế kỷ. (Ảnh: Báo Dân trí) Cây me được nghệ nhân Bình mua từ miền Trung, phải mất hơn 10 năm để ông Bình chăm sóc và tạo cảnh cho nó. (Ảnh: Báo Dân trí) Tựa thế của cây me uốn lượn, được nhiều người đánh giá như hình thác đổ. (Ảnh: Báo Dân trí) Cây me cao khoảng 3 mét, có tán dài 4 mét, nếu 1 vòng tay người lớn không thể ôm hết được thân cây me. (Ảnh: Báo Dân trí)./.

Cây me có tuổi đời hơn 100 năm của nghệ nhân cây cảnh Võ Văn Hai ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM được rao bán 3,5 tỷ đồng.

(Ảnh: Infonet) Cây me của ông Nguyễn Phước Lộc ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang được thương lái ngã giá 6 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Dân Việt) Cặp me cổ trên 150 tuổi của ông Lộc đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “cặp me kiểng cổ nhất” Việt Nam vào tháng 9/2013.

(Ảnh: Báo Dân Việt) Cây me có hình dáng “thác đổ, mây bay” được ông Võ Văn Hai rao bán với giá 3,5 tỷ đồng. (Ảnh: Infonet) Cây me của ông Hai có kiểu dáng độc đáo, lạ mắt tựa hồ như “thác đổ, mây bay”. Với phần thân cây nhìn như 1 ngọn thác chảy. Cành cây nhiều tầng, xòe ra trông như một ngọn núi. (Ảnh: Infonet) Theo đánh giá của các nghệ nhân, cây me “khủng” của ông Võ Văn Hai được xem là một trong những cây me “quý hiếm” trên thị trường cây cảnh.

(Ảnh: Infonet) Nhiều tầng lá, mỗi tầng đều có những quả me chín mọng, rung rinh trước gió. (Ảnh: Infonet) Tại vườn kiểng của nghệ nhân Nguyễn Thanh Bình, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM, có một cây me đã tồn tại ít nhất 1 thế kỷ. (Ảnh: Báo Dân trí) Cây me được nghệ nhân Bình mua từ miền Trung, phải mất hơn 10 năm để ông Bình chăm sóc và tạo cảnh cho nó. (Ảnh: Báo Dân trí) Tựa thế của cây me uốn lượn, được nhiều người đánh giá như hình thác đổ.

(Ảnh: Báo Dân trí) Cây me cao khoảng 3 mét, có tán dài 4 mét, nếu 1 vòng tay người lớn không thể ôm hết được thân cây me. (Ảnh: Báo Dân trí)./.