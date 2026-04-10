Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm trong quý IV, áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng

Thứ Sáu, 05:35, 10/04/2026
VOV.VN - Số liệu mới nhất cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ quý IV được điều chỉnh giảm trong khi thị trường lao động vẫn ổn định và áp lực lạm phát gia tăng.

Theo thông báo của Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ ngày 9/4, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý IV tăng 0,5%, thấp hơn mức 0,7% ước tính trước đó, chủ yếu do chi tiêu doanh nghiệp và hàng tồn kho giảm.

Tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng, chiếm hơn hai phần ba nền kinh tế, cũng được điều chỉnh giảm xuống 1,9%. Giới chức cho biết việc đóng cửa chính phủ năm ngoái là nguyên nhân chính khiến tăng trưởng chậm lại so với mức 4,4% của quý III.

kinh te my tang truong cham trong quy iv, ap luc lam phat tiep tuc gia tang hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Tính theo thu nhập, nền kinh tế tăng trưởng 2,6%, trong khi mức tăng bình quân giữa GDP và tổng thu nhập quốc nội đạt 1,5%. Theo Bộ Thương mại, xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đang tạo sức ép lên triển vọng kinh tế Mỹ trong thời gian tới.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 219.000 nhưng vẫn ở mức thấp, cho thấy thị trường lao động chưa có dấu hiệu suy yếu.

Các chuyên gia nhận định giá dầu tăng đã đẩy giá xăng trung bình tại Mỹ vượt 4 USD/gallon, đồng thời gây áp lực lên lạm phát. Dự báo chỉ số giá tiêu dùng có thể tăng khoảng 1% trong tháng 3.

Giới chức cho biết Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang duy trì lãi suất ở mức 3,5% đến 3,75% và có thể cân nhắc tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng.

PV/VOV-Washington
Tin liên quan

Mỹ khởi động điều tra hành vi thương mại không công bằng với 16 thực thể kinh tế
Mỹ khởi động điều tra hành vi thương mại không công bằng với 16 thực thể kinh tế

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/3 đã khởi động cuộc điều tra thương mại không công bằng đối với Indonesia và hàng chục quốc gia khác.

Quân đội Iran chủ động tấn công huyết mạch kinh tế để gây khó cho Mỹ và Israel?

VOV.VN - Quyết định của Iran mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ lớn trong khu vực đã tạo thêm một yếu tố mới trong cuộc chiến bao trùm Trung Đông, trực tiếp nhắm vào huyết mạch của nền kinh tế khu vực.

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Indonesia không bao gồm các điều khoản phi kinh tế

VOV.VN - Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto sáng nay có cuộc họp báo trực tuyến từ Washington, Mỹ, sau khi Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết Hiệp định Thương mại song phương (ART) mang tên "Hướng tới kỷ nguyên Vàng mới cho Liên minh Mỹ-Indonesia”.

