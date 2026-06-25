Kinh tế tuần hoàn nhìn từ công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói sản phẩm

Kinh tế tuần hoàn là lời giải cho phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo quá trình "tái sinh" xuyên suốt trong chuỗi cung ứng, từ nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng. Lựa chọn vật liệu bao bì đóng gói sản phẩm luôn được các DN tính toán, để làm sao đảm bảo được chất lượng sản phẩm, phù hợp với thị hiếu lại thân thiện với môi trường và có khả năng tái chế cao nhất.

Có trách nhiệm hơn với môi trường

Tại họp báo ngày 25/6, tại Hà Nội về Triển lãm Quốc tế công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói (ProPak Hanoi 2026), ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA) cho biết, ngành đồ uống có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế, từ nguyên liệu nông nghiệp, công nghiệp chế biến, bao bì, logistics, phân phối cho đến thương mại và tiêu dùng. Chính vì thế, sự phát triển của ngành không chỉ nằm ở năng lực sản xuất, còn phụ thuộc rất lớn vào trình độ công nghệ, chất lượng quản trị chuỗi cung ứng và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường.

Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA) nêu tầm quan trọng của bao bì sản phẩm

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm, tính an toàn, nguồn gốc, thiết kế bao bì và yếu tố bền vững. Điều đó đang khiến các DN phải đối mặt với áp lực nâng cao năng suất, tối ưu chi phí, kiểm soát chất lượng ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao trong sản xuất.

Và vì vậy, công nghệ chế biến, chiết rót, đóng gói và bao bì cần được nhìn nhận như 1 phần quan trọng trong chiến lược phát triển của DN. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng dây chuyền sản xuất, còn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, hiệu quả vận hành, năng lực cạnh tranh và hình ảnh thương hiệu trên thị trường.

“Một hệ thống sản xuất hiện đại không chỉ giúp tăng năng suất, còn góp phần giảm hao hụt, tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên vật liệu hiệu quả hơn và nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng. Bao bì sản phẩm ngày càng giữ vai trò quan trọng, vừa bảo vệ sản phẩm, vừa truyền tải thông tin, gia tăng nhận diện thương hiệu và đáp ứng xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm hơn với môi trường. Do đó, các DN ngày càng quan tâm nhiều hơn đến đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu quy trình sản xuất và phát triển bao bì theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm và bền vững hơn”, ông Việt tin tưởng.

Họp báo công bố Triển lãm Quốc tế công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói (ProPak Hanoi 2026)

Chiến lược tăng trưởng của DN

Hiện nay, ngành lương thực, thực phẩm cũng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó yêu cầu về chất lượng, an toàn, tính bền vững và giá trị gia tăng ngày càng cao. Không chỉ các lĩnh vực thực phẩm chế biến và đồ uống, ngay cả chế biến lúa gạo, ngũ cốc, nông sản sau thu hoạch, thức ăn chăn nuôi và nhiều ngành công nghiệp liên quan cũng đang đứng trước nhu cầu đổi mới công nghệ mạnh mẽ.

Theo ông Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực, Thực phẩm Việt Nam (VAFosT), trong bối cảnh hiện nay, các công nghệ chế biến, bảo quản và đóng gói không còn chỉ là các công đoạn kỹ thuật riêng lẻ, đã trở thành những yếu tố nền tảng quyết định hiệu quả của toàn bộ chuỗi giá trị lương thực - thực phẩm.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực, Thực phẩm Việt Nam (VAFosT) nêu ý nghĩa của ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chế biến, bảo quản và đóng gói sản phẩm

Cùng với sự tăng trưởng của ngành sản xuất, thị trường máy móc, thiết bị chế biến, bảo quản và đóng gói tại Việt Nam cũng đang phát triển rất năng động. Nhu cầu đầu tư không chỉ đến từ các dự án mới, còn đến từ quá trình nâng cấp công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số của các DN. Sự phát triển của thị trường này không chỉ phản ánh nhu cầu đầu tư của DN, còn cho thấy mức độ hiện đại hóa của nền sản xuất Việt Nam.

“Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được xác định là những động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điều này tạo thêm động lực để các DN trong ngành mạnh dạn đầu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chế biến, bảo quản và đóng gói, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây là điều rất cần thiết đối với quá trình đổi mới công nghệ của ngành lương thực, thực phẩm Việt Nam”, ông Lâm khẳng định.

Thực tế các ngành sản xuất hiện nay đang bước vào 1 giai đoạn cạnh tranh mới. DN không còn cạnh tranh chỉ bằng quy mô hay chi phí, còn bằng hiệu suất vận hành, khả năng ứng dụng công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, tính bền vững và năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bà Annie Trần, Quản lý dự án cấp cao của Informa Markets Vietnam cho rằng, công nghệ chế biến và đóng gói đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của các DN

Bà Annie Trần, Quản lý dự án cấp cao của Informa Markets Vietnam cho rằng, công nghệ chế biến và đóng gói không còn là khâu hỗ trợ phía sau sản xuất, đây đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của các DN.

“Một dây chuyền hiệu quả hơn có thể giúp giảm chi phí; một giải pháp bao bì phù hợp hơn có thể mở ra thị trường xuất khẩu mới; một hệ thống kiểm nghiệm tốt hơn có thể bảo vệ uy tín thương hiệu; một mô hình sản xuất bền vững hơn có thể giúp DN đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng cao từ thị trường”, bà Annie Trần nhìn nhận.

Được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội, Triển lãm Quốc tế về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói (ProPak Hanoi 2026) được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối công nghệ, tri thức và cơ hội kinh doanh hàng đầu dành cho các ngành chế biến, đóng gói, thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và logistics tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Diễn ra từ ngày 13 - 15/10/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), ProPak Hanoi 2026 với quy mô dự kiến hơn 4.000m² hứa hẹn quy tụ hàng loạt những công nghệ và giải pháp mới nhất trong các lĩnh vực công nghệ chế biến thực phẩm và đồ uống, công nghệ đóng gói và bao bì, vật liệu bao bì, công nghệ in ấn - mã hóa - ghi nhãn, dược phẩm, kiểm nghiệm và phòng thí nghiệm, kho vận - logistics - chuỗi lạnh, tự động hóa và nhà máy thông minh. Không chỉ là nơi trưng bày công nghệ, ProPak Hanoi 2026 còn được định hướng trở thành nền tảng cập nhật tri thức và kết nối chuyên môn cho ngành thông qua chuỗi hội thảo, diễn đàn và chương trình đào tạo chuyên ngành. Các chủ đề thảo luận nhằm định hình tương lai ngành sản xuất, như chuyển đổi số trong nhà máy, tự động hóa và sản xuất thông minh, công nghệ đồ uống và bao bì bền vững, kinh tế tuần hoàn, ESG trong chuỗi cung ứng, công nghệ đồ uống thế hệ mới, an toàn thực phẩm, logistics và chuỗi lạnh, cùng các tiêu chuẩn quốc tế phục vụ xuất khẩu và mở rộng thị trường.