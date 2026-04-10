Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm trong quý IV, áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng

Theo thông báo của Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ ngày 9/4, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý IV tăng 0,5%, thấp hơn mức 0,7% ước tính trước đó, chủ yếu do chi tiêu doanh nghiệp và hàng tồn kho giảm.

Tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng, chiếm hơn hai phần ba nền kinh tế, cũng được điều chỉnh giảm xuống 1,9%. Giới chức cho biết việc đóng cửa chính phủ năm ngoái là nguyên nhân chính khiến tăng trưởng chậm lại so với mức 4,4% của quý III.

Tính theo thu nhập, nền kinh tế tăng trưởng 2,6%, trong khi mức tăng bình quân giữa GDP và tổng thu nhập quốc nội đạt 1,5%. Theo Bộ Thương mại, xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đang tạo sức ép lên triển vọng kinh tế Mỹ trong thời gian tới.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 219.000 nhưng vẫn ở mức thấp, cho thấy thị trường lao động chưa có dấu hiệu suy yếu.

Các chuyên gia nhận định giá dầu tăng đã đẩy giá xăng trung bình tại Mỹ vượt 4 USD/gallon, đồng thời gây áp lực lên lạm phát. Dự báo chỉ số giá tiêu dùng có thể tăng khoảng 1% trong tháng 3.

Giới chức cho biết Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang duy trì lãi suất ở mức 3,5% đến 3,75% và có thể cân nhắc tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng.