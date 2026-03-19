Fed giữ nguyên lãi suất, cảnh báo giá dầu khiến triển vọng kinh tế Mỹ mờ mịt

Thứ Năm, 06:04, 19/03/2026
VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/3 quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản từ 3,5% đến 3,75%, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran làm gián đoạn kinh tế toàn cầu và đẩy giá dầu tăng mạnh.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed cho biết các diễn biến tại Trung Đông đang tạo ra nhiều bất ổn đối với nền kinh tế Mỹ. Giá xăng và dầu diesel đã tăng mạnh trong hai tuần qua, song song với đà leo thang của giá dầu thô trên thị trường quốc tế.

fed giu nguyen lai suat, canh bao gia dau khien trien vong kinh te my mo mit hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết các kỳ vọng lạm phát ngắn hạn đã tăng lên trong những tuần gần đây, chủ yếu do giá dầu tăng mạnh vì gián đoạn nguồn cung. Ông nhấn mạnh, giá năng lượng tăng cao sẽ đẩy mạnh lạm phát nhưng còn quá sớm để biết mức độ và thời gian tác động của nó đối với nền kinh tế Mỹ.

Tính đến ngày 17/3, giá dầu thô của Mỹ đã tăng hơn 40% kể từ khi xung đột bùng phát, trong khi giá xăng bán lẻ trung bình tăng hơn 75 cent mỗi gallon. Giá dầu diesel, nhiên liệu quan trọng đối với vận tải hàng hóa, cũng đã vượt mốc 5 USD/gallon, lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Không chỉ xăng dầu, nhiều loại nhiên liệu khác như nhiên liệu máy bay và dầu sưởi ấm cũng tăng mạnh, làm gia tăng áp lực chi phí trên diện rộng đối với nền kinh tế Mỹ. Diễn biến này đang tác động trực tiếp đến người tiêu dùng, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn ở mức cao và thị trường lao động xuất hiện dấu hiệu suy yếu với các thông tin về cắt giảm việc làm.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell thừa nhận những cú sốc liên tiếp trong thời gian qua đã làm gián đoạn tiến trình kiểm soát lạm phát. Ông cho rằng sẽ cần thêm thời gian để thu nhập của người dân tăng đủ mạnh, giúp cải thiện khả năng chi trả, trong khi một số lĩnh vực như bảo hiểm vẫn tiếp tục ghi nhận mức giá tăng cao do áp lực lạm phát kéo dài.

Cùng với đó, Fed giữ nguyên mức lãi suất điều hành trong khoảng từ 3,5% đến 3,75%, đồng thời công bố dự báo kinh tế mới. Theo đó, cơ quan này kỳ vọng sẽ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026 và thêm một lần nữa vào năm 2027.

Các nhà hoạch định chính sách hiện dự báo lạm phát của Mỹ sẽ đạt khoảng 2,7% vào cuối năm nay, cao hơn nhẹ so với dự báo trước đó. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế Mỹ được dự báo đạt 2,4%, tăng nhẹ so với ước tính trước.

Tuy nhiên, ông Powell nhấn mạnh rằng mức độ tác động của cú sốc giá dầu vẫn chưa thể xác định rõ, đồng thời cho rằng đây là thời điểm mà ngay cả các dự báo kinh tế cũng mang tính bất định cao. Trong nội bộ Fed, chỉ có một thành viên phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất, đề xuất giảm 0,25 điểm phần trăm nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Bên cạnh đó, thị trường lao động Mỹ cũng cho thấy những dấu hiệu suy yếu khi báo cáo việc làm gần nhất ghi nhận số lượng việc làm giảm 92.000 trong tháng 2/2026, dù tỷ lệ thất nghiệp chỉ tăng nhẹ. Trong khi đó, lạm phát duy trì ở mức 2,4% trong hai tháng đầu năm, giảm so với mức 3% hồi tháng 9/2025 nhưng vẫn cao hơn mục tiêu của Fed.

 

Quang Trung/VOV-Washington
Nhà Trắng tạm dỡ hạn chế vận chuyển dầu để hạ nhiệt giá năng lượng
VOV.VN - Nhà Trắng thông báo tạm miễn trừ Đạo luật Jones trong 60 ngày, cho phép tàu nước ngoài vận chuyển dầu và khí đốt giữa các cảng Mỹ, nhằm giảm áp lực giá năng lượng trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Mỹ nới lỏng trừng phạt đối với Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela
VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm nay cho biết đã ban hành giấy phép chung cho phép một số giao dịch liên quan đến Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela, đánh dấu bước điều chỉnh mới trong chính sách đối với quốc gia Nam Mỹ.

Giá dầu thế giới có thể vượt mốc 150 USD/thùng trong vài tuần tới
VOV.VN - Ngày 15/3, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, ông Kirill Dmitriev cho rằng, các gián đoạn nguồn cung hiện nay không chỉ ảnh hưởng đến khâu vận chuyển mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác, khiến giá dầu có khả năng tăng mạnh trong thời gian ngắn.

