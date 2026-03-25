Kinh tế đêm là “mỏ vàng” tăng trưởng của TP.HCM, gỡ điểm nghẽn để bứt phá

Thứ Tư, 20:23, 25/03/2026
VOV.VN - Với nhịp sống đô thị sôi động, sức mua lớn cùng nhu cầu giải trí ngày càng tăng từ người dân và du khách, TP.HCM được đánh giá có nhiều lợi thế phát triển kinh tế đêm - lĩnh vực được ví như “mỏ vàng” góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thông tin này được đưa ra tại tọa đàm “Phát triển kinh tế đêm - Động lực thúc đẩy tăng trưởng TP.HCM” do báo Tuổi Trẻ phối hợp Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM tổ chức chiều 25/3.

Lợi thế lớn nhưng thiếu bản sắc

Theo các chuyên gia, gần 30 triệu lượt khách nội địa và quốc tế đến TP.HCM trong năm 2025 cho thấy thị trường tiêu dùng đầy tiềm năng cho các hoạt động dịch vụ, mua sắm và giải trí trong khung giờ từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Quang cảnh tọa đàm “Phát triển kinh tế đêm – Động lực thúc đẩy tăng trưởng TP.HCM”. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Bên cạnh những lợi thế, kinh tế đêm của TP.HCM vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Theo PGS.TS Đinh Tiên Minh, giảng viên cao cấp Trường Kinh doanh - Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), các sản phẩm dịch vụ ban đêm còn thiếu bản sắc, chưa tạo được chiều sâu trải nghiệm và chưa hình thành hệ sinh thái đồng bộ. Việc quy hoạch không gian phát triển còn manh mún, thiếu liên kết, trong khi áp lực về an ninh trật tự, ô nhiễm tiếng ồn và môi trường ngày càng gia tăng.

PGS.TS Đinh Tiên Minh nhận định các sản phẩm dịch vụ ban đêm TP.HCM có nhiều lợi thế nhưng còn thiếu bản sắc. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

PGS.TS Đinh Tiên Minh cho biết: “Sản phẩm kinh tế đêm của thành phố thật sự nhìn thì có vẻ phong phú, nhưng thật ra là đơn điệu, tập trung manh mún ở một vài nơi và thiếu tính đặc trưng, chiều sâu, hệ sinh thái và sức hút. Bên cạnh thiếu không gian và thiếu liên kết chức năng. Liên quan đến an ninh và môi trường, chúng ta có rủi ro về an ninh trật tự, áp lực tiếng ồn, rác thải, nguy cơ tệ nạn hàng giả, thiếu cơ chế kiểm soát rủi ro. Ngoài ra, nếu nhìn vào thì đây không phải là vấn đề của riêng một cơ quan, sở hay ban ngành nào, mà là câu chuyện phối hợp”.

Cần gỡ điểm nghẽn để bứt phá

Nhấn mạnh phát triển du lịch đêm không chỉ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách mà còn tạo ra nguồn thu lớn cho kinh tế thành phố, ông Võ Việt Hòa, Giám đốc Khối Du lịch Quốc tế - Lữ hành Saigontourist cho rằng, các sản phẩm du lịch đêm cần thể hiện rõ bản sắc văn hóa riêng của TP.HCM, tạo dấu ấn khác biệt so với các điểm đến trong khu vực.

Theo ông Hòa, TP.HCM có thể khai thác ngay các sản phẩm kinh tế đêm từ lợi thế văn hóa, ẩm thực và tài nguyên sông nước tại khu vực trung tâm. Tuy nhiên, để xây dựng các sản phẩm mang tính liên kết vùng hiện vẫn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về giao thông.

Ông Võ Việt Hòa, Giám đốc Khối Du lịch Quốc tế – Lữ hành Saigontourist chia sẻ tại tọa đàm. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

“Hiện nay, TP.HCM đã được mở rộng ra Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, nên việc kết hợp để tạo ra một sản phẩm, giới thiệu được một đô thị lớn, quan trọng tới du khách quốc tế là vấn đề rất khó đối với chúng tôi. Vì vấn đề giao thông, trước mắt chúng tôi chỉ có thể xây dựng sản phẩm theo từng khu vực riêng lẻ”, ông Hòa nói.

Một trong những lợi thế nổi bật của TP.HCM là điều kiện địa lý và hệ thống sông nước, có thể kết hợp với ẩm thực và các hoạt động văn hóa để tạo ra những sản phẩm du lịch đêm chất lượng cao. Tuy nhiên, các đại biểu cũng nhấn mạnh, để kinh tế đêm phát triển bền vững, thành phố cần có quy hoạch đồng bộ, chính sách phù hợp và cơ chế quản lý hiệu quả.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Du lịch Vietravel đề xuất, Thành phố cần xác định rõ các trục không gian, sản phẩm và hoạt động cụ thể nhằm phát triển kinh tế đêm và thúc đẩy kinh tế sáng tạo.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Du lịch Vietravel đề xuất TP.HCM cần xác định rõ các trục không gian, sản phẩm và hoạt động cụ thể để phát triển kinh tế đêm. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

“Chúng ta phải định vị được giá trị cốt lõi của kinh tế ban đêm là kinh tế đa trục. Không chỉ Quận 1 hay Quận 5, mà ngay trong TP.HCM cũng đã có sự đa dạng trong một không gian nhỏ và tính đa trục trong tổng thể lớn như Chợ Lớn, Chinatown, văn hóa ẩm thực ban đêm ở Thảo Điền… Từ sự khai mở đó, cần thúc đẩy kinh tế sáng tạo, chấp nhận thử nghiệm, kể cả thất bại, để tạo ra giá trị cho sự phát triển chung của thành phố”, ông Kỳ đề xuất.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng mạnh mẽ, việc khai thác hiệu quả “mỏ vàng” kinh tế đêm không chỉ góp phần gia tăng nguồn thu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà còn tạo động lực mới cho tăng trưởng đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ năng động của khu vực.

Tỷ Huỳnh-CTV Quỳnh Thơ/VOV-TP.HCM
TP.HCM sẽ đạt 50 triệu lượt khách từ những sản phẩm du lịch độc đáo, tầm cỡ
VOV.VN - Ngày 12/2, công viên nước rộng 15 ha tại phường Phước Thắng (TP.Vũng Tàu cũ) nay là TP.HCM chính thức đón khách. Công trình kỳ vọng sẽ tạo một điểm nhấn vui chơi giải trí sôi động, đáp ứng nhu cầu tham quan, du ngoạn dịp tết Bính Ngọ 2026 của người dân ở khu vực phía Nam.

Cần Giờ – động lực tăng trưởng mới của du lịch TP.HCM
VOV.VN - Trong bối cảnh không gian nội đô TP.HCM đang chịu áp lực lớn về hạ tầng và môi trường, Cần Giờ được xác định là động lực tăng trưởng mới của du lịch TP.HCM, với lợi thế chuyển tiếp độc bản giữa sông – rừng – biển, không thể tìm thấy ở khu vực khác.

Khai trương Bảo tàng Phở, TP.HCM có thêm điểm đến du lịch trải nghiệm
VOV.VN - Tại TP.HCM, Bảo tàng Phở – bảo tàng ẩm thực ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam chính thức khai trương và mở cửa đón khách. Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, bảo tàng còn kể về hành trình hơn 100 năm của món ăn quốc hồn quốc túy Việt Nam, từ gánh hàng rong đến bàn ăn toàn cầu.

